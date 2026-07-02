Αλβανία: Επεισόδια έξω από το κοινοβούλιο για το σχέδιο Κούσνερ – Αβγά και αλεύρι από διαδηλωτές, δακρυγόνα από την αστυνομία

Νερό υπό πίεση και δακρυγόνα χρησιμοποίησε η αλβανική αστυνομία για να διαλύσει αντικυβερνητική διαδήλωση έξω από το κοινοβούλιο, με τους συγκεντρωμένους να εκτοξεύουν αυγά και αλεύρι σε αστυνομικούς και σε ορισμένους βουλευτές, ενώ επιχείρησαν να διασπάσουν και τον κλοιό ασφαλείας.

🚨🇦🇱LIVE: Police attack protesters after they threw eggs at the cars of MPs and government ministers in Tirana, Albania



⚡️The protests against Albania's political establishment are a continuation of the movement opposing the land grab, the sale of Sazan Island to Kushner, and… pic.twitter.com/NsQYSJq7WJ July 2, 2026

Για δεύτερη φορά αυτήν την εβδομάδα, μεγάλο πλήθος είχε συγκεντρωθεί έξω από το κοινοβούλιο, προσπαθώντας να μπλοκάρει την πρόσβαση στο κτίριο.

VIDEO/ Tensione para Kuvendit. Protestuesit heqin gardhin metalik dhe konfrontohen me forcat e policisë.https://t.co/pJ4tq0vcvV #albania pic.twitter.com/VGzqjZy3AX — Shqiptarja.com (@shqiptarjacom) July 2, 2026

Η αστυνομία απώθησε τους διαδηλωτές, γεγονός που οδήγησε σε μικροσυμπλοκές και πολλές συλλήψεις, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονταν στο σημείο.

BREAKING 🚨 – Massive clashes outside the Albanian Parliament! The situation escalated dramatically after police fired tear gas at protesters throwing eggs. Dozens of detentions and injuries reported. #flamingorevolution #Albania 🇦🇱🦩 https://t.co/Bg7qSE9vOZ pic.twitter.com/v8qIiOMebU July 2, 2026

Εννέα αστυνομικοί τραυματίστηκαν από τα αντικείμενα που εκτόξευαν οι διαδηλωτές, ανέφερε η αστυνομία, χωρίς να ανακοινώσει τον αριθμό των συλληφθέντων. Έσπασαν επίσης τα τζάμια ενός αστυνομικού οχήματος, που ήταν σταθμευμένο σε κοντινό δρόμο.

🚨 Gaz lotsjellës, ujë me presion dhe tensione para Parlamentit

↳ Tear gas, pressurized water and tensions in front of Parliament



Tensionet u përshkallëzuan përpara Kuvendit pasi protestuesit bllokuan hyrjen kryesore. Ndërhyrja e policisë u shoqërua me përdorimin e mjeteve të… pic.twitter.com/kjPZGqQtfd July 2, 2026

Τα αλβανικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για τέσσερις τραυματίες – τρεις αστυνομικούς και έναν διαδηλωτή.

❌️ Scandalous statements from PM Rama’s inner circle are fueling tensions. Socialist Party Parliamentary Chief Taulant Balla labeled protesters as "criminals," declaring that the government will not back down to "social scum." #Albania🦩 The regime is feeling the pressure. ⌛️🇦🇱 https://t.co/9VNHsKaKs2 pic.twitter.com/oY9accrUFu — Tirana Report (@Tirana_Report) July 2, 2026

Την Τρίτη είχαν συλληφθεί έξι διαδηλωτές που εκτόξευαν αυγά σε αυτοκίνητα βουλευτών.

«Διαδηλώνουμε και ποιο είναι το θέμα; Θέλουμε διαφάνεια. Θέλουμε να προστατεύσουμε τη φύση. Η κυβέρνηση είναι διεφθαρμένη» είπε στο Reuters ο Ασλάν Ντοτζάνι.

Protesta kundër qeverisjes në Shqipëri, lidhur me projektin turistik në zonën e Zvërnecit në Qarkun e Vlorës dhe kundër ndërtimeve në zonat e mbrojtura, është zhvendosur sërish para Kuvendit të Shqipërisë, ku janë shënuar edhe tensione.



Policia e Shtetit bëri të ditur se deri më… pic.twitter.com/QnsnRxRsZy — TRT Balkan AL (@TRTBalkanAL) July 2, 2026

Διαδηλώσεις οργανώνονται στην Αλβανία από τα τέλη Μαΐου, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την κατασκευή ενός πολυτελούς ξενοδοχείου, μια επένδυση που συνδέεται με την κόρη του Αμερικανού προέδρου Ιβάνκα Τραμπ και τον σύζυγό της, Τζάρεντ Κούσνερ, σε μια προστατευόμενη περιοχή του Ζβέρνετς, στη νοτιοδυτική Αλβανία.

The police responded with widespread violence today, on the 33rd day of protests in Albania, where demonstrators are demanding the resignation of Prime Minister Edi Rama and his government.#Tirana #Albania pic.twitter.com/ygGr0prR9f — Isa Myzyraj (@IsamyzyrajAlb) July 2, 2026

Μια νέα διαδήλωση είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο.

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