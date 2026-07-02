Αλβανία: Επεισόδια έξω από το κοινοβούλιο για το σχέδιο Κούσνερ – Αβγά και αλεύρι από διαδηλωτές, δακρυγόνα από την αστυνομία

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Νερό υπό πίεση και δακρυγόνα χρησιμοποίησε η αλβανική αστυνομία για να διαλύσει αντικυβερνητική διαδήλωση έξω από το κοινοβούλιο, με τους συγκεντρωμένους να εκτοξεύουν αυγά και αλεύρι σε αστυνομικούς και σε ορισμένους βουλευτές, ενώ επιχείρησαν να διασπάσουν και τον κλοιό ασφαλείας.
Για δεύτερη φορά αυτήν την εβδομάδα, μεγάλο πλήθος είχε συγκεντρωθεί έξω από το κοινοβούλιο, προσπαθώντας να μπλοκάρει την πρόσβαση στο κτίριο.
Η αστυνομία απώθησε τους διαδηλωτές, γεγονός που οδήγησε σε μικροσυμπλοκές και πολλές συλλήψεις, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονταν στο σημείο.
Εννέα αστυνομικοί τραυματίστηκαν από τα αντικείμενα που εκτόξευαν οι διαδηλωτές, ανέφερε η αστυνομία, χωρίς να ανακοινώσει τον αριθμό των συλληφθέντων. Έσπασαν επίσης τα τζάμια ενός αστυνομικού οχήματος, που ήταν σταθμευμένο σε κοντινό δρόμο.
Τα αλβανικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για τέσσερις τραυματίες – τρεις αστυνομικούς και έναν διαδηλωτή.
Την Τρίτη είχαν συλληφθεί έξι διαδηλωτές που εκτόξευαν αυγά σε αυτοκίνητα βουλευτών.
«Διαδηλώνουμε και ποιο είναι το θέμα; Θέλουμε διαφάνεια. Θέλουμε να προστατεύσουμε τη φύση. Η κυβέρνηση είναι διεφθαρμένη» είπε στο Reuters ο Ασλάν Ντοτζάνι.
Διαδηλώσεις οργανώνονται στην Αλβανία από τα τέλη Μαΐου, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την κατασκευή ενός πολυτελούς ξενοδοχείου, μια επένδυση που συνδέεται με την κόρη του Αμερικανού προέδρου Ιβάνκα Τραμπ και τον σύζυγό της, Τζάρεντ Κούσνερ, σε μια προστατευόμενη περιοχή του Ζβέρνετς, στη νοτιοδυτική Αλβανία.
Μια νέα διαδήλωση είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο.
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