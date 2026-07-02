Φρίκη στο Οχάιο: 16 παιδιά ζούσαν επί τέσσερα χρόνια κλεισμένα σε ένα δωμάτιο – Πώς αποκαλύφθηκε ο εφιάλτης (Video)

Μια υπόθεση που προκαλεί αποτροπιασμό αποκαλύφθηκε στην πολιτεία του Οχάιο των ΗΠΑ, όπου οι αστυνομικές Αρχές εντόπισαν 16 παιδιά, ηλικίας από μόλις 18 μηνών έως 18 ετών, που ζούσαν επί περίπου τέσσερα χρόνια περιορισμένα σε ένα δωμάτιο, σε άθλιες συνθήκες.

Η υπόθεση ήρθε στο «φως» κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης στο χωριό Χάμντεν της κομητείας Βίντον, όταν οι αστυνομικοί εκτελούσαν ένταλμα έρευνας για άλλο περιστατικό. Μπαίνοντας στο σπίτι βρέθηκαν μπροστά σε εικόνες που χαρακτήρισαν «αδιανόητες», καθώς στον χώρο υπήρχαν ανθρώπινα περιττώματα, έντονη δυσοσμία και συνθήκες ακατάλληλες για διαβίωση.

Four people have been charged with child endangerment after 16 children were removed from a home in Ohio where officials say they were living in "deplorable conditions." @ABC News' @Morganorwood reports. https://t.co/PNhncj3cvb pic.twitter.com/5Uc9MizqKT — ABC News (@ABC) July 2, 2026

Την ίδια ώρα, η πολύχρονη απομόνωση και παραμέληση είχαν αφήσει έντονα σημάδια στα παιδιά. Σύμφωνα με τις Αρχές, αρκετά εμφάνιζαν σοβαρές αναπτυξιακές καθυστερήσεις, καθώς αδυνατούσαν να μιλήσουν ή ακόμη και να γράψουν το όνομά τους. Επτά μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, δύο διακομίστηκαν με ελικόπτερο σε κέντρα τραύματος, ενώ ένα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και χρειάστηκε να εισαχθεί προσωρινά στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Τέσσερις συλλήψεις

Για την υπόθεση συνελήφθησαν οι γονείς καθώς και ο παππούς και η γιαγιά των παιδιών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν 16 κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο. Το δικαστήριο όρισε εγγύηση 300.000 δολαρίων για τον καθένα, ενώ οι ερευνητές ξεκαθάρισαν ότι δεν εξετάζεται ενδεχόμενο εμπορίας ανθρώπων, αλλά πολυετής κακοποίηση και παραμέληση στο οικογενειακό περιβάλλον.

Η αποκάλυψη έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, καθώς πολλοί κάτοικοι δήλωσαν πως αγνοούσαν ακόμη και την ύπαρξη παιδιών στο συγκεκριμένο σπίτι. Οι Αρχές εκτιμούν ότι η οικογένεια απέφευγε επί χρόνια κάθε επαφή με σχολεία, κοινωνικές υπηρεσίες και υγειονομικές δομές, γεγονός που συνέβαλε στο να παραμείνει η υπόθεση στο σκοτάδι.

Τα 16 παιδιά βρίσκονται πλέον υπό την προστασία των κοινωνικών υπηρεσιών του Οχάιο, ενώ η εισαγγελική έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες διαβίωσής τους και να αποδοθούν οι προβλεπόμενες ευθύνες.

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