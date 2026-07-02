WSJ: Οι ΗΠΑ προσπαθούν να δελεάσουν το Ιράν για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ – Δεν «τσιμπάει» η Τεχεράνη

Οι ΗΠΑ και το Ομάν αναζητούν τρόπους για να σπάσουν την επιμονή του Ιράν να χρεώνει διόδια για τα πλοία που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ. Ο κύριος μοχλός πίεσής τους στις έμμεσες συνομιλίες ήταν η υπόσχεση να ξεπαγώσουν μέρος των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ιρανικά κεφάλαια που κατέχονται στο εξωτερικό.

Μέχρι στιγμής, η Τεχεράνη δεν «τσιμπάει» το δόλωμα. Οι στρατιωτικοί της ηγέτες απαντούν με έναν νέο γύρο απειλών κατά των πλοίων που διέρχονται από μία από τις πιο πολυσύχναστες πλωτές οδούς στον κόσμο.

Οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, ταξίδεψαν στη Ντόχα αυτή την εβδομάδα για να μιλήσουν με τους μεσολαβητές του Κατάρ σχετικά με το πώς να σπάσουν το αδιέξοδο και να διευθετήσουν την εφαρμογή της αρχικής συμφωνίας του περασμένου μήνα για το άνοιγμα του στενού. Τόσο οι αμερικανικές όσο και οι ιρανικές ομάδες συζήτησαν τις πρόσφατες μάχες στον Λίβανο με τους μεσολαβητές του Κατάρ, μια σύγκρουση που έχει προσθέσει άλλο ένα αγκάθι στη διαδικασία, ανέφεραν άτομα που γνωρίζουν τις συζητήσεις.

Οι Αμερικανοί διπλωμάτες προσέφεραν ένα δέλεαρ στο Ιράν, ανέφεραν οι πηγές: Να παραιτηθεί από την αξίωσή του να ελέγχει το στενό και να παραιτηθεί από τις πληρωμές διοδίων σε αντάλλαγμα για δισεκατομμύρια δολάρια από μη παγωμένα κεφάλαια.

Σύμφωνα με τη συμφωνία του περασμένου μήνα με τις ΗΠΑ, το Ιράν επρόκειτο να αποκτήσει πρόσβαση σε μέρος των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων των κεφαλαίων του που έχουν παγώσει στο εξωτερικό. Η οικονομία του Ιράν έχει άμεση ανάγκη από μια νέα ένεση ξένου συναλλάγματος εν μέσω του ανεξέλεγκτου πληθωρισμού που οφείλεται σε χρόνια κυρώσεων.

Οι συνομιλίες αρχικά προχωρούσαν προς την αποδέσμευση 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων που κρατούνταν στο Κατάρ, αλλά η απόφαση του Ιράν να μπλοκάρει το στενό έχει καθυστερήσει την αποδέσμευση, ανέφεραν οι πηγές.

Την Πέμπτη, το Ιράν άφησε να εννοηθεί ότι η ανταμοιβή δεν ήταν αρκετή για να αλλάξει τη θέση του. Κατά την επιστροφή του από τη Ντόχα, ο διαπραγματευτής του Ιράν, ο υφυπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γκαριμπαμπάντι, επέμεινε ότι το Ορμούζ βρίσκεται «υπό τη διοίκηση του Ιράν», όχι των ΗΠΑ.

Ο στρατός της Τεχεράνης διπλασίασε τις δυνάμεις του αργότερα μέσα στην ημέρα, προειδοποιώντας ότι οποιοδήποτε πλοίο δεν διέρχεται από μια διαδρομή εγκεκριμένη από το Ιράν θα αντιμετωπίσει μια «άμεση και ισχυρή» απάντηση.

Τελικά, το Ιράν θέλει να χρεώνει τέλη για κάθε πλοίο που διασχίζει το στενό σε αντάλλαγμα για υπηρεσίες όπως η ασφάλεια, και ελπίζει να λάβει το μεγαλύτερο μέρος των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως που θα μπορούσαν να παράγουν. Το αίτημα έχει απορριφθεί από τις ΗΠΑ και τις χώρες του Κόλπου.

Αντίθετα, οι διαπραγματευτές εξετάζουν μια εναλλακτική πρόταση από το Ομάν – το οποίο έχει δικαιώματα στο νότιο τμήμα του στενού. Σύμφωνα με αυτό το σχέδιο, οι θαλάσσιες υπηρεσίες θα πληρώνονται μέσω ενός ταμείου που χρηματοδοτείται από εθελοντικές δωρεές, λένε αξιωματούχοι που γνωρίζουν τις συνομιλίες.

Το Ομάν έχει πραγματοποιήσει συζητήσεις με εταιρείες πετρελαίου και ναυτιλίας για να δει αν θα ήταν έτοιμες να συνεισφέρουν στο ταμείο, είπαν. Αλλά το Ιράν έχει αντιταχθεί μέχρι στιγμής στο σχέδιο επειδή δεν θα καταβάλλονταν τέλη.

Τα έθνη του Κόλπου αμφιβάλλουν ότι θα λειτουργήσει επειδή το Ιράν δεν διαθέτει επαρκή εξοπλισμό για να διαχειριστεί σωστά την πλωτή οδό, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

«Το Ιράν προσπαθεί να ανοίξει το στενό με τους δικούς του όρους και δεν θέλει να εγκαταλείψει την μόχλευση που έχει αποκτήσει», δήλωσε η Σανάμ Βακίλ, διευθύντρια του προγράμματος Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής στο Chatham House, ένα think tank του Λονδίνου.

Αλλά «η Τεχεράνη μπορεί να διαταράξει το στενό πιο εύκολα από ό,τι μπορεί να το διαχειριστεί βιώσιμα», είπε.

Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές έλαβαν την πρόταση, αλλά είχαν ανησυχίες σχετικά με αυτήν, τις οποίες σκοπεύουν να θέσουν στο Ομάν, δήλωσε ένα άτομο που γνωρίζει την άποψη της Ουάσινγκτον. Ένα άλλο άτομο είπε ότι το σχέδιο θα μπορούσε ακόμα να θεωρηθεί ως μια μορφή διοδίων που ωφελεί το Ιράν.

Το αδιέξοδο έχει διαταράξει σοβαρά την κυκλοφορία στην πλωτή οδό. Την περασμένη εβδομάδα, το Ιράν επανέλαβε τις επιθέσεις του στη ναυτιλία αφού το Ομάν οργάνωσε την εναλλακτική διαδρομή διέλευσης χωρίς να ζητήσει την άδεια της Τεχεράνης, πυροδοτώντας ένα ακόμη κύμα αμερικανικών αντεπιθέσεων πριν και οι δύο πλευρές συμφωνήσουν να σταματήσουν τις εχθροπραξίες και να επανεκκινήσουν τις συνομιλίες.

Η ημερήσια κυκλοφορία μέσω της πλωτής οδού μειώθηκε σε 43 πλοία μέχρι την Τετάρτη από 75 μια εβδομάδα νωρίτερα, σύμφωνα με την Kpler. Αντίθετα, περισσότερα από 100 πλοία την ημέρα περνούσαν από το στενό πριν από τον πόλεμο, ανέφερε ο πάροχος δεδομένων.

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