search
ΠΕΜΠΤΗ 02.07.2026 20:27
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.07.2026 18:57

Πώς σχεδιάζουν οι Αμερικανοί να γιορτάσουν την 4η Ιουλίου και τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία των ΗΠΑ

02.07.2026 18:57
pyrotexnimata 4th July 77- new

Πολλοί Αμερικανοί θα γιορτάσουν στις 4 Ιουλίου την 250η επέτειο από την Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, κάνοντας μπάρμπεκιου ή παρακολουθώντας μια παρέλαση, αλλά ένα σημαντικό ποσοστό τους δεν θεωρεί ότι η γιορτή αυτή είναι κάτι ξεχωριστό, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση της Reuters/Ipsos.

Ακολουθούν τα βασικά σημεία από τα ευρήματα της δημοσκόπησης για το πώς σχεδιάζουν οι Αμερικανοί να περάσουν την αργία για την Ημέρα της Ανεξαρτησίας:

  • το 80% των συμμετεχόντων –ανάμεσά τους το 76% των Δημοκρατικών, το 74% των ανεξάρτητων και το 91% των Ρεπουμπλικάνων– σχεδιάζουν να γιορτάσουν τη φετινή 4η Ιουλίου.
  • το ένα πέμπτο των Αμερικανών δεν θα τη γιορτάσει καθόλου και λίγοι περισσότεροι από τους μισούς –περίπου 57%– δήλωσαν ότι γενικώς θεωρούν την 4η Ιουλίου μια ευκαιρία για να ξεκουραστούν από τη δουλειά ή για να περάσουν χρόνο με φίλους και συγγενείς –ή απλά την βλέπουν ως μια οποιαδήποτε άλλη ημέρα.
  • περίπου το 48% σχεδιάζουν να παρευρεθούν σε κάποιο γεύμα με μπάρμπεκιου με συγγενείς ή φίλους.
  • το 34% σχεδιάζει να παρακολουθήσει θέαμα με πυροτεχνήματα.
  • το 41% δηλώνει ότι θα τοποθετήσει την αμερικανική σημαία έξω από το σπίτι του, ένα ποσοστό που είναι υψηλότερο μεταξύ των Ρεπουμπλικάνων (64%).

Στη δημοσκόπηση, που διενεργήθηκε διαδικτυακά σε όλη τη χώρα στις 12-15 Ιουνίου, συμμετείχαν 1.537 ενήλικες Αμερικανοί και έχει περιθώριο λάθους 3 ποσοστιαίων μονάδων.

Διαβάστε επίσης:

Η Τεχεράνη προειδοποιεί τον Τραμπ και το Ισραήλ να μην επιτεθούν κατά την κηδεία του Αγιατολάχ Χαμενεΐ

Στα… άδυτα του νέου Air Force One: Ο Τραμπ πέταξε για πρώτη φορά με το ιπτάμενο παλάτι των 400 εκατ. δολαρίων, δώρο του Κατάρ

Ποιο είναι το ζευγάρι που αναστάτωσε τη Νέα Υόρκη σκαρφαλώνοντας στην κορυφή του Empire State – Τα πλάνα που «κόβουν» την ανάσα (Video)





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
oraiokastro fotia video
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Προκλήθηκε από τσιγάρο που πέταξε ασυνείδητος οδηγός – Βίντεο ντοκουμέντο

Adonis-Samaras
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Καμία ανησυχία» στο Μαξίμου για το δείπνο Σαμαρά με βουλευτές ΝΔ – «Δεν γίνονται αυτά με ένα φαγητό»

smoking-new
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο απαγόρευσης της πώλησης τσιγάρων σε όσους γεννήθηκαν μετά το 2009

afroditi-nestora
ΕΛΛΑΔΑ

Στη Μονάδα Εγκαυμάτων του Παπανικολάου μεταφέρθηκε η Αφροδίτη Νέστορα – Αύριο παίρνει εξιτήριο ο πατέρας της

efka_1207_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ: Σε εφαρμογή τίθεται η νέα ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών 72 δόσεων

Δείτε όλες τις ειδήσεις
venzinas-antlia
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος η επιδότηση στο diesel: Έρχονται αυξήσεις στην αντλία – Στα 2 ευρώ το λίτρο θα φτάσει στις Κυκλάδες

kalpi1
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Νέα δημοσκόπηση σήμερα στο Mega

karystianou new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σάλος με το ακίνητο που φέρεται να απέκτησε η Καρυστιανού μέσω fund: «Ούτε καν το θυμάμαι – Δέχομαι πόλεμο από το σύστημα» απαντά

gennimatas new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο γιος της Φώφης Γεννηματά πήρε το πτυχίο του στη Νομική

orkomosia-olympionikes
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού ορκίστηκε ο Εμμανουήλ Καραλής - Μαζί του και οι ολυμπιονίκες του Παρισιού

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 02.07.2026 20:26
oraiokastro fotia video
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Προκλήθηκε από τσιγάρο που πέταξε ασυνείδητος οδηγός – Βίντεο ντοκουμέντο

Adonis-Samaras
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Καμία ανησυχία» στο Μαξίμου για το δείπνο Σαμαρά με βουλευτές ΝΔ – «Δεν γίνονται αυτά με ένα φαγητό»

smoking-new
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο απαγόρευσης της πώλησης τσιγάρων σε όσους γεννήθηκαν μετά το 2009

1 / 3