Πώς σχεδιάζουν οι Αμερικανοί να γιορτάσουν την 4η Ιουλίου και τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία των ΗΠΑ

Πολλοί Αμερικανοί θα γιορτάσουν στις 4 Ιουλίου την 250η επέτειο από την Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, κάνοντας μπάρμπεκιου ή παρακολουθώντας μια παρέλαση, αλλά ένα σημαντικό ποσοστό τους δεν θεωρεί ότι η γιορτή αυτή είναι κάτι ξεχωριστό, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση της Reuters/Ipsos.

NEW: USS Kearsarge anchors in New York Harbor this morning for America's 250th Anniversary



The ship will serve as centerpiece and reviewing platform for the naval review of warships entering the harbor over the July 4th weekend.



A US Coast Guard ship and German Navy frigate FGS… pic.twitter.com/jveYFHpzEE July 2, 2026

Ακολουθούν τα βασικά σημεία από τα ευρήματα της δημοσκόπησης για το πώς σχεδιάζουν οι Αμερικανοί να περάσουν την αργία για την Ημέρα της Ανεξαρτησίας:

το 80% των συμμετεχόντων –ανάμεσά τους το 76% των Δημοκρατικών, το 74% των ανεξάρτητων και το 91% των Ρεπουμπλικάνων– σχεδιάζουν να γιορτάσουν τη φετινή 4η Ιουλίου.

τ ο ένα πέμπτο των Αμερικανών δεν θα τη γιορτάσει καθόλου και λίγοι περισσότεροι από τους μισούς –περίπου 57%– δήλωσαν ότι γενικώς θεωρούν την 4η Ιουλίου μια ευκαιρία για να ξεκουραστούν από τη δουλειά ή για να περάσουν χρόνο με φίλους και συγγενείς –ή απλά την βλέπουν ως μια οποιαδήποτε άλλη ημέρα.

και λίγοι περισσότεροι από τους μισούς –περίπου 57%– δήλωσαν ότι γενικώς θεωρούν την 4η Ιουλίου μια ευκαιρία για να ξεκουραστούν από τη δουλειά ή για να περάσουν χρόνο με φίλους και συγγενείς –ή απλά την βλέπουν ως μια οποιαδήποτε άλλη ημέρα. περίπου το 48% σχεδιάζουν να παρευρεθούν σε κάποιο γεύμα με μπάρμπεκιου με συγγενείς ή φίλους.

το 34% σχεδιάζει να παρακολουθήσει θέαμα με πυροτεχνήματα.

το 41% δηλώνει ότι θα τοποθετήσει την αμερικανική σημαία έξω από το σπίτι του, ένα ποσοστό που είναι υψηλότερο μεταξύ των Ρεπουμπλικάνων (64%).

Join us as we celebrate 250 years of American Independence with the biggest firework show ever. 🇺🇸



Be sure to plan ahead for warm temperatures, large crowds, and limited parking.



Plan your July 4th experience at: https://t.co/uryTEVQNEp pic.twitter.com/cVKH2pRode — US Department of the Interior (@Interior) July 2, 2026

Στη δημοσκόπηση, που διενεργήθηκε διαδικτυακά σε όλη τη χώρα στις 12-15 Ιουνίου, συμμετείχαν 1.537 ενήλικες Αμερικανοί και έχει περιθώριο λάθους 3 ποσοστιαίων μονάδων.

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