Πώς σχεδιάζουν οι Αμερικανοί να γιορτάσουν την 4η Ιουλίου και τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία των ΗΠΑ

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Πολλοί Αμερικανοί θα γιορτάσουν στις 4 Ιουλίου την 250η επέτειο από την Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, κάνοντας μπάρμπεκιου ή παρακολουθώντας μια παρέλαση, αλλά ένα σημαντικό ποσοστό τους δεν θεωρεί ότι η γιορτή αυτή είναι κάτι ξεχωριστό, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση της Reuters/Ipsos.
Ακολουθούν τα βασικά σημεία από τα ευρήματα της δημοσκόπησης για το πώς σχεδιάζουν οι Αμερικανοί να περάσουν την αργία για την Ημέρα της Ανεξαρτησίας:
Στη δημοσκόπηση, που διενεργήθηκε διαδικτυακά σε όλη τη χώρα στις 12-15 Ιουνίου, συμμετείχαν 1.537 ενήλικες Αμερικανοί και έχει περιθώριο λάθους 3 ποσοστιαίων μονάδων.
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