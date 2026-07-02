Ποιο είναι το ζευγάρι που αναστάτωσε τη Νέα Υόρκη σκαρφαλώνοντας στην κορυφή του Empire State – Τα πλάνα που «κόβουν» την ανάσα (Video)

Την Τετάρτη, ένας άνδρας και μια γυναίκα ντυμένοι στα μαύρα κατάφεραν να σκαρφαλώσουν παράνομα στο Empire State Building, όπου ο νεαρός άνδρας έκανε πρόταση γάμου στην κοπέλα. Η ταυτότητα του ζευγαριού αποκαλύφθηκε, με τα αμερικανικά ΜΜΕ να αναφέρουν πως πρόκειται για τους Ρώσους Ιβάν «Βάνια» Μπέρκους και Άντζελα Νικολάου, τους πρωταγωνιστές του ντοκιμαντέρ του Netflix για το 2024 “Skywalkers: A Love Story”.

Το δίδυμο που αψηφά τον θάνατο, γνωστό για την αναρρίχηση σε ουρανοξύστες χωρίς σχοινιά ή ιμάντες, προσέλκυσε ελικόπτερα ειδησεογραφικών μέσων και κλήσεις στο 911 όταν εντοπίστηκαν σε ύψος 443 μέτρων πάνω από το έδαφος, κρατώντας την κεραία του εμβληματικού κτιρίου στο Midtown Manhattan.

🔴USA 🇺🇸| Le couple qui a escaladé mercredi l'Empire State Building, l'emblematique gratte-ciel de #NewYork, a été arrêté par la police new-yorkaise. Il s'agit des artistes russes adeptes du «rooftop» Angela Nikolau et Ivan Beerkus, aussi connus sous le nom de «Skywalker». pic.twitter.com/eMv8nNy5Fy — Nanana365 (@nanana365media) July 2, 2026

Ο Μπέρκους και η Νικολάου έμειναν στην κορυφή του Empire State Building για περίπου μισή ώρα, κουνώντας ένα γιγάντιο πανό που έγραφε: «Όταν η δύναμη της αγάπης νικάει την αγάπη για την εξουσία, ο κόσμος γνωρίζει την ειρήνη». Το ζευγάρι φάνηκε επίσης να αρραβωνιάζεται, καθώς ο Μπέρκους γονάτισε και έβαλε ένα δαχτυλίδι στο δάχτυλο της Νικολάου. Οι δυο τους δημοσίευσαν φωτογραφίες στο Instagram δείχνοντας την πρόταση γάμου.

Το ευτυχισμένο ζευγάρι βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό αστυνομική κράτηση, σύμφωνα με το NBC New York.

Δεν είναι σαφές πώς ακριβώς οι δυο τους κατάφεραν να σκαρφαλώσουν στο 102όροφο κτίριο, αλλά αν το “Skywalkers” αποτελεί κάποια ένδειξη, το δίδυμο πιθανότατα πέρασε μήνες προπονούμενο για το εγχείρημα.

Καταγράφοντας την ανάβασή τους στον Πύργο Merdeka της Μαλαισίας, ύψους 2.227 ποδιών, — το δεύτερο ψηλότερο κτίριο στον κόσμο — το ζευγάρι βιντεοσκόπησε τον εαυτό του να περνά περίπου 30 ώρες μέσα στο κτίριο, να κατασκηνώνουν και να κρύβονται από τους εργάτες. Αφού ολοκλήρωσαν την ανάβαση, διέφυγαν από τη Μαλαισία πριν αντιμετωπίσουν νομικές συνέπειες.

🇷🇺🇺🇸‼️🚨 The climbers are identified as the Russian rooftop artists Angela Nikolau and Ivan Beerkus. They’re also known as “The Skywalker.” pic.twitter.com/JASxp45t7j July 1, 2026

Σε μια συνέντευξη στο Variety το 2024, οι Μπέρκους και Νικολάου δήλωσαν ότι μόλις είχαν μετακομίσει στη Νέα Υόρκη και αναζητούσαν νέες περιπέτειες, υπονοώντας ότι υπήρχαν κτίρια που δεν είχαν «κατακτήσει», αλλά «δεν μπορούμε να σας πούμε τι είναι».

Russische Draufgänger schlagen wieder zu! 🔥



Ein altes Video von 2018 taucht wieder auf: Angela Nikolau & Ivan Beerkus klettern einen Wolkenkratzer in Hongkong hoch – nur für ein verrücktes Selfie am Abgrund.



Jetzt wurde das Paar nach dem Besteigen der Spitze des Empire State… pic.twitter.com/cX4Haj8xKK — Schattenlicht (@Schattenlicht_x) July 2, 2026

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