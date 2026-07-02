Βενεζουέλα: 43χρονος ανασύρθηκε από τα συντρίμμια, οκτώ ημέρες μετά τους φονικούς σεισμούς

Ένας επιζών της διπλής σεισμικής δόνησης που έπληξε τη Βενεζουέλα την 24η Ιουνίου ανασύρθηκε σήμερα, 2/7, από διασώστες μέσα από τα χαλάσματα, οκτώ ημέρες μετά την τραγωδία, όπως μετέδωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

O Ερμάν Χιλ, ένας φύλακας ασφαλείας, ηλικίας 43 ετών, θάφτηκε ζωντανός μέσα στο κουβούκλιο όπου εργαζόταν σε κτίριο στην Κάτια Λα Μαρ, στην πολιτεία Λα Γουάιρα (βόρεια). Αφού τον έβγαλαν με τη βοήθεια ενός φορείου, οδηγήθηκε σε ένα ασθενοφόρο που θα τον μεταφέρει στο Καράκας.

Τρεις ημέρες προσπαθούσαν να τον απεγκλωβίσουν

Ομάδες από τις ΗΠΑ, το Ελ Σαλβαδόρ, την Κόστα Ρίκα, την Πορτογαλία, το Μεξικό, τη Χιλή και τη Βενεζουέλα έσκαβαν για περισσότερες από τρεις ημέρες προκειμένου να τον απεγκλωβίσουν, ενώ παράλληλα τον τροφοδοτούσαν με νερό και αέρα χρησιμοποιώντας ανιχνευτές και έναν εύκαμπτο σωλήνα.

Στην τελευταία φάση της επιχείρησης, περίπου 30 άνθρωποι εργάζονταν αδιάκοπα στον χώρο στάθμευσης του κτιρίου για να απομακρύνουν τα χαλάσματα, ενώ δύο διασώστες έσκαβαν μια σήραγγα τριών μέτρων.

Λίγα λεπτά προτού καταφέρουν να φθάσουν στον επιζώντα, χρησιμοποίησαν μία αερόσφυρα για να σπάσουν μια τελευταία πλάκα, με υπαρκτό τον κίνδυνο κατάρρευσης ενός διπλανού κτιρίου.

«Δεν έχω δει ποτέ κάτι τόσο δύσκολο, δεν γνωρίζω εάν έχει ήδη υπάρξει μια διάσωση τόσο μεγάλης διάρκειας με αυτά τα χαρακτηριστικά», σχολίασε από το σημείο ένα διασώστης που δεν θέλησε να κατονομαστεί.

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