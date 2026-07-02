Σοκ στις ΗΠΑ: Νεκρό νεογέννητο βρέθηκε με τον πλακούντα και τον ομφάλιο λώρο σε χημική τουαλέτα φεστιβάλ

Ανατριχιαστική υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στις ΗΠΑ, καθώς σε μουσικό φεστιβάλ στο Μίσιγκαν βρέθηκε νεκρό νεογέννητο μέσα σε χημική τουαλέτα.

Σύμφωνα με στοιχεία της νεκροψίας, το βρέφος είχε αναπνεύσει μετά τον τοκετό, καθώς εντοπίστηκε υγρό στους πνεύμονες και στο στομάχι του, όπως μεταδίδει η New York Post.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή, 28/6, στο φεστιβάλ «Electric Forest» στο Ρόθμπερι, όπου το νεογέννητο βρέθηκε μέσα στην τουαλέτα μαζί με τον πλακούντα και τον ομφάλιο λώρο.

Η αστυνομία του Μίσιγκαν επιβεβαίωσε ότι η ιατροδικαστική διαδικασία έχει ολοκληρωθεί, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι «δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει τα αποτελέσματα, καθώς δεν έχει ακόμη λάβει την επίσημη έκθεση της αυτοψίας».

Δεν έχει ταυτοποιηθεί η μητέρα

Ο εντοπισμός του βρέφους έγινε από εργαζόμενο εταιρείας που διαχειρίζεται αυτόματους πωλητές σε χώρους υγιεινής, κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία θανάτου, ενώ ο υπολοχαγός Πατ Ατζέμα ανέφερε την Τρίτη, 30/6, ότι η υπόθεση δεν αντιμετωπίζεται ως ανθρωποκτονία.

Οι Αρχές δεν έχουν ανακοινώσει το φύλο του μωρού ούτε έχουν ταυτοποιήσει τη μητέρα, με τις έρευνες να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ο πρώην ντετέκτιβ της αστυνομίας του Μίσιγκαν, Λου Λάνγκχαμ, μιλώντας στο Fox17, εκτίμησε ότι κρίσιμα στοιχεία για την ταυτοποίηση της μητέρας μπορούν να προκύψουν από οπτικό υλικό του φεστιβάλ, σημειώνοντας πως «αυτά τα περιστατικά είναι σπάνια».

Το περιστατικό αποκαλύφθηκε την τελευταία ημέρα του φεστιβάλ, το οποίο προσελκύει περίπου 40.000 επισκέπτες.

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