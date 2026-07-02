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02.07.2026 20:11

Γαλλία: Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο απαγόρευσης της πώλησης τσιγάρων σε όσους γεννήθηκαν μετά το 2009

02.07.2026 20:11
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Το εθνικό ταμείο ασφάλισης υγείας (CNAM) στη Γαλλία τάσσεται υπέρ της απαγόρευσης της πώλησης τσιγάρων σε όσους γεννήθηκαν μετά το 2009, με στόχο να προκύψει μια «γενιά χωρίς καπνό», σύμφωνα με ετήσια έκθεσή του η οποία δόθηκε σήμερα, Πέμπτη 2/7, στη δημοσιότητα.

Το Ηνωμένο Βασίλειο υιοθέτησε πρόσφατα αυτό το μέτρο, μόλις «η δεύτερη χώρα στον κόσμο» που το έκανε, μετά τις Μαλδίβες.

«Δεν υπάρχει λόγος να φανούμε πιο ανόητοι» από εκείνους, η Γαλλία «είναι ικανή να το πράξει», καθώς σήμερα «παρά τα όσα έχουν γίνει (σημάνσεις στα πακέτα, αυξήσεις τιμών…) εξακολουθούμε να υστερούμε σε σύγκριση με τους γείτονές μας», δήλωσε ο γενικός διευθυντής του CNAM, Τομά Φατόμ, σε συνέντευξη Τύπου.

«Είναι πλέον καιρός να κάνουμε στροφή προς την πρόληψη» στις πολιτικές υγείας, υπογράμμισε η Σαμίρα Λεέν, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του οργανισμού.

Το έλλειμμα του εθνικού ταμείου ασφάλισης υγείας στη Γαλλία εκτιμάται πως θα ανέλθει φέτος στα 13,8 δισεκατομμύρια ευρώ, και να αυξηθεί σε 15 δισεκατομμύρια το 2027 και σε 17 δισεκ. ευρώ το 2029, σημείωσε ο Φατόμ.

Μεταξύ άλλων μέτρων πρόληψης, το CNAM προτείνει να καταστεί υποχρεωτική η χρήση κράνους για όσους άνω των 12 ετών μετακινούνται με ποδήλατα ή συσκευές προσωπικής κινητικότητας (σ.σ. όπως τα ηλεκτρικά πατίνια). Επισημαίνει πως τα ατυχήματα με αυτά τα μέσα αυξήθηκαν πέρυσι κατά 7,6% σε σύγκριση με το 2024 και έχουν διπλασιαστεί από το 2017.

Συνολικά, θεωρεί πως τα μέτρα πρόληψης θα οδηγήσουν σε εξοικονόμηση 3,9 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως, που θεωρείται «απαραίτητη» για να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του ταμείου στο μέλλον.

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ΠΕΜΠΤΗ 02.07.2026 20:25
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