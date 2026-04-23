«Γενιά μη καπνιστών»: Η Βρετανία προωθεί νόμο για δια βίου απαγόρευση αγοράς προϊόντων καπνού σε ανήλικους 

Όσοι έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2009 και μετά θα απαγορεύεται δια βίου να αγοράσουν προϊόντα καπνού στην Βρετανία το 2027.

Το όριο ηλικίας πώλησης καπνικών προϊόντων στην Βρετανία δεν θα παραμένει σταθερό στα 18 έτη, όπως ισχύει μέχρι σήμερα, αλλά θα αυξάνεται σταδιακά κάθε χρόνο, αποκλείοντας έτσι τις νεότερες γενιές από την πρόσβαση σε προϊόντα νικοτίνης. Αυτό προβλέπει μεταξύ άλλων το νέο νομοσχέδιο «Καπνού και ‘Ατμισης» (Tobacco and Vapes Bill) που πέρασε από το βρετανικό κοινοβούλιο και τώρα αναμένεται η τυπική του έγκριση από τον βασιλιά για να γίνει νόμος του κράτους και να αρχίσει να εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου του 2027.

Πρόκειται για έναν από τους πιο πρωτοποριακούς αντικαπνιστικούς νόμους παγκοσμίως, που φιλοδοξεί να ανοίξει τον δρόμο για την πρώτη «γενιά χωρίς καπνιστές», τονίζουν οι υποστηρικτές του. Σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, το κάπνισμα εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις κυριότερες αιτίες πρόωρων θανάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η δραστική μείωσή του αποτελεί λοιπόν στρατηγικό στόχο, σημειώνουν οι υπερασπιστές του νόμου.

Όπως υπογραμμίζουν, εκτός των άλλων θα αποσυμφορήσει και το βρετανικό ΕΣΥ, το οποίο καθημερινά επιβαρύνεται σημαντικά από ασθένειες που σχετίζονται με το κάπνισμα.

Τι απαγορεύει ο νόμος

Ο νόμος δεν περιορίζεται μόνο στον παραδοσιακό καπνό, αλλά επεκτείνεται και στα ηλεκτρονικά τσιγάρα, τα οποία τα τελευταία χρόνια έχουν γνωρίσει μεγάλη εξάπλωση, ιδιαίτερα στις νεαρές ηλικίες. Έτσι, μεταξύ άλλων απαγορεύει την πώληση καπνικών προϊόντων με γεύσεις που θεωρούνται ότι προσελκύουν ανηλίκους, ενώ υιοθετούνται αυστηρότεροι κανόνες για τη συσκευασία και τη διαφήμιση, καθώς και για την προβολή και προώθηση των προϊόντων στα σημεία πώλησης.

Παράλληλα, επεκτείνεται η απαγόρευση καπνίσματος και ατμίσματος σε χώρους όπου συχνάζουν ευάλωτες ομάδες, όπως παιδικές χαρές, σχολεία, χώροι υγειονομικής περίθαλψης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην εφαρμογή των μέτρων, με την υιοθέτηση αυστηρότερων ελέγχων στην αγορά και την αυστηροποίηση των ποινών για τους παραβάτες.

Οργανώσεις δημόσιας υγείας χαιρέτισαν την πρωτοβουλία χαρακτηρίζοντας την «ιστορικό βήμα κατά του εθισμού». Στον αντίποδα, οι επικριτές του νόμου, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων της καπνοβιομηχανίας και ορισμένων πολιτικών, κάνουν λόγο για υπερβολική κρατική παρέμβαση, εγείροντας ζητήματα ατομικών ελευθεριών και πιθανής ανάπτυξης παράνομου εμπορίου.

Το νομοσχέδιο πέρασε τόσο από την Βουλή των Κοινοτήτων όσο και από την Βουλή των Λόρδων με ευρεία διακομματική πλειοψηφία, παρά τις κάποιες αισθητές διαφοροποιήσεις.

Γι’ αυτό και οι αναλυτές σημειώνουν πως η συγκεκριμένη ψηφοφορία έχει καταγραφεί ως μία από τις πιο καθαρές εκφράσεις διακομματικής συναίνεσης σε ζητήματα δημόσιας υγείας στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα τελευταία χρόνια. Την ίδια στιγμή σημειώνουν πως με την εφαρμογή του νόμου, η Βρετανία φιλοδοξεί να καταστεί μία από τις πρώτες χώρες που θα οδηγηθούν σταδιακά σε μια κοινωνία χωρίς κάπνισμα.

