Χώρος Ελεγχόμενης Χρήσης στην Αθήνα: 2.818 μοναδικοί ωφελούμενοι και 772 ζωές που σώθηκαν από υπερβολική δόση

Η αποτροπή υπερδοσολογίας και η πρόληψη 772 θανάτων σε Αθήνα, καθώς και η μείωση της μετάδοσης λοιμωδών νόσων όπως το AIDS, ηπατίτιδες, σεξουαλικά νοσήματα, είναι τα μετρήσιμα οφέλη για τη δημόσια υγεία, από τη λειτουργία του Χώρου Εποπτευόμενης Χρήσης (ΧΕΧ) στην Αθήνα, που συμπλήρωσε πρόσφατα τέσσερα χρόνια.
Ο ΧΕΧ της πρωτεύουσας αποτελεί μια δομή Άμεσης Πρόσβασης και Μείωσης της Βλάβης που λειτουργεί υπό την εποπτεία του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων (ΕΟΠΑΕ). Η λειτουργία του εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Οργανισμού και του Υπουργείου Υγείας, για την αντιμετώπιση της εξάρτησης ως ζητήματος δημόσιας υγείας και κοινωνικής φροντίδας.
Σημειώνεται ότι οι ΧΕΧ αποτελούν διεθνώς αναγνωρισμένη πρακτική Μείωσης της Βλάβης, προσφέροντας:
Στους ΧΕΧ, η χρήση ουσιών πραγματοποιείται με αποστειρωμένα σύνεργα και υπό την εποπτεία εξειδικευμένου προσωπικού, το οποίο μπορεί να παρέμβει άμεσα σε περίπτωση υπερδοσολογίας. Οι δομές λειτουργούν ως σημείο πρώτης επαφής με το σύστημα υγείας, παρέχοντας:
Ο σταθερός ΧΕΧ της Αθήνας άρχισε τη λειτουργία του στις 22 Απριλίου 2022, μετά την επίσημη αδειοδότηση του.
Τα στοιχεία της περιόδου 2020–2026 καταγράφουν τον ουσιαστικό αντίκτυπο της δομής:
Επιπλέον 772 περιστατικά υπερδοσολογίας αποτράπηκαν, εκ των οποίων:
Τα παραπάνω στοιχεία αποδεικνύουν ότι ο ΧΕΧ συμβάλλει καθοριστικά στην πρόληψη θανάτων, στη μείωση της μετάδοσης λοιμωδών νοσημάτων και στη διασύνδεση των χρηστών με υπηρεσίες υγείας.
Ο ΧΕΧ της Αθήνας είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Χώρων Εποπτευόμενης Χρήσης και αναπτύσσει συνεργασίες με αντίστοιχες δομές στο εξωτερικό. Ο Οργανισμός σχεδιάζει την ενίσχυση των δράσεων Μείωσης της Βλάβης και εξετάζει τη δημιουργία νέων δομών σε άλλες πόλεις.
Με βάση τα θετικά αποτελέσματα της Αθήνας, ο ΕΟΠΑΕ δημιούργησε τον πρώτο Κινητό ΧΕΧ στη Θεσσαλονίκη.
Το 2025:
Στο πλαίσιο των άμεσων σχεδίων προγραμματίζεται η ανάπτυξη τριών νέων Κινητών ΧΕΧ στην Αττική, καθώς και η διερεύνηση επέκτασης σε περισσότερες πόλεις, καθώς η εξάπλωση των ναρκωτικών είναι μια διαχρονική μάστιγα και μόνιμη απειλή για τα παιδιά μας.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
