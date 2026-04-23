ΠΕΜΠΤΗ 23.04.2026 14:19
Ρίτα Μελά

23.04.2026 14:00

Χώρος Ελεγχόμενης Χρήσης στην Αθήνα: 2.818 μοναδικοί ωφελούμενοι και 772 ζωές που σώθηκαν από υπερβολική δόση

Η αποτροπή υπερδοσολογίας και η πρόληψη 772 θανάτων σε Αθήνα, καθώς και η μείωση της μετάδοσης λοιμωδών νόσων όπως το AIDS, ηπατίτιδες, σεξουαλικά νοσήματα, είναι τα μετρήσιμα οφέλη για τη δημόσια υγεία, από τη λειτουργία του Χώρου Εποπτευόμενης Χρήσης (ΧΕΧ) στην Αθήνα, που συμπλήρωσε πρόσφατα τέσσερα χρόνια.

Ο ΧΕΧ της πρωτεύουσας αποτελεί μια δομή Άμεσης Πρόσβασης και Μείωσης της Βλάβης που λειτουργεί υπό την εποπτεία του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων (ΕΟΠΑΕ). Η λειτουργία του εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Οργανισμού και του Υπουργείου Υγείας, για την αντιμετώπιση της εξάρτησης ως ζητήματος δημόσιας υγείας και κοινωνικής φροντίδας.

Σημειώνεται ότι οι ΧΕΧ αποτελούν διεθνώς αναγνωρισμένη πρακτική Μείωσης της Βλάβης, προσφέροντας:

  • ασφαλείς συνθήκες χρήσης,
  • άμεση παρέμβαση σε περιστατικά υπερδοσολογίας και
  • πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας για άτομα που συχνά παραμένουν εκτός συστήματος υγείας.

Πώς λειτουργούν

Στους ΧΕΧ, η χρήση ουσιών πραγματοποιείται με αποστειρωμένα σύνεργα και υπό την εποπτεία εξειδικευμένου προσωπικού, το οποίο μπορεί να παρέμβει άμεσα σε περίπτωση υπερδοσολογίας.  Οι δομές λειτουργούν ως σημείο πρώτης επαφής με το σύστημα υγείας, παρέχοντας:

  • πρωτοβάθμια φροντίδα,
  • ψυχοκοινωνική υποστήριξη,
  • διασύνδεση με θεραπευτικά προγράμματα,
  • ενημέρωση για πρόληψη λοιμωδών νοσημάτων.

Ο σταθερός ΧΕΧ της Αθήνας άρχισε τη λειτουργία του στις 22 Απριλίου 2022, μετά την επίσημη αδειοδότηση του.

Με τη γλώσσα των αριθμών

Τα στοιχεία της περιόδου 2020–2026 καταγράφουν τον ουσιαστικό αντίκτυπο της δομής:

  • 2.818 μοναδικοί ωφελούμενοι,
  • 134.513 επισκέψεις για εποπτευόμενη χρήση,
  • 88.000+ σύριγγες και 18.000 προφυλακτικά διανεμημένα,

Επιπλέον 772 περιστατικά υπερδοσολογίας αποτράπηκαν, εκ των οποίων:

  • 299 με χορήγηση ναλοξόνης,
  • 473 με στενή παρακολούθηση.

Τα παραπάνω στοιχεία αποδεικνύουν ότι ο ΧΕΧ συμβάλλει καθοριστικά στην πρόληψη θανάτων, στη μείωση της μετάδοσης λοιμωδών νοσημάτων και στη διασύνδεση των χρηστών με υπηρεσίες υγείας.

Επόμενοι στόχοι

Ο ΧΕΧ της Αθήνας είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Χώρων Εποπτευόμενης Χρήσης και αναπτύσσει συνεργασίες με αντίστοιχες δομές στο εξωτερικό. Ο Οργανισμός σχεδιάζει την ενίσχυση των δράσεων Μείωσης της Βλάβης και εξετάζει τη δημιουργία νέων δομών σε άλλες πόλεις.

Ο κινητός ΧΕΧ στη Θεσσαλονίκη

Με βάση τα θετικά αποτελέσματα της Αθήνας, ο ΕΟΠΑΕ δημιούργησε τον πρώτο Κινητό ΧΕΧ στη Θεσσαλονίκη.

Το 2025:

  • κατέγραψε 17.156 επισκέψεις,
  • εξυπηρέτησε 1.033 μοναδικούς ωφελούμενους,
  • συνέβαλε στη διάσωση 57 ανθρώπινων ζωών από υπερδοσολογία.

Στο πλαίσιο των άμεσων σχεδίων προγραμματίζεται η ανάπτυξη τριών νέων Κινητών ΧΕΧ στην Αττική, καθώς και η διερεύνηση επέκτασης σε περισσότερες πόλεις, καθώς η εξάπλωση των ναρκωτικών είναι μια διαχρονική μάστιγα και μόνιμη απειλή για τα παιδιά μας.

