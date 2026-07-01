Μέση Ανατολή: Έμμεσες συζητήσεις ΗΠΑ-Ιράν για πυρηνικά και παγωμένα κεφάλαια

Πυρετώδεις είναι οι διπλωματικές διεργασίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μετά τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ήδη έχουν ξεκινήσει στη Ντόχα του Κατάρ οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ των δύο κρατών, με στόχο την προώθηση μιας συμφωνίας που θα οδηγήσει στον οριστικό τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ των δύο πλευρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Al Jazeera, οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται σε τεχνικό επίπεδο, χωρίς να προβλέπονται απευθείας συναντήσεις μεταξύ ανώτατων Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων.

Πηγές αναφέρουν ότι στη Ντόχα έχουν συγκροτηθεί τουλάχιστον τρεις ομάδες εργασίας, οι οποίες εξετάζουν ζητήματα που αφορούν το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, τις διπλωματικές πτυχές της συμφωνίας, καθώς και τα οικονομικά θέματα, συμπεριλαμβανομένης της αποδέσμευσης των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων.

Διπλωματική πηγή με γνώση των συνομιλιών ανέφερε ότι οι τεχνικές επαφές πραγματοποιούνται έμμεσα, με τη διαμεσολάβηση εκπροσώπων του Κατάρ και του Πακιστάν, και βασίζονται στο Μνημόνιο Κατανόησης που έχει ήδη συμφωνηθεί, καθώς και στην πρόοδο που σημειώθηκε κατά τη Σύνοδο της Λίμνης της Λουκέρνης.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι ειδικοί απεσταλμένοι των ΗΠΑ, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, δεν συμμετέχουν στις τεχνικές διαπραγματεύσεις.

Οι δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν την Τρίτη συνάντηση στη Ντόχα με τον πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ, σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι, στο πλαίσιο των διπλωματικών επαφών για την προώθηση της συμφωνίας.

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