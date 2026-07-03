Μουντιάλ 2026: Τα χρήματα δεν σταματούν να ρέουν για τον Ινφαντίνο και την παρέα του – Ο Πύργος Τραμπ, τα ιδιωτικά τζετ και τα υπερπολυτελή ξενοδοχεία

Ο πρόεδρος της FIFA συνεχίζει να καλλιεργεί τις στενές σχέσεις του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ενώ η ομοσπονδία δαπανά αστρονομικά ποσά για γραφεία και ξενοδοχεία.

Μπαίνοντας στον Πύργος Τραμπ στο Μανχάταν, δύσκολα θα καταλάβαινε κανείς ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένα Παγκόσμιο Κύπελλο. Στο κατάστημα δώρων δεν υπάρχει ούτε ένα αναμνηστικό της διοργάνωσης. Αντίθετα, τα ράφια είναι γεμάτα με τα αγαπημένα προϊόντα του Αμερικανού προέδρου: Καπέλα MAGA σε κάθε χρώμα και επιχρυσωμένα μπαλάκια του γκολφ.

Ωστόσο, 17 ορόφους πιο πάνω, η FIFA καταβάλλει δεκάδες χιλιάδες δολάρια κάθε μήνα για τη μίσθωση γραφείων, οι οποίοι –σύμφωνα με ορισμένους– μέχρι την έναρξη του τουρνουά χρησιμοποιούνταν ελάχιστα.

Αυτό έχει προκαλέσει σφοδρές επικρίσεις, καθώς η FIFA καταβάλλει σημαντικά ποσά στην οικογένεια Τραμπ, τη στιγμή που οι σχέσεις μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ και του Τζιάνι Ινφαντίνο θεωρούνται ήδη ιδιαίτερα στενές.

Όταν τα γραφεία μισθώθηκαν πέρυσι, προορίζονταν να λειτουργήσουν ως επιχειρησιακό κέντρο της διοργάνωσης, μετά τη δήλωση του Ινφαντίνο ότι από τη Νέα Υόρκη θα επιδίωκε να «ενώσει τον κόσμο μέσω του ποδοσφαίρου». «Η FIFA είναι περήφανη που βρίσκεται εδώ και ανυπομονεί να υπηρετήσει το ποδόσφαιρο από αυτήν την παγκόσμια, πολυπολιτισμική πόλη», είχε δηλώσει, αφού προηγουμένως είχε συνάψει συμφωνία με τον Έρικ Τραμπ.

Τα γραφεία εγκαινιάστηκαν με τελετή στην οποία συμμετείχε ο Βραζιλιάνος θρύλος Ρονάλντο, ενώ ακολούθησε πενθήμερη έκθεση του τροπαίου του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

«Για να είσαι παγκόσμιος, πρέπει να βρίσκεσαι παντού. Γι’ αυτό πρέπει να έχουμε παρουσία και στη Νέα Υόρκη όσον αφορά τις έδρες των γραφείων μας», είχε εξηγήσει ο Ινφαντίνο.

Ωστόσο, αρκετές πηγές με γνώση των εσωτερικών διεργασιών υποστηρίζουν ότι από τότε οι χώροι παρέμεναν για μεγάλα διαστήματα σχεδόν ανενεργοί. Σε ερώτηση της Telegraph Sport, η FIFA απάντησε ότι τα γραφεία χρησιμοποιούνται τακτικά και ότι, κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η επισκεψιμότητα αυξήθηκε αισθητά. Άλλες πηγές, όμως, αναφέρουν ότι ο χώρος αξιοποιείται κυρίως για συναντήσεις υψηλού επιπέδου, ενώ το 90% της οργανωτικής δουλειάς γίνεται από το Μαϊάμι.

Όταν δημοσιογράφος της Telegraph Sport επισκέφθηκε το κτίριο, ακόμη και ο αστυνομικός που φρουρούσε την είσοδο αγνοούσε ότι εκεί στεγάζονται τα διοικητικά στελέχη της διοργάνωσης.

«FIFA; Κάνετε λάθος. Μήπως εννοείτε το μουσείο; Είναι δύο τετράγωνα πιο κάτω», απάντησε.

Το μηνιαίο ενοίκιο εκτιμάται στα 40.000 δολάρια

Η FIFA επιμένει ότι καταβάλλει το κανονικό εμπορικό μίσθωμα για τον χώρο, απορρίπτοντας κάθε υπόνοια περί προνομιακής σχέσης με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με άλλες πηγές, ο Ινφαντίνο είχε εξετάσει αρκετές επιλογές στη Νέα Υόρκη πριν επιλέξει τελικά τον εμβληματικό ουρανοξύστη των 58 ορόφων, στο κέντρο του Μανχάταν. Αν πράγματι πληρώνεται το ισχύον εμπορικό τίμημα, το μηνιαίο ενοίκιο εκτιμάται στα 40.000 δολάρια.

Βέβαια, για μια διοργάνωση που αναμένεται να αποφέρει πάνω από 11 δισεκατομμύρια δολάρια στα μέλη της FIFA, το συγκεκριμένο ποσό θεωρείται σταγόνα στον ωκεανό. Με περισσότερους αγώνες και αυξημένα έσοδα, η ομοσπονδία εμφανίζεται πιο γενναιόδωρη από ποτέ στην κάλυψη εξόδων ομάδων, αντιπροσωπειών και VIP προσκεκλημένων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για τις δαπάνες στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και τον Καναδά ανέρχεται στα 3,76 δισεκατομμύρια δολάρια και καλύπτει τη λειτουργία της διοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων της διαμονής, των μεταφορών και της εφοδιαστικής υποστήριξης.

Υψηλόβαθμα στελέχη του ποδοσφαίρου εκτιμούν ιδιωτικά ότι μόνο για ξενοδοχεία η FIFA θα δαπανήσει φέτος πάνω από 200 εκατομμύρια δολάρια. Η ομοσπονδία αμφισβητεί έντονα αυτή την εκτίμηση, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτει ποιο θα είναι το τελικό ποσό.

«Η FIFA θα είναι φέτος ένας από τους μεγαλύτερους πελάτες ξενοδοχείων στον κόσμο», αναφέρει χαρακτηριστικά πηγή με στενές διασυνδέσεις στην κορυφή της διοίκησης.

Στο Μαϊάμι, περισσότερο παρά στη Νέα Υόρκη, αποτυπώνεται ξεκάθαρα η γενναιοδωρία της FIFA. Μετά την έναρξη του τουρνουά στην Πόλη του Μεξικού, η ομοσπονδία μετέφερε αεροπορικώς εκπροσώπους των εθνικών ομοσπονδιών στο Ritz-Carlton του South Beach, όπου η διανυκτέρευση κοστίζει περίπου 1.000 δολάρια. Οι συναντήσεις διήρκεσαν δύο ημέρες, όμως υπήρχε άφθονος ελεύθερος χρόνος για τους εκπροσώπους και των 211 ομοσπονδιών να απολαύσουν τις πολυτελείς εγκαταστάσεις, με τον λογαριασμό να καλύπτεται από τον Ινφαντίνο.

Κατά μήκος των διάσημων παραλιών της πόλης έχουν δεσμευθεί ακόμη τέσσερα ξενοδοχεία για το μεγαλύτερο μέρος της διοργάνωσης. Εκεί φιλοξενούνται χιλιάδες άνθρωποι που συνδέονται με το Παγκόσμιο Κύπελλο, μεταξύ των οποίων και τα μέλη του προγράμματος «FIFA Legends», της επίσημης κοινότητας περισσότερων από 7.000 παλαίμαχων ποδοσφαιριστών, οι οποίοι ταξιδεύουν με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Οι Ρονάλντο και Ρομπέρτο Κάρλος συγκαταλέγονται στους συχνούς προσκεκλημένους της FIFA.

Από τους παλαίμαχους της Αγγλίας, οι Τζον Τέρι και Γουέιν Μπριτζ εμφανίζονται συχνότερα, αν και φροντίζουν να αποφεύγουν ο ένας τον άλλον για ευνόητους λόγους. Η Telegraph Sport είχε αποκαλύψει στο προηγούμενο Μουντιάλ του Κατάρ ότι οι δύο πρώην συμπαίκτες είχαν βρεθεί στην ίδια ξενοδοχειακή μονάδα, σε ιδιαίτερα αμήχανες συνθήκες.

Αυτή τη φορά, μεταξύ των πολυτελών ξενοδοχείων που φιλοξενούν προσωπικότητες, αξιωματούχους αλλά και λιγότερο προβεβλημένους καλεσμένους περιλαμβάνονται το Four Seasons της Πόλης του Μεξικού και το Ritz-Carlton στο Μαϊάμι. Παρών είναι και ο Ντένις Γουάιζ, ο οποίος είχε σημειώσει μόλις ένα γκολ με την εθνική Αγγλίας απέναντι στην Τουρκία, συμμετέχοντας πλέον σε πρόγραμμα στελεχών πρώην ποδοσφαιριστών.

Οι υψηλές δαπάνες για γραφεία και ξενοδοχεία θεωρούνται αναπόφευκτες σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο που στηρίζεται στη λογική «ξοδεύουμε για να κερδίσουμε περισσότερα». Οι φίλαθλοι έχουν δείξει ότι είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν εξαιρετικά υψηλές τιμές, με τα γήπεδα να γεμίζουν πολύ περισσότερο από όσο αρχικά αναμενόταν.

Την Παρασκευή, η χαμηλότερη διαθέσιμη τιμή εισιτηρίου για τους επόμενους αγώνες στις δευτερογενείς πλατφόρμες μεταπώλησης ανερχόταν κατά μέσο όρο στα 1.600 δολάρια, σύμφωνα με την TicketData.

Η εταιρεία πολυτελών υπηρεσιών Knightsbridge Circle διέθεσε πακέτο φιλοξενίας αξίας 4 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο περιλάμβανε έξι θέσεις στην πρώτη σειρά, στη σέντρα του τελικού, καθώς και πρόσβαση στον αγωνιστικό χώρο κατά την απονομή του τροπαίου. Σύμφωνα με το Reuters, το πακέτο πωλήθηκε μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες.

Άνεση με τις δαπάνες

Με τα γήπεδα να γεμίζουν, ο Ινφαντίνο εξακολουθεί να εμφανίζεται εξίσου άνετος και με τις προσωπικές του δαπάνες. Όπως είχε προβλέψει η Telegraph Sport από την έναρξη της φάσης των ομίλων, ταξιδεύει καθημερινά ακόμη και σε δύο αγώνες χρησιμοποιώντας ιδιωτικό αεροσκάφος που έχει μισθωθεί από το Κατάρ. Αποδέχεται αστυνομικές συνοδείες σε πολλές πόλεις και έχει διανύσει τόσα αεροπορικά μίλια ώστε, από τις 11 Ιουνίου, θα μπορούσε να είχε πραγματοποιήσει τον γύρο του κόσμου.

Η FIFA απορρίπτει τις κατηγορίες περί υπερβολικής σπατάλης, επισημαίνοντας ότι μόνο ένα μικρό μέρος των εσόδων της δαπανάται για πολυτελή ξενοδοχεία και τα γραφεία στον Πύργο Τραμπ.

Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός σχεδιάζει να επανεπενδύσει τουλάχιστον 11,67 δισεκατομμύρια δολάρια από τα συνολικά έσοδά του, ύψους 13 δισεκατομμυρίων, για την ανάπτυξη του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, ποσό αυξημένο κατά 20% σε σχέση με τον προηγούμενο κύκλο.

Περίπου 2,7 δισεκατομμύρια δολάρια θα διατεθούν απευθείας στις 211 εθνικές ομοσπονδίες-μέλη και στις έξι ηπειρωτικές συνομοσπονδίες της FIFA, γεγονός που εξηγεί σε μεγάλο βαθμό γιατί ο Ινφαντίνο θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα επανεκλεγεί την επόμενη χρονιά.

Παρ’ όλα αυτά, η εικόνα ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου που περιστρέφεται γύρω από το χρήμα έχει αρχίσει να προκαλεί αντιδράσεις.

«Τα Μουντιάλ έχουν ξεφύγει από κάθε μέτρο – το κόστος, τα πάντα», δήλωσε ο προπονητής της Παραγουάης, Γκουστάβο Αλφάρο. «Χάνεται η ουσία του ποδοσφαίρου. Και το ποδόσφαιρο δεν μπορεί να είναι μόνο επιχείρηση, πρέπει να παραμείνει ποδόσφαιρο.»

Άλλοι εκφράζουν αντιρρήσεις για την αύξηση των ομάδων σε 48.

«Με τόσες πολλές ομάδες να προκρίνονται, είναι συζητήσιμο κατά πόσο διατηρείται η αξία και η σπανιότητα της συμμετοχής σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο», σχολίασε ο προπονητής της Γκάνας, Κάρλος Κεϊρός.

Στο βιβλίο του FIFA Connection: Inquiry Into the Infantino System, ο Γάλλος δημοσιογράφος Σιμόν Μπολ υποστηρίζει ότι η οικονομική εξάρτηση των μικρότερων χωρών από τις επιχορηγήσεις της FIFA συντηρεί μια κουλτούρα απληστίας.

«Σήμερα, το πρώτο κριτήριο αυτού του παγκόσμιου οργανισμού είναι το χρήμα», γράφει. «Και ο πρόεδρός του δεν προσπαθεί καν να το κρύψει.»

Αντίθετα, οι ιδιοκτήτες του ΠύργουΤραμπ μόνο ικανοποιημένοι μπορούν να είναι από αυτή την πορεία. Όταν η FIFA εγκαταστάθηκε στο κτίριο πέρυσι, ο Έρικ Τραμπ είχε δηλώσει εμφανώς ενθουσιασμένος:

«Εκ μέρους μου, εκ μέρους της Νέας Υόρκης, του Trump Organization και όλων όσοι εργάζονται σε αυτό το κτίριο, σας αγαπάμε.»

Παρά την παντελή απουσία οποιουδήποτε στοιχείου που να θυμίζει Παγκόσμιο Κύπελλο αυτή την εβδομάδα, o Πύργος Τραμπ εξακολουθεί, από πολλές απόψεις, να ταιριάζει απόλυτα στη νέα πραγματικότητα της FIFA.

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