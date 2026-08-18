ΕΥΔΑΠ: Στην αφετηρία η Ψυττάλεια ΙΙΙ – Επένδυση άνω των 500 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση υποδομών

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Η ΕΥΔΑΠ προχωρά στην επόμενη φάση για την αναβάθμιση της Ψυττάλειας, προκηρύσσοντας τον διαγωνισμό μελετών που θα καθορίσει το εύρος και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των νέων έργων στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων. Πρόκειται για το έργο «Μελέτη νέων Έργων για τη Βέλτιστη Εκμετάλλευση του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας – Ψυττάλεια Φάση 3».

Ο διαγωνισμός έχει προϋπολογισμό περίπου 9,3 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ, και προβλεπόμενη διάρκεια 35 μηνών. Αντικείμενό του είναι η κατάρτιση του συνολικού πλαισίου μελετών πάνω στο οποίο θα βασιστεί η τρίτη φάση ανάπτυξης της εγκατάστασης, μία επένδυση που εκτιμάται πλέον ότι θα ξεπεράσει τα 500 εκατ. ευρώ.

Η Ψυττάλεια αποτελεί τη μεγαλύτερη εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών λυμάτων στην Ελλάδα και μία από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη. Για περισσότερες από δύο δεκαετίες βρίσκεται στο επίκεντρο του συστήματος αποχέτευσης της Αττικής, έχοντας διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην περιβαλλοντική προστασία του Σαρωνικού Κόλπου.

Η νέα επενδυτική φάση συνδέεται τόσο με την ηλικία και τις ανάγκες εκσυγχρονισμού της υφιστάμενης υποδομής όσο και με τις αυστηρότερες απαιτήσεις που διαμορφώνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο επίκεντρο βρίσκονται η ενεργειακή αποδοτικότητα, η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, η εφαρμογή νέων τεχνολογιών, η κυκλική οικονομία και η διασφάλιση της λειτουργικής αξιοπιστίας της εγκατάστασης σε βάθος δεκαετιών.

Τι περιλαμβάνει ο διαγωνισμός

Το αντικείμενο των μελετών είναι εκτεταμένο και διεπιστημονικό. Περιλαμβάνει τεχνικές και μηχανολογικές μελέτες, έργα πολιτικού μηχανικού, περιβαλλοντικές μελέτες, γεωλογικές και γεωφυσικές έρευνες, τοπογραφικές υπηρεσίες, μελέτες ενεργειακής απόδοσης και σχεδιασμό τεχνικών εγκαταστάσεων.

Η διαδικασία θα είναι ανοικτή, ενώ η ανάθεση θα γίνει με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής.

Λόγω του μεγέθους και της τεχνικής πολυπλοκότητας του αντικειμένου, εκτιμάται ότι ο διαγωνισμός μπορεί να προσελκύσει ελληνικούς και διεθνείς μελετητικούς ομίλους με εμπειρία σε μεγάλες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και σύνθετα περιβαλλοντικά έργα.

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών έχει οριστεί για τις 16 Οκτωβρίου 2026, στις 10:00, με τη διαδικασία να πραγματοποιείται μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων.

Επένδυση άνω των 500 εκατ. ευρώ

Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ είχε εγκρίνει τον Ιούλιο την προκήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης, ανοίγοντας τον δρόμο για την ωρίμανση της «Ψυττάλειας ΙΙΙ».

Το εκτιμώμενο κόστος της συνολικής επένδυσης έχει αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα πάνω. Από περίπου 300 εκατ. ευρώ που υπολογιζόταν αρχικά, πλέον εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 500 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση συνδέεται κυρίως με τις πρόσθετες απαιτήσεις που δημιουργεί η ευρωπαϊκή Οδηγία 2024/3019, καθώς και με τον στόχο ενεργειακής ουδετερότητας έως το 2040. Η Ψυττάλεια θα πρέπει σταδιακά να προσαρμοστεί σε αυστηρότερα περιβαλλοντικά πρότυπα και παράλληλα να περιορίσει σημαντικά το ενεργειακό της αποτύπωμα.

Η ΕΥΔΑΠ χρηματοδοτεί τη μελέτη με ίδιους πόρους και την έχει εντάξει στο επενδυτικό της πρόγραμμα για την περίοδο 2026–2030, συνολικού ύψους περίπου 2,5 δισ. ευρώ.

Για την κατασκευαστική φάση έχει ήδη εκδηλωθεί ενδιαφέρον χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Η τελική χρηματοδοτική δομή θα καθοριστεί όταν ωριμάσει το έργο, με δεδομένο ότι επενδύσεις αυτής της κλίμακας συνήθως απαιτούν συνδυασμό ιδίων κεφαλαίων, ευρωπαϊκών πόρων και τραπεζικού δανεισμού.

Ο σχεδιασμός των 35 μηνών

Η σύμβαση μελετών προβλέπεται να αναπτυχθεί σε τέσσερις διακριτές φάσεις συνολικής διάρκειας 35 μηνών, πριν η επένδυση περάσει στο στάδιο της δημοπράτησης των κατασκευαστικών έργων.

Η πρώτη φάση θα διαρκέσει έξι μήνες και θα περιλαμβάνει αναλυτική τεχνική, ενεργειακή και λειτουργική αποτύπωση της υφιστάμενης εγκατάστασης. Τα αποτελέσματά της θα αποτελέσουν τη βάση για τον συνολικό επανασχεδιασμό.

Στη δεύτερη φάση, διάρκειας οκτώ μηνών, θα εκπονηθεί η μελέτη σκοπιμότητας. Θα εξεταστούν εναλλακτικές λύσεις, θα πραγματοποιηθεί ανάλυση κόστους – οφέλους και θα προσδιοριστεί η τεχνολογική και επενδυτική επιλογή που θα προκριθεί για την Ψυττάλεια.

Οι τέσσερις βασικές παρεμβάσεις

Κεντρικό στοιχείο της «Ψυττάλειας ΙΙΙ» είναι η μετάβαση από το παραδοσιακό μοντέλο επεξεργασίας λυμάτων σε ένα σύστημα που θα δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση πόρων.

Ο πρώτος άξονας αφορά την ανάκτηση νερού. Θα εξεταστούν τεχνολογίες προηγμένης επεξεργασίας, ώστε μέρος της εκροής να μπορεί να επαναχρησιμοποιείται ως δευτερογενής υδατικός πόρος. Η παράμετρος αυτή αποκτά αυξανόμενη σημασία λόγω της κλιματικής αλλαγής και της πίεσης στα διαθέσιμα αποθέματα νερού.

Η κλίμακα της εγκατάστασης καθιστά το συγκεκριμένο σκέλος ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς στην Ψυττάλεια οδηγούνται προς επεξεργασία περίπου 650.000 κυβικά μέτρα λυμάτων ημερησίως.

Ο δεύτερος άξονας αφορά τη διαχείριση της ιλύος. Σήμερα σημαντικό τμήμα της αξιοποιείται ως εναλλακτικό καύσιμο στην τσιμεντοβιομηχανία. Ωστόσο, εξετάζονται πρόσθετες λύσεις επεξεργασίας και ενεργειακής αξιοποίησης, μαζί με παρεμβάσεις για τη βελτίωση της αναερόβιας χώνευσης και των διαδικασιών προεπεξεργασίας.

Ο τρίτος πυλώνας συνδέεται με την εφαρμογή της ευρωπαϊκής Οδηγίας 2024/3019. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται αυστηρότερες απαιτήσεις για την αντιμετώπιση μικρορύπων, την ανάκτηση φωσφόρου και τον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, με παράλληλη σταδιακή μετάβαση προς την ενεργειακή ουδετερότητα έως το 2040.

Ο τέταρτος άξονας αφορά τον εκσυγχρονισμό της ίδιας της εγκατάστασης. Τμήμα του εξοπλισμού βρίσκεται σε λειτουργία για περισσότερα από 30 χρόνια, γεγονός που καθιστά αναγκαία την αντικατάσταση ή αναβάθμιση κρίσιμων συστημάτων, αυτοματισμών και ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών.

Η ολοκλήρωση των μελετών θα προσδιορίσει τελικά το ακριβές τεχνικό και οικονομικό αντικείμενο της «Ψυττάλειας ΙΙΙ», ανοίγοντας τον δρόμο για τη δημοπράτηση της κατασκευαστικής φάσης μιας από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές επενδύσεις που σχεδιάζονται στην Αττική.

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