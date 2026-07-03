Νέα Υόρκη: Άνδρας αυτοπυρπολήθηκε έξω από την έδρα του ΟΗΕ

Άνδρας αυτοπυρπολήθηκε χθες Πέμπτη το απόγευμα σε μικρή απόσταση από την έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη κι υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του, έκανε γνωστό η αστυνομία της αμερικανικής μητρόπολης.

Η αστυνομική διεύθυνση Νέας Υόρκης εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι έλαβε τηλεφωνική κλήση στις 18:32 (τοπική ώρα· 01:32 ώρα Ελλάδας) για την αυτοπυρπόληση του άνδρα κοντά στην έδρα του ΟΗΕ.

«Ο θάνατός του διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο Μπέλβιου», στο Μανχάταν, πρόσθεσε η αστυνομία, η οποία διενεργεί έρευνα.

Δεν έκανε καμιά εκτίμηση για τα κίνητρα του απονενοημένου διαβήματος, πάντως, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ταμπλόιντ New York Post, ο άνδρας, με περιβολή θιβετανού μοναχού, έστησε κοντά του σημαία του Θιβέτ προτού αυτοπυρποληθεί.

Όταν επικοινώνησε μαζί τους το AFP για να τους ζητήσει σχόλιο, τα Ηνωμένα Έθνη δεν απάντησαν αμέσως.

Διαβάστε επίσης

Μουντιάλ 2026: Τα χρήματα δεν σταματούν να ρέουν για τον Ινφαντίνο και την παρέα του – Ο Πύργος Τραμπ, τα ιδιωτικά τζετ και τα υπερπολυτελή ξενοδοχεία

Χίλιες ημέρες καταστροφής στη Γάζα: Αβέβαιο μέλλον σε μια τραγωδία δίχως τέλος

Τουλάχιστον 9 νεκροί από τη βομβιστική επίθεση σε καφέ στη Συρία (Video)