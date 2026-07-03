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03.07.2026 07:00

Νέα Υόρκη: Άνδρας αυτοπυρπολήθηκε έξω από την έδρα του ΟΗΕ

03.07.2026 07:00
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Άνδρας αυτοπυρπολήθηκε χθες Πέμπτη το απόγευμα σε μικρή απόσταση από την έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη κι υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του, έκανε γνωστό η αστυνομία της αμερικανικής μητρόπολης.

Η αστυνομική διεύθυνση Νέας Υόρκης εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι έλαβε τηλεφωνική κλήση στις 18:32 (τοπική ώρα· 01:32 ώρα Ελλάδας) για την αυτοπυρπόληση του άνδρα κοντά στην έδρα του ΟΗΕ.

«Ο θάνατός του διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο Μπέλβιου», στο Μανχάταν, πρόσθεσε η αστυνομία, η οποία διενεργεί έρευνα.

Δεν έκανε καμιά εκτίμηση για τα κίνητρα του απονενοημένου διαβήματος, πάντως, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ταμπλόιντ New York Post, ο άνδρας, με περιβολή θιβετανού μοναχού, έστησε κοντά του σημαία του Θιβέτ προτού αυτοπυρποληθεί.

Όταν επικοινώνησε μαζί τους το AFP για να τους ζητήσει σχόλιο, τα Ηνωμένα Έθνη δεν απάντησαν αμέσως.

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