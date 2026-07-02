Χίλιες ημέρες καταστροφής στη Γάζα: Αβέβαιο μέλλον σε μια τραγωδία δίχως τέλος

Στις 1.000 ημέρες που έχουν περάσει από τις 7 Οκτωβρίου 2023, η Γάζα μοιάζει με τα ερείπια ενός αρχαίου πολιτισμού, το Συμβούλιο Ειρήνης αδυνατεί να επιτελέσει τον ρόλο του και το Ισραήλ διευρύνει τον έλεγχό του στον παλαιστινιακό θύλακα.

Περισσότερο από το 90% της Λωρίδας της Γάζας έχει καταστραφεί, ενώ οι ισραηλινές δυνάμεις ελέγχουν πλέον το 80% της πολιορκημένης περιοχής, σύμφωνα με τις αρχές της Γάζας, καθώς συμπληρώνονται 1.000 ημέρες από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα.

Αποτιμώντας την έκταση των καταστροφών από την έναρξη του γενοκτονικού πολέμου του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, το Κυβερνητικό Γραφείο Ενημέρωσης της Γάζας ανέφερε σε ανακοίνωσή του την Πέμπτη ότι τουλάχιστον 73.066 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στον θύλακα.

Από αυτούς, περισσότεροι από 21.500 ήταν παιδιά, μεταξύ των οποίων 1.022 βρέφη. Επιπλέον, 9.500 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, πολλοί εκ των οποίων εκτιμάται ότι βρίσκονται θαμμένοι κάτω από τα ερείπια, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε 173.514.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια του πολέμου το Ισραήλ έχει ρίξει στη Γάζα περίπου 223.000 τόνους εκρηκτικών — ποσότητα 16 φορές μεγαλύτερη από εκείνη που χρησιμοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη Χιροσίμα της Ιαπωνίας το 1945 με την ατομική βόμβα.

Ενώ το μεγαλύτερο μέρος της Γάζας έχει μετατραπεί σε ερείπια, το πλαίσιο της εκεχειρίας που προοριζόταν να οδηγήσει στον τερματισμό της σύγκρουσης παρουσιάζει επίσης σοβαρά προβλήματα, έξι μήνες μετά τη σύσταση του βασικού οργάνου εφαρμογής του.

Το Συμβούλιο Ειρήνης, που δημιουργήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες τον Ιανουάριο για την επίβλεψη της εκεχειρίας και τον συντονισμό της ανοικοδόμησης βάσει ενός τριφασικού σχεδίου που έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, δεν έχει καταφέρει να διασφαλίσει τη συμμόρφωση του Ισραήλ, σύμφωνα με αναλυτές. Αντί της σταδιακής αποχώρησης που προβλέπει το σχέδιο, το Ισραήλ έχει επεκτείνει τον έλεγχό του στη Γάζα, ενώ εισέρχεται μόλις το ένα τρίτο των φορτηγών ανθρωπιστικής βοήθειας που είχε δεσμευτεί ότι θα επιτρέπει καθημερινά.

Παράλληλα, οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν σκοτώσει περισσότερους από 1.000 Παλαιστινίους από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία του περασμένου Οκτωβρίου.

«Δεν υπάρχουν κοινές πολιτικές, ούτε καν κοινό όραμα», δήλωσε στο Al Jazeera ο αναλυτής Ιγιάντ Τζούντα, προσθέτοντας ότι το Συμβούλιο «έχει παρεκκλίνει από τον βασικό του σκοπό», που ήταν «η ενοποίηση της Λωρίδας της Γάζας και της Δυτικής Όχθης». Όπως σημείωσε, το Συμβούλιο έχει επίσης εξαντλήσει τους οικονομικούς του πόρους, καθώς δισεκατομμύρια δολάρια σε διεθνείς δεσμεύσεις χρηματοδότησης δεν έχουν ακόμη εκταμιευθεί.

Ερείπια, ακραίος κίνδυνος λιμού

Ολόκληρος ο πληθυσμός της Γάζας αντιμετωπίζει ακραίο κίνδυνο λιμού, με σχεδόν 400.000 ανθρώπους να επιβιώνουν με ένα μόνο γεύμα την ημέρα, ενώ το 62% των βασικών φαρμάκων πρωτοβάθμιας περίθαλψης βρίσκεται σε έλλειψη. Ο ΟΗΕ εκτιμά ότι η ανθρώπινη ανάπτυξη στη Γάζα έχει υποχωρήσει κατά 77 χρόνια, με το προσδόκιμο ζωής να έχει μειωθεί στα 40 έτη.

Η έκταση των καταστροφών έχει αφήσει πίσω της περίπου 68 εκατομμύρια τόνους ερειπίων. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, έχουν απομακρυνθεί μόλις 310.000 τόνοι — λιγότερο από το 0,5% του συνόλου — με ρυθμό που σημαίνει ότι θα χρειάζονταν περισσότερα από 140 χρόνια για να ολοκληρωθεί η απομάκρυνσή τους.

«Χάσαμε περίπου το 85% έως 90% των πόρων μας, των κτιρίων μας και των υποδομών μας», δήλωσε στο Al Jazeera ο δήμαρχος της Πόλης της Γάζας, Γιαχία αλ Σαράτζ. «Σε πολλές περιπτώσεις αισθανόμαστε ότι έχουμε παραλύσει.»

Όπως είπε, οι δημοτικές αρχές έχουν εκπονήσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανοικοδόμησης, το «Σχέδιο Φοίνιξ», ενώ εξέφρασε την πεποίθηση ότι μόλις ανοίξουν τα σύνορα, «οι άνθρωποι εδώ δεν θα περιμένουν και θα αρχίσουν να χτίζουν μόνοι τους τα σπίτια τους».

Οι διαπραγματεύσεις για την επόμενη φάση παραμένουν σε αδιέξοδο, κυρίως λόγω της απαίτησης του Ισραήλ να αφοπλιστεί η Χαμάς πριν προχωρήσει η ανοικοδόμηση.

«Πρώτα πρέπει να τερματιστεί η κατοχή και μετά μπορεί να συζητηθεί το θέμα των όπλων», δήλωσε στο Al Jazeera ο Νάσερ Φαράμ, πρώην κρατούμενος. Από την πλευρά του, ο κάτοικος της Γάζας Χασάν Σαράφ υποστήριξε ότι τα όπλα «θα πρέπει να υπάγονται στην αρμοδιότητα μιας νόμιμης κυβερνητικής αρχής».

Ο Ισραηλινός υπουργός Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριτς, δήλωσε στο τέλος συνάντησης που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας με τον δήμαρχο της νότιας πόλης Σντερότ, Αλόν Νταβίντι:

«Πρέπει να ολοκληρώσουμε την κατάκτηση της εναπομείνασας περιοχής, να νικήσουμε τη Χαμάς και να δημιουργήσουμε μια ζώνη εβραϊκών οικισμών που θα λειτουργεί ως ζώνη ασφαλείας για το Σντερότ και τις κοινότητες στα σύνορα με τη Γάζα».

«Όπου δεν υπάρχει οικισμός, δεν υπάρχει ασφάλεια. Δεν πρόκειται να επιστρέψουμε στην πραγματικότητα που υπήρχε πριν από την 7η Οκτωβρίου», πρόσθεσε, αναφερόμενος στα γεγονότα πριν από δύο χρόνια και εννέα μήνες.

1.000 ημέρες εγκατάλειψης, αμέλειας, συγκάλυψης και αποτυχίας

Στο Ισραήλ, πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη εκδηλώσεις μνήμης για τη συμπλήρωση 1.000 ημερών από τις επιθέσεις της Χαμάς και άλλων παλαιστινιακών οργανώσεων στις 7 Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ.

Διαδηλώσεις και πορείες οργανώθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα από το October Council, ομάδα που αποτελείται από συγγενείς θυμάτων και πρώην ομήρους. Οι διαδηλωτές κρατούσαν πανό με το σύνθημα «1.000 ημέρες εγκατάλειψης, αμέλειας, συγκάλυψης και αποτυχίας» και κατηγόρησαν την ισραηλινή κυβέρνηση ότι εμποδίζει τη διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας για τις αποτυχίες του κρατικού μηχανισμού ασφαλείας. Διαδηλωτές επιχείρησαν επίσης να εμποδίσουν την πρόσβαση στην Κνεσέτ.

Σύμφωνα με το Times of Israel, περίπου 5.000 Ισραηλινοί έχουν μετακομίσει στις νότιες περιοχές κοντά στη Γάζα μετά την 7η Οκτωβρίου 2023.

Πριν από την έναρξη του πολέμου, στις περιοχές αυτές ζούσαν τουλάχιστον 62.000 άνθρωποι. Περίπου το 90% των κατοίκων έχει πλέον επιστρέψει, ενώ η ισραηλινή κυβέρνηση έχει θέσει ως στόχο ο πληθυσμός να φθάσει τους 124.000 κατοίκους έως το 2030.

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