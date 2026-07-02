Τουλάχιστον 9 νεκροί από τη βομβιστική επίθεση σε καφέ στη Συρία (Video)

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 19 τραυματίστηκαν κατά τη βομβιστική επίθεση που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα σε καφετέρια της Δαμασκού, σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa) από τις υγειονομικές αρχές στην πρωτεύουσα της Συρίας.

Η βομβιστική επίθεση σημειώθηκε το μεσημέρι σε καφετέρια που βρίσκεται κοντά στο Δικαστικό Μέγαρο, στη συνοικία Αλ Χαμιντίγια της Δαμασκού.

🚨An explosion at a café near the Palace of Justice in Damascus, resulting in casualties pic.twitter.com/JaBGtSHaNO — Syria Justice Archive (@SyJusticeArc) July 2, 2026

Ο Μοχάμεντ αλ Ταουίλ, επικεφαλής δικηγορικού συλλόγου, δήλωσε στο dpa ότι το συγκεκριμένο κατάστημα ήταν τακτικός τόπος συγκέντρωσης δικηγόρων. Μεταξύ των νεκρών είναι έξι δικηγόροι, ενώ αρκετοί τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

🇸🇾 #Syria: An explosive device has detonated at a café near the Palace of Justice in central Damascus.



Several people were killed in the explosion, with many more reported wounded.



No group has claimed responsibility for the attack. However, the bombing comes as numerous… pic.twitter.com/MwAKzi6W9S — POPULAR FRONT (@PopularFront_) July 2, 2026

Ο κυβερνήτης της συριακής πρωτεύουσας Μάχερ Μαρουάν δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι πυροδοτήθηκε αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός, συμπληρώνοντας πως οι υπηρεσίες ασφαλείας εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας στην περιοχή προκειμένου να φθάσουν στα ίχνη των δραστών.

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