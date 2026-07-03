Μια 39χρονη Ουκρανή, η οποία είχε μεταμφιεστεί σε άνδρα, είναι η βασική ύποπτος για την απόπειρα ανθρωποκτονίας με εκρηκτικό μηχανισμό εναντίον του Ουκρανού επιχειρηματία Βαντίμ Ερμολάεφ. Όπως δήλωσε ο αναπληρωτής εισαγγελέας του Μονακό, Μοργκάν Ρεϊμόν, η αλληλουχία των γεγονότων υποδεικνύει ότι η γυναίκα «δεν έδρασε μόνη της».

Το προφίλ της υπόπτου και οι κατηγορίες

Η ύποπτος ταυτοποιήθηκε από τη Διεθνή Οργάνωση Εγκληματολογικής Αστυνομίας (Ιντερπόλ) και καταζητείται επίσημα από τις αρχές του Μονακό.

Στοιχεία: Αναστασία Μπερεζόφσκα, 39 ετών.

Αναστασία Μπερεζόφσκα, 39 ετών. Κατηγορίες: Απόπειρα ανθρωποκτονίας, τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε δημόσιο χώρο με εγκληματική πρόθεση, καθώς και συνωμοσία.

Tο χρονικό της διαφυγής

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις της εισαγγελίας, η δράστιδα οργάνωσε τη διαδρομή της περνώντας από τρεις διαφορετικές χώρες:

Τελευταίος τόπος διαμονής: Γερμανία. Η επίθεση: Τοποθέτησε το δέμα με τον εκρηκτικό μηχανισμό στην οικία του επιχειρηματία τη Δευτέρα το βράδυ. Η διαφυγή: Αμέσως μετά την πράξη της, διέφυγε αρχικά στη Γαλλία και στη συνέχεια στην Ιταλία, χρησιμοποιώντας ενοικιασμένο αυτοκίνητο.

Στο στόχαστρο οι συνεργοί και οι εντολείς

Η αστυνομία έχει επικεντρώσει τις έρευνές της στον εντοπισμό τυχόν συνεργών, αλλά και των προσώπων που ενδεχομένως να έδωσαν την εντολή για την επίθεση. Οι αρχές του Μονακό δεν έχουν επιβεβαιώσει επίσημα την ταυτότητα των θυμάτων, ωστόσο συγκλίνουσες πηγές αναφέρουν ότι στόχος ήταν ο 58χρονος Βαντίμ Ερμολάεφ (ο οποίος κατέχει την κυπριακή υπηκοότητα), η σύντροφός του και ο γιος του.

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