ΗΠΑ: Πώς μια σειρά λαθών των μυστικών υπηρεσιών «επέτρεψε» την απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ

Η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ «έχασε πολλαπλές ευκαιρίες» να αποτρέψει ή να διακόψει την απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ τον Ιούλιο του 2024, καθώς μιλούσε σε υποστηρικτές του κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στην Πενσυλβάνια, ανέφερε το Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας σε έκθεση που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη.

Το έγγραφο των 64 σελίδων περιγράφει λεπτομερώς αρκετά κενά στην ασφάλεια που επέτρεψαν στον Τόμας Μάθιου Κρουκς να έχει οπτική επαφή με τον Τραμπ καθώς στεκόταν στη σκηνή στο Μπάτλερ της Πενσυλβάνια, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης της 13ης Ιουλίου 2024.

«Η συνολική έλλειψη πολιτικής και διαδικασιών της Μυστικής Υπηρεσίας, σε συνδυασμό με την περιορισμένη ανταλλαγή πληροφοριών και την κακή συνεργασία και επικοινωνία με το προσωπικό που προστατεύεται και τις κρατικές και τοπικές αρχές επιβολής του νόμου, έθεσε τις συνθήκες που οδήγησαν στην απώλεια ευκαιριών για την πρόληψη και τον εντοπισμό της απόπειρας δολοφονίας», αναφέρει η έκθεση.

Μεταξύ των ευρημάτων του Γενικού Επιθεωρητή ήταν η αδυναμία προειδοποίησης της ομάδας ασφαλείας του Τραμπ ότι ο Κρουκς είχε τηλεμετρικό και μακρύ όπλο και είχε σκαρφαλώσει στην οροφή ενός κοντινού κτιρίου λόγω έλλειψης επικοινωνίας μεταξύ της Μυστικής Υπηρεσίας και των τοπικών αρχών επιβολής του νόμου.

Αντ’ αυτού, επιχειρούσαν από ξεχωριστές τοποθεσίες που απείχαν 257 μέτρα μεταξύ τους με διακοπτόμενη και εξαιρετικά περιορισμένη ασύρματη σύνδεση μεταξύ τους.

Ως αποτέλεσμα, η Μυστική Υπηρεσία έχασε 102 ραδιοφωνικές μεταδόσεις σχετικά με μια ολοένα και πιο εντατική αναζήτηση ενός ύποπτου ατόμου, συμπεριλαμβανομένων ειδοποιήσεων ότι ο ύποπτος βρισκόταν στην οροφή με ένα μακρύ όπλο.

Επειδή το δωμάτιο επικοινωνιών της Μυστικής Υπηρεσίας έλαβε μόνο μια χούφτα τηλεφωνήματα και μηνύματα, οι πράκτορες δεν αναγνώρισαν τον επείγοντα χαρακτήρα της απειλής και ποτέ δεν προειδοποίησαν την ομάδα ασφαλείας του Τραμπ να καθυστερήσει την ομιλία ή να τον απομακρύνει από τη σκηνή, δήλωσε ο Γενικός Επιθεωρητής.

«Οι επικοινωνίες ήταν πρόβλημα λόγω της μη λειτουργικότητας», δήλωσε ο Paul Eckloff, πρώην πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας, στο Fox News Digital. «Η μεγαλύτερη αποτυχία που πιθανώς δεν αναφέρεται στην έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή είναι ότι δεν έπρεπε ποτέ να είχαν αποδεχτεί τον κίνδυνο να το κάνουν σε αυτό το σημείο. Δεν έπρεπε ποτέ να είχε γίνει. Αυτή η οροφή είχε μια κραυγαλέα γραμμή τοποθεσίας».

Ο Κρουκς κατάφερε να ρίξει οκτώ βολές. Ο Τραμπ τραυματίστηκε στο αυτί και ο 50χρονος Κόρεϊ Κομπερατόρε, ο οποίος παρακολουθούσε τη συγκέντρωση, σκοτώθηκε. Δύο άλλοι θεατές τραυματίστηκαν σοβαρά, αλλά επέζησαν.

Λίγο μετά τον πυροβολισμό του Τραμπ, πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας έσπευσαν στη σκηνή και τον μετέφεραν σε ασφαλές μέρος.

Εκτός από την έλλειψη επικοινωνίας, η Μυστική Υπηρεσία δεν κατάφερε να εντοπίσει την πτήση drone που διεξήγαγε ο Κρουκς, την οποία χρησιμοποίησε για να παρακολουθήσει τη σκηνή της προεκλογικής εκδήλωσης λιγότερο από τρεις ώρες πριν από τη συγκέντρωση, λόγω ενός μη εκπαιδευμένου χειριστή και δυσλειτουργίας του εξοπλισμού, αναφέρει η έκθεση.

Ο Κρουκς πέταξε το drone απαρατήρητος για σχεδόν εννέα λεπτά και πέταξε κοντά στη σκηνή της εκδήλωσης σε υψόμετρο 102 ποδιών. Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, η Μυστική Υπηρεσία είχε ένα σύστημα αντιμετώπισης drone επί τόπου, αλλά δυσλειτουργούσε.

Το σύστημα αντιμετώπισης drone δεν ήταν λειτουργικό όταν ο Κρουκς πέταξε το drone του ώρες πριν προσπαθήσει να σκοτώσει τον Τραμπ.

Οι πράκτορες επίσης δεν κατάφεραν να ασφαλίσουν την περιοχή έξω από την περίμετρο ασφαλείας και δεν χρησιμοποίησαν τους διαθέσιμους πόρους για να εμποδίσουν την οπτική επαφή του Κρουκς από την οροφή του κτιρίου της American Glass Research International προς τον Τραμπ, παρά το γεγονός ότι η οπτική επαφή αναγνωρίστηκε ως ανησυχία, ανέφερε ο Γενικός Επιθεωρητής.

Οι αξιωματούχοι αρχικά πρότειναν να χρησιμοποιηθούν φορτηγά που ήταν ήδη στο χώρο για να εμποδίσουν τη θέα από το συγκρότημα AGR, αλλά το επιτελείο της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ απέρριψε την ιδέα επειδή θα παρεμπόδιζε τις φωτογραφίες του Τύπου.

Ένας πράκτορας πρότεινε μια δευτερεύουσα τοποθεσία για τα φορτηγά, αλλά ποτέ δεν επαλήθευσε ότι το προσωπικό της προεκλογικής εκστρατείας μετέφερε πράγματι τον εξοπλισμό. Ως αποτέλεσμα, ο Κρουκς είχε ανεμπόδιστη θέα στο βήμα του Τραμπ από απόσταση μόλις 155 γιάρδων, ανέφερε η έκθεση.

Η έκθεση προσέφερε αρκετές συστάσεις για τη βελτίωση των διαδικασιών της Μυστικής Υπηρεσίας για την ασφάλεια εκδηλώσεων, όπως η υποχρεωτική επικοινωνία, η βελτιωμένη εκπαίδευση κατά των μη επανδρωμένων αεροσκαφών και μια διαδικασία για την επίσημη τεκμηρίωση του εντοπισμού και του αποκλεισμού των τρωτών σημείων της οπτικής επαφής.

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