Ουκρανία:Ρωσική προέλαση 15 τετραγωνικών χιλιομέτρων ανά μήνα είδε το ISW για το 2026

Η πρώτη γραμμή του μετώπου παρέμεινε κατά μεγάλο βαθμό αμετάβλητη στην Ουκρανία τον Ιούνιο, συνεχίζοντας μια τάση απώλειας ορμής των ρωσικών στρατευμάτων τους τελευταίους μήνες, σύμφωνα με ανάλυση που έκανε το Γαλλικό Πρακτορείο σε στοιχεία που συνέλεξε το Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου (ISW).

Τα στοιχεία δείχνουν καθαρά εδαφικά κέρδη 30 τετραγωνικών χιλιομέτρων για τον ρωσικό στρατό στη βορειοανατολική ουκρανική επαρχία του Χαρκόβου τον περασμένο μήνα.

Αλλά αυτά τα κέρδη είναι κυρίως αποτέλεσμα προηγούμενων εισβολών, τις οποίες το ISW θεωρεί πλέον ως προωθήσεις μετά την ανάλυση νέων πληροφοριών, αναφέρει το Ινστιτούτο.

Ο ουκρανικός στρατός, από την πλευρά του, κέρδισε 11 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην επαρχία Ζαπορίζια (νότια) και 18 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην επαρχία Ντνιπροπετρόφσκ (κεντροανατολικά).

«Η έκταση και το πλαίσιο αυτών των συνεχιζόμενων ουκρανικών αντεπιθέσεων σε αυτές τις επαρχίες είναι ασαφή», ανέφερε το ISW.

«Τα αποτελέσματα αυτών των συνεχιζόμενων πολεμικών επιχειρήσεων παραμένουν αβέβαια και πιθανότατα θα αντικατοπτριστούν στα δεδομένα τις επόμενες εβδομάδες», πρόσθεσε.

Η Μόσχα έχασε τον έλεγχο 403 τετραγωνικών χιλιομέτρων τον Απρίλιο και τον Μάιο, έπειτα από μια επιβράδυνση της προέλασης των στρατευμάτων της από τα τέλη του 2025 και καθώς το Κίεβο διεξάγει ολοένα και πιο αποτελεσματικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεσαίου βεληνεκούς και στις πρώτες γραμμές του μετώπου.

Τον Απρίλιο, τα εδάφη που κατέλαβε η Μόσχα συρρικνώθηκαν για πρώτη φορά έπειτα από δυόμισι χρόνια και η Ουκρανία συνέχισε να εδραιώνει αυτά τα κέρδη τον Μάιο.

Οι ρωσικές δυνάμεις προέλασαν κατά μέσο όρο 15 τετραγωνικά χιλιόμετρα ανά μήνα το 2026, σε σύγκριση με 405 τετραγωνικά χιλιόμετρα ανά μήνα το προηγούμενο έτος.

Τον Ιούνιο, προέλασαν μόλις 1 τετραγωνικό χιλιόμετρο την ημέρα.

Οι εκτιμήσεις του ISW αποκλείουν τις προελάσεις που ισχυρίζεται η ρωσική πλευρά, αλλά αυτοί οι ισχυρισμοί δεν έχουν ούτε επιβεβαιωθεί ούτε διαψευσθεί από το Ινστιτούτο.

Πάνω από τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, η Ρωσία κατέχει λίγο περισσότερο από το 19% της χώρας, συμπεριλαμβανομένου του 7% στην Κριμαία και σε περιοχές της βιομηχανικής λεκάνης του Ντονμπάς, οι οποίες βρίσκονταν ήδη υπό ρωσικό έλεγχο ή κατέχονταν από φιλορώσους αυτονομιστές πριν από την ρωσική εισβολή του Φεβρουαρίου 2022.

Το μεγαλύτερο μέρος της ρωσικής προέλασης σημειώθηκε κατά τις πρώτες εβδομάδες της εισβολής και κάθε εδαφικό κέρδος έρχονται με τίμημα απώλειες πολλών ζωών.

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