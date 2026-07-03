Η Λαγκάρντ εξετάζει το ενδεχόμενο πρόωρης αποχώρησης από την ΕΚΤ για να παίξει ρόλο στις γαλλικές εκλογές

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, εξετάζει το ενδεχόμενο να διαδραματίσει κάποιο ρόλο στις επερχόμενες γαλλικές εκλογές, κάτι που θα μπορούσε να την οδηγήσει σε πρόωρη αποχώρηση από τη θέση της, δήλωσε στην γαλλική εφημερίδα Les Échos την Πέμπτη.

Η Λαγκάρντ δεν διευκρίνισε τον ρόλο που έχει κατά νου, αλλά είπε ότι δεν σχεδιάζει προς το παρόν να θέσει υποψηφιότητα και, αντίθετα, θα προτιμούσε να συμβάλει και να διαμορφώσει την εκλογική συζήτηση.

«Πιστεύω ότι μια ευρωπαϊκή φωνή πρέπει να ακουστεί στη γαλλική προεδρική συζήτηση», δήλωσε η Λαγκάρντ, προσθέτοντας ότι θα παρουσιαστεί ως πιθανότητα να αποχωρήσει πρόωρα από το αξίωμά της.

Η Γαλλία πρόκειται να διεξαγάγει τις επόμενες προεδρικές εκλογές της τον Απρίλιο του 2027. Η ψηφοφορία έρχεται εν μέσω ενός κατακερματισμένου πολιτικού τοπίου, με μια ισχνή Εθνοσυνέλευση και χωρίς σταθερή πλειοψηφία, γεγονός που καθιστά δύσκολο για τις κυβερνήσεις να ψηφίσουν με συνέπεια βασικά νομοσχέδια.

Η χώρα αντιμετωπίζει επίσης σημαντικές οικονομικές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένου του υψηλού χρέους και της περιορισμένης δημοσιονομικής ευελιξίας για επενδύσεις σε βασικούς τομείς όπως η άμυνα και η Τεχνητή Νοημοσύνη, γεγονός που την καθιστά σε ασθενέστερη θέση σε σύγκριση με άλλους Ευρωπαίους εταίρους.

Περισσότεροι από 30 υποψήφιοι έχουν ήδη εκφράσει ενδιαφέρον για να θέσουν υποψηφιότητα. Στην άκρα δεξιά, το Εθνικό Συναγερμό – που προηγείται αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις – αναμένεται να θέσει υποψηφιότητα είτε η Μαρίν Λεπέν, εάν η καταδίκη της για κατάχρηση κονδυλίων της ΕΕ ανατραπεί κατόπιν έφεσης, είτε ο Ζορντάν Μπαρντελά.

«Η Γαλλία πρέπει να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στο οικονομικό μέλλον της ηπείρου μας. Και ότι χωρίς αυτό το ευρωπαϊκό περιβάλλον και τη σταθερότητα, οι οικονομικές μας προοπτικές θα ήταν, τουλάχιστον, ασαφείς», δήλωσε η Λαγκάρντ στη συνέντευξη.

Η πρόθεση της Λαγκάρντ να παραιτηθεί πρόωρα αναφέρθηκε από τους Financial Times τον Φεβρουάριο, ανοίγοντας τη συζήτηση για το ποιος θα την αντικαταστήσει ως επικεφαλής της ΕΚΤ.

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