search
ΤΕΤΑΡΤΗ 19.08.2026 10:38
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.08.2026 09:25

«Τουρισμός για Όλους 2026-2027»: Μέχρι την Παρασκευή οι αιτήσεις – Ποιοι δικαιούνται voucher έως 600 ευρώ

19.08.2026 09:25
tourismos-new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Συνεχίζονται μέχρι την Παρασκευή (21/8), στις 23:59, οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027».

Η επιδότηση κυμαίνεται από 200 έως 600 ευρώ, με το ύψος της ενίσχυσης να εξαρτάται από την κατηγορία του δικαιούχου, τα οικογενειακά και κοινωνικά χαρακτηριστικά, αλλά και την περίοδο κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί η διαμονή.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται: Ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας ΕΔΩ, με τους κωδικούς Taxisnet. Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται και μέσω του gov.gr και μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr, ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα εξυπηρέτησης μέσω ΚΕΠ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας του προγράμματος, με τη χρήση των κωδικών Taxisnet ή με φυσική παρουσία, σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χαμηλή τουριστική περίοδο, από Οκτώβριο έως και Απρίλιο, κατά την οποία προβλέπονται υψηλότερα ποσά ενίσχυσης.

Στόχος είναι η ενίσχυση του χειμερινού τουρισμού και η αύξηση της επισκεψιμότητας σε ορεινούς και λιγότερο δημοφιλείς προορισμούς.

Μάλιστα, το 70% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος θα κατευθυνθεί σε κρατήσεις που θα πραγματοποιηθούν την συγκεκριμένη περίοδο.

Tα νέα εισοδηματικά όρια

Στον νέο κύκλο διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια, ώστε να μπορούν να ενταχθούν περισσότεροι πολίτες.

Ειδικότερα:

  • Για άγαμους χωρίς παιδιά, το εισοδηματικό όριο αυξάνεται στα 21.000 ευρώ, από 19.000 ευρώ.
  • Για έγγαμους χωρίς παιδιά, το όριο διαμορφώνεται στα 33.000 ευρώ, από 31.000 ευρώ.
  • Για οικογένειες με παιδιά, τα εισοδηματικά όρια αυξάνονται κλιμακωτά και μπορούν να φτάσουν έως τα 58.000 ευρώ.

Τι ισχύει για ΑμεΑ και πολύτεκνους

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα με πιστοποιημένη αναπηρία.

Συγκεκριμένα, άτομα με αναπηρία τουλάχιστον 67%, καθώς και οικογένειες που έχουν εξαρτώμενα παιδιά με πιστοποιημένη αναπηρία, μπορούν να συμμετάσχουν χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

Παράλληλα, οι πολύτεκνες οικογένειες δικαιούνται επιπλέον ενίσχυση ύψους 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και μετά.

Σε δύο φάσεις το πρόγραμμα

Το «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις:

  • Η πρώτη φάση θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου 2027, ενώ η δεύτερη φάση θα ξεκινήσει στις αρχές του 2027 και θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.
  • Για τη δεύτερη φάση δεν θα χρειαστεί να υποβληθούν νέες αιτήσεις ούτε θα πραγματοποιηθεί νέα ηλεκτρονική κλήρωση.

Οι επιπλέον δικαιούχοι θα προκύψουν από τους πολίτες που είχαν υποβάλει αίτηση στην πρώτη φάση, αλλά δεν είχαν κληρωθεί.

Με αυτόν τον τρόπο, το πρόγραμμα δίνει μια δεύτερη ευκαιρία σε όσους συμμετείχαν στη διαδικασία χωρίς να έχουν λάβει την επιδότηση.

Πώς γίνεται η εξαργύρωση

Επισημαίνεται ότι η ψηφιακή κάρτα του προγράμματος «Τουρισμός για όλους 2026-2027» προσφέρει:

  • ανέπαφη πληρωμή και εξαργύρωση του ποσού της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας σε κάθε πάροχο διαμονής (ξενοδοχεία, καταλύματα κ.ά.) και σε κάθε προορισμό της χώρας, χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς,
  • άμεση αποζημίωση των παρόχων, γεγονός που βάζει τέλος στην αναμονή και στις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες,
  • ανάλωση του ποσού εφάπαξ ή τμηματικά, σύμφωνα με την περίοδο επιλογής χρήσης της κάρτας (υψηλή/χαμηλή) και συγκεκριμένα για κληρωθέντες δικαιούχους της Α’ φάσης:
  • για την υψηλή περίοδο το ποσό μπορεί να αναλωθεί εφάπαξ ή τμηματικά από την ημερομηνία έναρξης ισχύος ψηφιακών καρτών έως και 30.09.2026 και από 1-5-2027 έως και 30-6-2027
  • για τη χαμηλή περίοδο το ποσό μπορεί να αναλωθεί εφάπαξ ή τμηματικά από 1-10-2026 έως και 30-4-2027

Διαβάστε επίσης:

Κουπόνια σίτισης: Η ακρίβεια «έφαγε» τα 6 ευρώ – Στο τραπέζι αύξηση του αφορολόγητου ορίου

Το Brent έφτασε στα 92 δολάρια – Άνοδος χωρίς επιστροφή μετά το αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή

Σύνταξη με «δωρεάν» ένσημα: Ποιοι άνεργοι κερδίζουν έως πέντε χρόνια ασφάλισης από τη ΔΥΠΑ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
aftokinito_service_1908_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πέρασες το όριο του service μέσα στις διακοπές – Υπάρχει πιθανότητα να χάσεις την εγγύηση;

OMPRELLES NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Ξαναέβαλαν σε παραλία τις 100 ομπρέλες που είχε ξηλώσει ο δήμος Πολυγύρου

peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Μάλια Κρήτης: Συνελήφθη νεαρός που τον Ιούλιο έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε τουρίστες στον παραλιακό 

SamuelJackson_WIFE
LIFESTYLE

Samuel L. Jackson: Η τρυφερή ανάρτηση για τη σύζυγό του, στην 46η επέτειο του γάμου τους – «Σ’ αγαπώ με όλο μου το είναι» (photos)

mitsotakis_meridiam_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γαλλικό «κλειδί» για το καλώδιο: Ελιγμός, τρικ ή πραγματική διέξοδος η εμπλοκή Μακρόν; – Αγωνία για τη στάση της Τουρκίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
komodromos_paparizou
ΜΟΥΣΙΚΗ

Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος: Δεν έχουμε πια επαφή με την Έλενα Παπαρίζου, αλλά αυτό δεν αλλάζει την εκτίμησή μου

SKAI_LOGO_NEW
MEDIA

ΣΚΑΪ: Το νέο δίδυμο παρουσιαστών για τα χαράματα από την ερχόμενη Δευτέρα (24/8)

karalis-duplantis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αντίπαλοι στον αγωνα, φίλοι εκτός: Ο Καραλής έκανε τον Ντουπλάντις να ξεκαρδιστεί στα γέλια την ώρα της έναρξης του τελικού (video)

kalokairi-new
ΕΛΛΑΔΑ

Σάκης Αρναούτογλου: Ο καιρός σήμερα και το μετεωρολογικό «παράδοξο»

efka suntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη με «δωρεάν» ένσημα: Ποιοι άνεργοι κερδίζουν έως πέντε χρόνια ασφάλισης από τη ΔΥΠΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 19.08.2026 10:38
aftokinito_service_1908_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πέρασες το όριο του service μέσα στις διακοπές – Υπάρχει πιθανότητα να χάσεις την εγγύηση;

OMPRELLES NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Ξαναέβαλαν σε παραλία τις 100 ομπρέλες που είχε ξηλώσει ο δήμος Πολυγύρου

peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Μάλια Κρήτης: Συνελήφθη νεαρός που τον Ιούλιο έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε τουρίστες στον παραλιακό 

1 / 3