Κουπόνια σίτισης: Η ακρίβεια «έφαγε» τα 6 ευρώ – Στο τραπέζι αύξηση του αφορολόγητου ορίου

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Μπορεί οι τιμές στα τρόφιμα να έχουν αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια, όμως το αφορολόγητο όριο για τις διατακτικές σίτισης των εργαζομένων έχει μείνει στα 6 ευρώ την ημέρα. Και κάπως έτσι, μια παροχή που σχεδιάστηκε για να ενισχύει το εισόδημα των εργαζομένων χάνει σταδιακά μέρος της πραγματικής της αξίας.

Οι κοινωνικοί εταίροι ζητούν πλέον από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να αυξήσει το ημερήσιο αφορολόγητο όριο από τα 6 στα 10 ευρώ, προκειμένου να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα που έχουν δημιουργήσει οι ανατιμήσεις.

Το θέμα αφορά κάθε άλλο παρά περιορισμένο αριθμό εργαζομένων. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, περίπου ένας στους τέσσερις εργαζομένους λαμβάνει σήμερα κάποια μορφή παροχής σίτισης, είτε μέσω διατακτικών είτε μέσω κάρτας και είτε σε σταθερή είτε σε περιστασιακή βάση.

Για πολλούς μάλιστα η συγκεκριμένη παροχή χορηγείται εδώ και χρόνια, έχοντας ουσιαστικά μετατραπεί σε συμπληρωματικό κομμάτι των αποδοχών τους.

Τα 6 ευρώ και η πραγματικότητα των τιμών

Το ισχύον πλαίσιο προβλέπει ότι οι διατακτικές σίτισης που χορηγεί ο εργοδότης απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος μέχρι το ποσό των 6 ευρώ ανά εργάσιμη ημέρα.

Με βάση τον αριθμό των εργάσιμων ημερών, η αφορολόγητη παροχή μπορεί να φτάσει περίπου τα 1.400 ευρώ τον χρόνο.

Το πρόβλημα βρίσκεται στο τι συμβαίνει πάνω από αυτό το όριο. Εάν μια επιχείρηση αποφασίσει να αυξήσει την ημερήσια αξία της διατακτικής πάνω από τα 6 ευρώ, το επιπλέον ποσό αντιμετωπίζεται ως παροχή σε είδος και φορολογείται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία.

Έτσι, σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος ενός καθημερινού γεύματος έχει αυξηθεί αισθητά, το φορολογικό πλαίσιο εξακολουθεί να λειτουργεί με ένα όριο που ανταποκρίνεται σε διαφορετικές συνθήκες τιμών.

Αυτό ακριβώς επιχειρεί να αλλάξει η πρόταση για αύξηση στα 10 ευρώ. Εάν γίνει δεκτή, οι επιχειρήσεις θα έχουν μεγαλύτερο περιθώριο να αυξήσουν την παροχή προς το προσωπικό χωρίς το πρόσθετο ποσό να μετατρέπεται αυτομάτως σε φορολογητέο εισόδημα.

Δεν είναι αύξηση μισθού

Οι διατακτικές έχουν βεβαίως και μια δεύτερη ανάγνωση. Η ολοένα μεγαλύτερη χρήση τους δείχνει ότι οι επιχειρήσεις αναζητούν εναλλακτικούς τρόπους ενίσχυσης των συνολικών απολαβών των εργαζομένων, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα αντίστοιχη αύξηση του βασικού μισθού.

Οι κάρτες σίτισης, οι δωροεπιταγές και άλλες πρόσθετες παροχές χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο ως μέρος των πακέτων αποδοχών, ιδιαίτερα σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην προσέλκυση και διατήρηση προσωπικού.

Για τον εργαζόμενο έχουν άμεση οικονομική αξία, ειδικά όταν καλύπτουν καθημερινές ανάγκες. Δεν παύουν όμως να αποτελούν παροχές συγκεκριμένης χρήσης και όχι μόνιμη μισθολογική ενίσχυση.

Η παγίδα των δωροεπιταγών

Διαφορετική είναι η φορολογική μεταχείριση όταν αντί για διατακτική σίτισης ο εργαζόμενος λαμβάνει δωροεπιταγές ή κουπόνια αγορών.

Κατά κανόνα θεωρούνται παροχές σε είδος. Όταν η συνολική αξία των παροχών αυτών μέσα στο έτος δεν ξεπερνά τα 300 ευρώ, δεν προκύπτει φορολογική επιβάρυνση.

Εάν, όμως, ξεπεραστεί το συγκεκριμένο όριο, εφαρμόζονται οι φορολογικοί κανόνες για τις παροχές σε είδος.

Αυτό σημαίνει ότι εργαζόμενοι και επιχειρήσεις πρέπει να παρακολουθούν το σύνολο των παροχών που δίνονται μέσα στη χρονιά και όχι απλώς την αξία μιας μεμονωμένης δωροεπιταγής.

Και στη μέση ο ΦΠΑ

Πιο σύνθετη γίνεται η εικόνα με τον ΦΠΑ, καθώς η νομοθεσία διαχωρίζει τα κουπόνια σε συγκεκριμένου και πολλαπλών σκοπών.

Στα κουπόνια συγκεκριμένου σκοπού είναι γνωστό από την έκδοσή τους πού θα χρησιμοποιηθούν και ποιος συντελεστής ΦΠΑ εφαρμόζεται. Ο φόρος αποδίδεται επομένως κατά την έκδοση ή τη μεταβίβαση του κουπονιού.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ένα κουπόνι για αγορά ρούχων ή υποδημάτων από συγκεκριμένη αλυσίδα, όταν τα προϊόντα στα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί υπάγονται στον ίδιο συντελεστή.

Στα κουπόνια πολλαπλών σκοπών, αντίθετα, ο ΦΠΑ αποδίδεται όταν πραγματοποιηθεί η εξαργύρωση, επειδή κατά την έκδοσή τους δεν είναι γνωστό ποια προϊόντα θα αγοραστούν και επομένως ποιος συντελεστής θα εφαρμοστεί. Τέτοια περίπτωση μπορεί να είναι μια δωροεπιταγή σούπερ μάρκετ που χρησιμοποιείται για προϊόντα με διαφορετικούς συντελεστές ΦΠΑ.

Το αίτημα για αύξηση του αφορολόγητου ορίου στα 10 ευρώ επαναφέρει έτσι μια ευρύτερη συζήτηση: κατά πόσο τα φορολογικά όρια που αφορούν τις πρόσθετες παροχές προς τους εργαζομένους μπορούν να παραμένουν αμετάβλητα όταν το κόστος των βασικών καθημερινών αναγκών έχει κινηθεί σημαντικά υψηλότερα. Και κυρίως, κατά πόσο οι πρόσθετες παροχές μπορούν να λειτουργήσουν ως ουσιαστικό συμπλήρωμα του εισοδήματος χωρίς να υποκαθιστούν την ανάγκη για πραγματική ενίσχυση των μισθών.

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