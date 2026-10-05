Ρόδος: Πολύωρη επιχείρηση διάσωσης γατιών από απορριμματοφόρο

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Μια ιδιαίτερη και δύσκολη επιχείρηση στήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στη Ρόδο για τη διάσωση δύο μικρών γατιών, τα οποία είχαν εγκλωβιστεί μέσα σε απορριμματοφόρο που είχε φτάσει στο λιμάνι της Ακαντιάς από την Κάσο.

Τα δύο γατάκια εντόπισε η Ναταλία Oρφανίδη, η οποία, ενώ βρισκόταν στην περιοχή, άκουσε το κλάμα τους να προέρχεται από το εσωτερικό του οχήματος και ειδοποίησε αμέσως τις αρμόδιες αρχές, κινητοποιώντας ουσιαστικά την επιχείρηση διάσωσης.

Όπως δήλωσε, μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου και δημοτικός σύμβουλος Ρόδου, Βασίλης Βαγιανάκης, στο σημείο έσπευσαν στελέχη της Αστυνομίας και του Λιμενικού, ενώ υπήρξε και συνδρομή από πολίτες και ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στον χώρο της φιλοζωίας, καθώς επίσης και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, Νίκος Χατζηκαλημέρης.

Το βασικό πρόβλημα, σύμφωνα με τον κ. Βαγιανάκη, ήταν ότι το απορριμματοφόρο ήταν γεμάτο με συμπιεσμένα σκουπίδια και το άνοιγμα της πίσω πόρτας εγκυμονούσε σοβαρό κίνδυνο. «Δεν ήταν εύκολο, γιατί με το που άνοιγε η πίσω πόρτα, λόγω της πίεσης, θα έφευγαν όλα τα σκουπίδια», σημείωσε, εξηγώντας ότι υπήρχε κίνδυνος να καταπλακωθούν τα γατάκια.

Μετά από αναζήτηση λύσης, αποφασίστηκε η μεταφορά του οχήματος στον χώρο του ΧΥΤΑ στο Τσαΐρι, ώστε η διαδικασία να γίνει με μεγαλύτερη ασφάλεια. Εκεί, με τη βοήθεια χωματουργικού μηχανήματος, η πόρτα του απορριμματοφόρου άνοιξε σταδιακά και ελεγχόμενα, προκειμένου να μην εκτονωθεί απότομα ο όγκος των απορριμμάτων.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε αργά το απόγευμα, λίγο πριν από τις 8, με τα δύο γατάκια να απεγκλωβίζονται ζωντανά και με ασφάλεια.

Στην επιχείρηση συνέβαλαν οι αρμόδιες υπηρεσίες, ο οδηγός του απορριμματοφόρου, στελέχη του Λιμενικού, πολίτες και εθελοντές, ενώ καθοριστική ήταν και η συνδρομή όσων βοήθησαν ώστε να ανοίξει εκτάκτως ο χώρος στο Τσαΐρι και να πραγματοποιηθεί εκεί η επιχείρηση.

Το περιστατικό προκάλεσε συγκίνηση στην τοπική κοινωνία της Ρόδου, καθώς η πολύωρη κινητοποίηση υπηρεσιών, εθελοντών και πολιτών κατέληξε στη διάσωση των δύο μικρών ζώων, τα οποία, αν και εμφανώς ταλαιπωρημένα, μεταφέρθηκαν τελικά σε ασφαλές σημείο.

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