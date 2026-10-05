search
ΔΕΥΤΕΡΑ 05.10.2026 01:08
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.10.2026 00:20

Φωκίδα: Συνελήφθησαν «λογιστές» που λήστεψαν ηλικιωμένη

05.10.2026 00:20
ilikiomeni-new
Πηγή: Pixabay

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Άμεση ήταν η κινητοποίηση των αστυνομικών στη Φωκίδα για την εξιχνίαση απάτης σε βάρος ηλικιωμένης, η οποία σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου. Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο άνδρες οι οποίοι σύμφωνα με την Αστυνομία ήταν μέλη εγκληματικής ομάδας.

Οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε αυτοκίνητο στο Γαλαξίδι Φωκίδας και συνελήφθησαν μετά από συντονισμένες έρευνες αστυνομικών.

Όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών, άγνωστος άνδρας τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη και προσποιήθηκε τον «λογιστή». Με το πρόσχημα ότι δήθεν δικαιούται επιδότηση, κατάφερε να την πείσει να συγκεντρώσει σε μια σακούλα χρήματα, κοσμήματα και άλλα τιμαλφή, τα οποία, όπως της είπε, θα παραλάμβανε υπάλληλος του λογιστικού γραφείου από το σπίτι της.

Λίγη ώρα αργότερα, ένα αυτοκίνητο έφτασε στην οικία της. Ένας από τους δύο συλληφθέντες είχε τον ρόλο του «εισπράκτορα» και παρέλαβε τη σακούλα με τα χρήματα και τα τιμαλφή. Ο δεύτερος παρέμεινε στο αυτοκίνητο ως οδηγός, προκειμένου να διαφύγουν άμεσα από το σημείο.

Η Αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα και εντόπισε τους δύο άνδρες στο Γαλαξίδι όπου και τους συνέλαβε.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 250 ευρώ και τρία κινητά τηλέφωνα, ενώ κατασχέθηκε και το Ι.Χ. αυτοκίνητο που, σύμφωνα με την Αστυνομία, χρησιμοποιήθηκε για τη διευκόλυνση της δράσης τους.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άμφισσας.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Ευπαλίου Φωκίδας, ενώ οι έρευνες των αστυνομικών Αρχών για την πρόληψη και την αντιμετώπιση περιστατικών απάτης συνεχίζονται.

Διαβάστε επίσης:

Θάνατος Μαζωνάκη: Προποφόλη στις τοξικολογικές – Οι έξι συσκευές, οι νέοι μάρτυρες και η κατάθεση του υπνοθεραπευτή

Ευρυτανία: Νεκρός 50χρονος κατά τη διάρκεια κυνηγιού – Κατέρρευσε σε δύσβατη περιοχή

Σοβαρό τροχαίο στη 2η Ανάβαση Αγρινίου – Διασωληνωμένος νεαρός οδηγός

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
yemeni houthi
ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Πάνω από 70 νεκροί σε 24 ώρες στις μάχες στην Τάιζ – Εκρήξεις κοντά σε δεξαμενόπλοιο στα ανοικτά της Μούχα

gates new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Πολύωρη επιχείρηση διάσωσης γατιών από απορριμματοφόρο

ilikiomeni-new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωκίδα: Συνελήφθησαν «λογιστές» που λήστεψαν ηλικιωμένη

paidiki-kakopoiisi
ΚΟΣΜΟΣ

Daily Mail: Χιλιάδες καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση μαθητών κάτω των 13 ετών σε Αγγλία και Ουαλία μέσα σε 5 χρόνια

ellas germany
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Nations League, Ελλάδα -Γερμανία 0-0: Τα παλικάρια του Ιβάν άντεξαν τη γερμανική πίεση και παρέμειναν σε τροχιά πρόκρισης (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
poseidosnos 2
ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικό: Μετακίνησαν την... παραλιακή για χάρη της Lamda και το κόστος λειτουργίας θα βαρύνει το Δημόσιο

ert
MEDIA

ΕΡΤ: Παραίτηση για προσωπικούς λόγους…

samaras_1702
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Αυτούς τους πήρε το ποτάμι και αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε να το μπαζώσουν»: Νέο «χτύπημα» Σαμαρά (Video)

xamogelo-paidiou
ΕΛΛΑΔΑ

Αίσιο τέλος στην περιπέτεια του 9χρονου Γεράσιμου – Εντοπίστηκε έξι ημέρες μετά την εξαφάνισή του και είναι καλά στην υγεία του

FDI Belharra
ΕΛΛΑΔΑ

«Ψήφος εμπιστοσύνης» από τρεις ευρωπαϊκές χώρες στις φρεγάτες FDI Belharra - Αντίστροφη μέτρηση για την «ΝΕΑΡΧΟΣ» F-602

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 05.10.2026 00:46
yemeni houthi
ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Πάνω από 70 νεκροί σε 24 ώρες στις μάχες στην Τάιζ – Εκρήξεις κοντά σε δεξαμενόπλοιο στα ανοικτά της Μούχα

gates new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Πολύωρη επιχείρηση διάσωσης γατιών από απορριμματοφόρο

ilikiomeni-new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωκίδα: Συνελήφθησαν «λογιστές» που λήστεψαν ηλικιωμένη

1 / 3