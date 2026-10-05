Υεμένη: Πάνω από 70 νεκροί σε 24 ώρες στις μάχες στην Τάιζ – Εκρήξεις κοντά σε δεξαμενόπλοιο στα ανοικτά της Μούχα

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Πάνω από 70 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε μάχες στην επαρχία Τάιζ της Υεμένης και περιοχές γύρω από αυτήν μέσα στις προηγούμενες 24 ώρες, ενημέρωσαν χθες Κυριακή το βράδυ το Γαλλικό Πρακτορείο πηγές του προσκείμενες τόσο στη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση, η οποία υποστηρίζεται από συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία, όσο και στο υεμενίτικο κίνημα ανταρτών Ανσαραλά –γνωστό επίσης με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι–, που πρόσκειται στο Ιράν.

Εν μέσω πολυήμερων εχθροπραξιών ανάμεσα στις δυο αντιμαχόμενες πλευρές, πηγές προσκείμενες στη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση αναφέρθηκαν σε 34 απώλειες στις τάξεις τους, συμπεριλαμβανομένων 20 στη γειτονική επαρχία Λαχτζ, ενώ πηγές προσκείμενες στην Ανσαραλά αναφέρθηκαν σε 39 νεκρούς μεταξύ των ανταρτών στην επαρχία Τάιζ και τομείς που γειτνιάζουν με τη Λαχτζ.

Αναφορές για εκρήξεις κοντά σε δεξαμενόπλοιο στ’ ανοικτά της Μούχα

Δεξαμενόπλοιο ανέφερε ότι είδε αρκετές εκρήξεις σε κοντινή απόσταση, περίπου 60 ναυτικά μίλια νότια της πόλης λιμάνι Μούχα της Υεμένης, στον Κόλπο του Άντεν, σήμερα, ανακοίνωσε η υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυτιλίας UKMTO, η οποία υπάγεται στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

Η υπηρεσία πρόσθεσε ότι το πλήρωμα του δεξαμενόπλοιου είναι ασφαλές και δεν αναφέρθηκε περιβαλλοντική ζημιά.

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