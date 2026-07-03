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03.07.2026 20:02

Τραμπ και Νετανιάχου συμφώνησαν να συναντηθούν «σύντομα»

03.07.2026 20:02
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Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου μίλησε σήμερα τηλεφωνικά με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συναντηθούν «σύντομα» στις ΗΠΑ, ανακοίνωσε το γραφείο του πρώτου.

Ο Νετανιάχου δεν διευκρίνισε πού θα γίνει αυτή η συνάντηση.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03.07.2026 20:11
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Τραμπ και Νετανιάχου συμφώνησαν να συναντηθούν «σύντομα»

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