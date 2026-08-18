Πέθανε η ηθοποιός Φίλιντα Λο, μητέρα της Έμμα Τόμσον

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Η καταξιωμένη Σκωτσέζα ηθοποιός Phyllida Law, μητέρα της Emma και της Sophie Thompson, πέθανε σε ηλικία 94 ετών.

Τα νέα επιβεβαιώθηκαν από τον μάνατζέρ της, Jacky Leggo, ο οποίος δήλωσε ότι η σταρ «πέθανε απόλυτα ειρηνικά στο σπίτι της, περιτριγυρισμένη από όλη την οικογένειά της».

Γεννημένη στη Γλασκώβη το 1932, η ηθοποιός του κινηματογράφου, της τηλεόρασης και του θεάτρου σπούδασε στην περίφημη σχολή θεάτρου Old Vic του Μπρίστολ – αρχικά σκόπευε να γίνει σκηνογράφος. Εκεί, γνώρισε τον μελλοντικό σύζυγό της, Eric Thompson. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1957 και παρέμεινε μαζί μέχρι τον θάνατό του από καρδιακή προσβολή, σε ηλικία 53 ετών, το 1982.

Η Λο είναι περισσότερο γνωστή για το θεατρικό της έργο και οι κινηματογραφικές της συμμετοχές περιλαμβάνουν αρκετούς ρόλους στους οποίους έπαιξε με τις δύο κόρες της.

Σε αυτές περιλαμβάνονται οι ταινίες Peter’s Friends (1992), Much Ado About Nothing (1993) και The Winter Guest (1997). Πρωταγωνίστησε επίσης στην κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος Emma της Jane Austen το 1996, με πρωταγωνίστριες τις Gwyneth Paltrow, Toni Collette, Ewan McGregor και την κόρη της Sophie.

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