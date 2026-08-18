«Η αλήθεια για την Νταϊάνα»: Ο Τσαρλς Σπένσερ θα εκδώσει βιβλίο για την εκλιπούσα αδερφή του

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Ο Τσαρλς Σπένσερ πρόκειται να εκδώσει ένα βιβλίο για την αδερφή του, την Νταϊάνα, τον Σεπτέμβριο.

Στο βιβλίο – με τίτλο Swan Song: Diana, My Sister – ο Σπένσερ αφηγείται την ιστορία της ζωής της Νταϊάνα και την εβδομάδα του θανάτου της. Σηματοδοτεί «την πρώτη φορά που ο Σπένσερ μιλά ανοιχτά και εκτενώς για την αδερφή του» σύμφωνα τον εκδοτικό οίκο Penguin. Το βιβλίο θα κυκλοφορήσει στις 22 Σεπτεμβρίου στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Με την 30ή επέτειο από τον τραγικό θάνατο της Νταϊάνα στον ορίζοντα, έχω κατακλυστεί για άλλη μια φορά από αιτήματα για συνεντεύξεις σχετικά με την αδερφή μου», είπε ο Σπένσερ. «Αυτό με έπεισε να γράψω τις δικές μου σκέψεις και αναμνήσεις, μια για πάντα, αντί να έχω την ταλαιπωρία να διαβάζω ξανά τις απόψεις των άλλων, πολλές από τις οποίες βασίζονται σε αναλήθειες που έχουν γίνει αποδεκτές με την πάροδο του χρόνου».

«Στόχος αυτού του βιβλίου είναι να πει την αλήθεια για την Νταϊάνα από την οπτική γωνία του αδελφού της, όπως ακριβώς προσπάθησα να κάνω όταν μιλούσα στην κηδεία της. Όπως και με τον επικήδειό μου λόγο, θέλω να μιλήσω εκ μέρους της Νταϊάνα και να το κάνω με έναν ανοιχτά θετικό τρόπο».

Ο Σπένσερ εκφώνησε τον επικήδειο λόγο της αδελφής του στο Αββαείο του Γουέστμινστερ τον Σεπτέμβριο του 1997, μετά τον θάνατό της στις 31 Αυγούστου.

Ο Ντάνιελ Μπάνιαρντ, διευθυντής έκδοσης του Penguin, δήλωσε ότι το βιβλίο περιείχε «πολλές αποκαλύψεις που θα τραβήξουν σημαντική προσοχή», αλλά ήταν επίσης «ένας ταιριαστός φόρος τιμής στην αγαπημένη γυναίκα που ήταν η πριγκίπισσα Νταϊάνα».

Ο Σπένσερ είπε: «Ελπίζω ότι αυτό το βιβλίο θα ενδιαφέρει πολλούς που εξακολουθούν να θυμούνται την Νταϊάνα όταν ήταν ζωντανή.

Θα χαιρόμουν πολύ αν όσοι είναι πολύ νέοι για να τη θυμούνται στην ακμή της ένιωθαν, αφού το διαβάσουν αυτό, ότι «καταλαβαίνουν» ποια πραγματικά ήταν: μια μοναδική, δυναμική προσωπικότητα, γεμάτη αγάπη, χάρισμα και αυτοαμφισβήτηση, που έδωσε στη ζωή μια απίστευτη προσπάθεια και άφησε τον κόσμο ένα πολύ καλύτερο μέρος, παρά το γεγονός ότι έφυγε από τη σκηνή ενώ ήταν ακόμα τόσο νέα».

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