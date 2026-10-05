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05.10.2026 23:05

Πατρινός επιχειρηματίας ο άνδρας που ανασύρθηκε νεκρός από φρεάτιο στην Κεφαλονιά

05.10.2026 23:05
patra

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Επιχειρηματίας από την Πάτρα ήταν ο άνδρας που ανασύρθηκε νεκρός από φρεάτιο στην Κεφαλονιά.

Ο 53χρονος Γιώργος Χρηστάκης ήταν κάτοικος Αγιάς και δραστηριοποιούταν σε δημόσια έργα. 

Ανασύρθηκε χωρίς τις ασθήσεις του από φρεάτιο στην Κεφαλονιά το μεσημέρι της Δευτέρας (5/10). Στην επιχείρηση συμμετείχαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Αργοστολίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

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ΤΡΙΤΗ 06.10.2026 00:08
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