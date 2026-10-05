Πατρινός επιχειρηματίας ο άνδρας που ανασύρθηκε νεκρός από φρεάτιο στην Κεφαλονιά

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Επιχειρηματίας από την Πάτρα ήταν ο άνδρας που ανασύρθηκε νεκρός από φρεάτιο στην Κεφαλονιά.
Ο 53χρονος Γιώργος Χρηστάκης ήταν κάτοικος Αγιάς και δραστηριοποιούταν σε δημόσια έργα.
Ανασύρθηκε χωρίς τις ασθήσεις του από φρεάτιο στην Κεφαλονιά το μεσημέρι της Δευτέρας (5/10). Στην επιχείρηση συμμετείχαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Αργοστολίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.
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