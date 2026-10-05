Πατρινός επιχειρηματίας ο άνδρας που ανασύρθηκε νεκρός από φρεάτιο στην Κεφαλονιά

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Επιχειρηματίας από την Πάτρα ήταν ο άνδρας που ανασύρθηκε νεκρός από φρεάτιο στην Κεφαλονιά.

Ο 53χρονος Γιώργος Χρηστάκης ήταν κάτοικος Αγιάς και δραστηριοποιούταν σε δημόσια έργα.

Ανασύρθηκε χωρίς τις ασθήσεις του από φρεάτιο στην Κεφαλονιά το μεσημέρι της Δευτέρας (5/10). Στην επιχείρηση συμμετείχαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Αργοστολίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Διαβάστε επίσης

Θάνατος Μαζωνάκη: Ερευνάται ο συνδυασμός δύο ουσιών μέθης – Τι αποκαλύπτουν οι σβησμένες αναζητήσεις της Γάκα (Video)

Στη φυλακή οι δύο στρατιωτικοί για την απάτη με τα κρυπτονομίσματα, πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση

«Αστακός» η Αθήνα για την επίσκεψη Ρούμπιο και απαγόρευση συγκεντρώσεων – «Μην πάρετε το αυτοκίνητο για να πάτε στο κέντρο», ποιοι δρόμοι θα κλείσουν και πότε