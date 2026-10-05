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05.10.2026 23:20

Τραμπ: Οι ΗΠΑ απομάκρυναν βομβαρδιστικά από τη Βρετανία λόγω «απειλών» κατά βάσης της RAF

05.10.2026 23:20
trump b2 stelth oval

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Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες απομάκρυναν τα βομβαρδιστικά τους από τη βάση της RAF Φέρφορντ, στη Βρετανία, εξαιτίας «ορισμένων απειλών» που είχαν διατυπωθεί κατά της εγκατάστασης, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά ότι η απόφαση συνδεόταν με ανησυχίες για την ασφάλεια της βάσης.

Το Πεντάγωνο επιβεβαίωσε την Κυριακή, 4 Οκτωβρίου 2026, ότι απέσυρε τα βομβαρδιστικά από τη βάση και τα επέστρεψε στις μόνιμες εγκαταστάσεις τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με πληροφορίες, επρόκειτο για περίπου δώδεκα βομβαρδιστικά B-1.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους τη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, πριν αναχωρήσει για τη Νεμπράσκα, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ γνώριζαν την ύπαρξη «απειλής» και πως αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο αποφασίστηκε η μετακίνηση των αεροσκαφών.

Τραμπ: «Γνωρίζουμε ποιοι έκαναν την απειλή»

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η Ουάσινγκτον επέλεξε να μην αφήσει τα αεροσκάφη στη βάση ώστε να μην «προκαλέσει τον εχθρό».

«Και αντί να βάζουμε σε πειρασμό τον εχθρό, θα συλλάβουμε τον εχθρό και θα τον νικήσουμε», είπε σε δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο, στην Ουάσινγκτον.

Πρόσθεσε ακόμη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «γνωρίζουν στην πραγματικότητα τους ανθρώπους που έκαναν την απειλή», χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει σε ποιους αναφερόταν.

Οι δηλώσεις του Τραμπ φαίνεται να επιβεβαιώνουν δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, σύμφωνα με τα οποία μια νέα απειλή οδήγησε στην απομάκρυνση των βομβαρδιστικών.

Το περιστατικό της 27ης Σεπτεμβρίου

Η βάση RAF Φέρφορντ, που βρίσκεται στην περιοχή Κότσγουολντς του Γκλόστερσιρ, έχει βρεθεί στο επίκεντρο έρευνας της βρετανικής αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας.

Στις 27 Σεπτεμβρίου, η αστυνομία ενημερώθηκε για την παρουσία τριών «ύποπτων οχημάτων» κοντά στην αεροπορική βάση, γεγονός που προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών.

Αρχικά συνελήφθησαν πέντε άνδρες ως ύποπτοι για αδικήματα που σχετίζονται με τρομοκρατία, οι οποίοι στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση.

Αργότερα συνελήφθη και έκτος άνδρας, υπήκοος Βρετανίας και Ιράν, ο οποίος επίσης αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση.

Μετά την απελευθέρωση των πρώτων πέντε συλληφθέντων, ο Τραμπ είχε επικρίνει την απόφαση, ενώ Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν αφήσει να εννοηθεί ότι το Ιράν ενδέχεται να είχε εμπλοκή στο περιστατικό.

Πηγές στο Γουάιτχολ δεν έχουν αμφισβητήσει ότι η απόφαση της Ουάσινγκτον να απομακρύνει τα βομβαρδιστικά σχετιζόταν με το περιστατικό στη βάση του Γκλόστερσιρ.

Νωρίτερα τη Δευτέρα, εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ είχε επιμείνει ότι η RAF Φέρφορντ παραμένει ασφαλής.

Παρέπεμψε, μάλιστα, σε δηλώσεις του ίδιου του Τραμπ την προηγούμενη εβδομάδα, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος είχε επαινέσει «την αστυνομία, τις αμυντικές δυνάμεις και τις υπηρεσίες ασφαλείας μας» για τη διαχείριση της κατάστασης γύρω από τη βάση.

Ρούμπιο: Πλήρης εμπιστοσύνη στην ασφάλεια των βάσεων

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας επίσης τη Δευτέρα, απέφυγε να συνδέσει ευθέως το περιστατικό της προηγούμενης εβδομάδας με την απόφαση απομάκρυνσης των βομβαρδιστικών από τη RAF Φέρφορντ.

Όπως ανέφερε, δεν είναι ασυνήθιστο να γίνονται μετακινήσεις στρατιωτικών μέσων σε διαφορετικά σημεία του κόσμου, είτε στο πλαίσιο ασκήσεων είτε λόγω αναδιατάξεων προσωπικού και αεροσκαφών.

«Δεν είναι ασυνήθιστο να βλέπουμε μετακινήσεις μέσων σε διαφορετικά μέρη του κόσμου, ανάλογα με τις ασκήσεις, τις αναδιατάξεις, την αλλαγή προσωπικού, την άφιξη νέων αεροσκαφών και την αποχώρηση παλαιότερων», σημείωσε.

Ο Ρούμπιο τόνισε ακόμη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να έχουν πλήρη εμπιστοσύνη στην ασφάλεια όλων των βάσεών τους, προσθέτοντας ότι οι βρετανικές Αρχές συνεργάστηκαν στενά με την αμερικανική πλευρά μετά το περιστατικό.

Βανς: Η απομάκρυνση έγινε για προληπτικούς λόγους

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε αργότερα ότι τα βομβαρδιστικά απομακρύνθηκαν «για λόγους αυξημένης προφύλαξης».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Ουάσινγκτον θεωρεί πως το Ιράν συνεχίζει μια πρακτική που, όπως είπε, ακολουθεί εδώ και 49 χρόνια, «εμπλεκόμενο σε τρομοκρατικές ενέργειες κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και πολλών άλλων».

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