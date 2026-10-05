Η Ρωσία αρνείται ότι η εργαζόμενη σε εργαστήριο πέθανε από πανώλη – Παραμένει σε ισχύ η καραντίνα στη Σιβηρία

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Οι ρωσικές υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν τη Δευτέρα ότι μια τεχνικός εργαστηρίου σε ινστιτούτο κατά της πανώλης στη Σιβηρία, η οποία πέθανε την περασμένη εβδομάδα, δεν είχε προσβληθεί από πανώλη, παρά το γεγονός ότι οι περιορισμοί καραντίνας παρέμειναν σε ισχύ σε πολλά νοσοκομεία της περιοχής.

Η Ντάρια Σιπίλοβα, 28 ετών, μέλος του προσωπικού του ινστιτούτου κατά της πανώλης στο Ιρκούτσκ, ενδέχεται να είχε προσβληθεί από πνευμονική πανώλη μετά από σπάσιμο δοκιμαστικού σωλήνα στο εργαστήριο, ανέφεραν περιφερειακά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα ανώνυμες πηγές κοντά στις περιφερειακές υπηρεσίες ασφαλείας.

Οι αρχές έθεσαν περισσότερους από 60 υπαλλήλους του ινστιτούτου σε απομόνωση μέσα στο κτίριο από την Παρασκευή.

Ένας συγγενής ενός υπαλλήλου δήλωσε στο Siberia.Realii ότι κοιμόντουσαν στο πάτωμα και στις καρέκλες χωρίς κρεβάτια, με δέματα τροφίμων να περνούν από σημείο ελέγχου. Δεν είχαν προκύψει θετικά αποτελέσματα τεστ μεταξύ του προσωπικού μέχρι το Σάββατο, δήλωσε ο συγγενής.

Αρκετά νοσοκομεία του Ιρκούτσκ τέθηκαν επίσης σε καραντίνα, συμπεριλαμβανομένων τριών νοσοκομείων της πόλης, του παιδιατρικού νοσοκομείου Ιβάνο-Ματρενίσκι και του μαιευτηρίου της πόλης.

Το Κεντρικό Περιφερειακό Νοσοκομείο στο Σέλεχοφ, μια περιφερειακή πόλη όπου διέμενε η Σιπίλοβα, έκλεισε επίσης. Πηγές από το People of Baikal ανέφεραν ότι ασθενοφόρα που μετέφεραν επαφές της Σιπίλοβα για εξέταση συνοδεύονταν από αξιωματικούς της FSB από την Πέμπτη.

Passengers from Irkutsk are now subject to mandatory temperature checks when they land in Moscow, as authorities look for possible pneumonic plague cases.#Russia #Moscow #Irkutsk #PneumonicPlague #Plague #TemperatureChecks #FeverScreening #snnfinland https://t.co/SXcbbHcoGU — SNN Finland (@snnfinalnd) October 5, 2026

Την ίδια ώρα, εισήχθη υποχρεωτική χρήση μάσκας στο Εργοστάσιο Αλουμινίου του Ιρκούτσκ στο Σέλεχοφ.

Η εθνική αρχή υγείας της Ρωσίας, Rospotrebnadzor, δήλωσε ότι οι εξετάσεις βιολογικού υλικού από τη Σιπίλοβα δεν διαπίστωσαν μικροοργανισμούς που να συνδέονται με την επαγγελματική της δραστηριότητα και ότι δεν εντοπίστηκαν ατυχήματα που να αφορούν παθογόνους μικροοργανισμούς στο ινστιτούτο.

Μεταξύ εκείνων που είχαν επαφή μαζί της, βρέθηκαν δύο κρούσματα COVID-19 και δύο λοιμώξεις από ρινοϊό. Δεν εντοπίστηκαν άλλοι μολυσματικοί παράγοντες, ανέφερε.

Ο κυβερνήτης του Ιρκούτσκ, Igor Kobzev, δήλωσε ότι μια ειδική επιτροπή εμπειρογνωμόνων κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αιτία θανάτου ήταν «πνευμονία άγνωστης αιτιολογίας» και χαρακτήρισε την κατάσταση της δημόσιας υγείας ως σταθερή.

«Η κατάσταση παραμένει υπό τον έλεγχό μας και υπό τον έλεγχο των ειδικών», είπε.

Ο επικεφαλής της γειτονικής Μπουργιατίας, Alexei Tsydenov, αρχικά επιβεβαίωσε ότι η Σιπίλοβα πέθανε από πανώλη μετά τον θάνατό της, στη συνέχεια πρόσθεσε τη λέξη «πιθανώς». Οι περιφερειακές αρχές του Ιρκούτσκ δημοσίευσαν ένα μήνυμα το Σάββατο ζητώντας από τους κατοίκους να μην ταξιδέψουν στο Σέλεχοφ λόγω πανώλης, και στη συνέχεια το διέγραψαν.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, τη Δευτέρα, είπε στους δημοσιογράφους να επικεντρωθούν στις επίσημες δηλώσεις της Rospotrebnadzor και όχι σε «διάφορες φήμες, διάφορες εικασίες».

Η Rospotrebnadzor δεν έχει εξηγήσει γιατί δεκάδες μέλη του προσωπικού απομονώθηκαν και επιβλήθηκαν περιορισμοί σε πολλά νοσοκομεία ταυτόχρονα εάν τα αποτελέσματα των εξετάσεων ήταν αρνητικά, σύμφωνα με την Current Time.

Η πανώλη είναι μια βακτηριακή ασθένεια με διάφορες μορφές. Η πνευμονική πανώλη, η πιο μεταδοτική, μεταδίδεται μεταξύ ανθρώπων και είναι θανατηφόρα χωρίς έγκαιρη αντιβιοτική θεραπεία, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Η Ρωσία έχει καταγράψει μεμονωμένα κρούσματα πανώλης από το 2014, τα περισσότερα από τα οποία αφορούν μετάδοση από τρωκτικά που προκάλεσαν εκδορές, και τα έχει περιορίσει με επιτυχία.

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