Τραμπ για τιμή της βενζίνης: Φταίνε οι Ουκρανοί που ανατινάζουν ρωσικά διυλιστήρια και οι… Δημοκρατικοί

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει σε ανάρτησή του στο Truth Social, ότι οι τιμές της βενζίνης δεν υφίστανται πλέον υψηλότερη πίεση από τις διαταραχές στο Στενό του Ορμούζ, αλλά από τα ρωσικά διυλιστήρια που ανατινάζονται από την Ουκρανία.
«Αυτό που ανεβάζει την τιμή της βενζίνης δεν είναι πλέον τα Στενά του Ορμούζ —καθώς πλέον εξάγονται ποσότητες-ρεκόρ σε σχεδόν καθημερινή βάση— αλλά το ζήτημα των διυλιστηρίων: εκείνα της Ρωσίας ανατινάζονται από την Ουκρανία, ενώ τα δικά μας κλείνουν στις «μπλε» πολιτείες, όπως η Καλιφόρνια, από τους «Dumocrats» (τους Δημοκρατικούς). Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ».
Διαβάστε επίσης:
Βανς για πτήση της Flydubai: Δεν προκύπτει κανένα στοιχείο για εμπλοκή του Ιράν
Δύο νεκροί μετά από φωτιά σε πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με τις ρουμανικές Αρχές – Για ρωσική επίθεση κάνει λόγο η Ουκρανία
Η Μελόνι ζητά να κατοχυρωθεί η φωνή της και να προστατευτεί από την αναπαραγωγή της μέσω ΑΙ
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.