Τραμπ για τιμή της βενζίνης: Φταίνε οι Ουκρανοί που ανατινάζουν ρωσικά διυλιστήρια και οι… Δημοκρατικοί

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Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει σε ανάρτησή του στο Truth Social, ότι οι τιμές της βενζίνης δεν υφίστανται πλέον υψηλότερη πίεση από τις διαταραχές στο Στενό του Ορμούζ, αλλά από τα ρωσικά διυλιστήρια που ανατινάζονται από την Ουκρανία.

«Αυτό που ανεβάζει την τιμή της βενζίνης δεν είναι πλέον τα Στενά του Ορμούζ —καθώς πλέον εξάγονται ποσότητες-ρεκόρ σε σχεδόν καθημερινή βάση— αλλά το ζήτημα των διυλιστηρίων: εκείνα της Ρωσίας ανατινάζονται από την Ουκρανία, ενώ τα δικά μας κλείνουν στις «μπλε» πολιτείες, όπως η Καλιφόρνια, από τους «Dumocrats» (τους Δημοκρατικούς). Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ».

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