Βανς για πτήση της Flydubai: Δεν προκύπτει κανένα στοιχείο για εμπλοκή του Ιράν

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Ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι δεν έχει δει ακόμη κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει οριστικά την εμπλοκή του Ιράν στο περιστατικό με την πτήση της Flydubai την περασμένη εβδομάδα, όπως μεταδίδει το Reuters.

Ο Βανς έκανε τις δηλώσεις αυτές σε δημοσιογράφους προτού αναχωρήσει αεροπορικώς για την Αλάσκα.

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