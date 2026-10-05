Κύπρος: Άγριος ξυλοδαρμός διανομέα στη μέση του δρόμου (Video)

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Σκηνές έντασης με θύμα έναν διανομέα φαγητού στη Λεμεσό της Κύπρου καταγράφονται σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το RoadReportCY.

Το περιστατικό φέρεται να εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, 2/10, περίπου στις 17:45, στη λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού, σε σημείο όπου η κυκλοφορία είχε σταματήσει λόγω φωτεινού σηματοδότη.

Στο οπτικό υλικό ο διανομέας εμφανίζεται δίπλα στο δίκυκλό του που έχει πέσει στο οδόστρωμα, με τον ίδιο να προσπαθεί να το σηκώσει. Δίπλα του βρίσκεται μια μαύρη BMW X3.

Για άγνωστη αιτία, ακολουθεί συμπλοκή, αρχικά δίπλα στο αυτοκίνητο και στη συνέχεια πάνω στη νησίδα. Ο διανομέας δέχεται χτυπήματα και κλωτσιές, ενώ λίγο αργότερα στο επεισόδιο εμπλέκεται και δεύτερο άτομο.

Το βίντεο, πάντως, δεν καταγράφει το σημείο από το οποίο ξεκίνησε η αντιπαράθεση.

Τι ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας

Μάρτυρας που μίλησε στο RoadReportCY έδωσε τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν πριν από τις εικόνες που καταγράφηκαν. Σύμφωνα με την περιγραφή του, ο διανομέας κινούνταν με το δίκυκλό του ανάμεσα στα οχήματα που είχαν σταματήσει στη λεωφόρο, όταν επιβάτης της BMW φέρεται να τον τράβηξε από την τσάντα διανομής, με συνέπεια να βρεθεί στο έδαφος.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει κατατεθεί επίσημη καταγγελία στην αστυνομία για το συγκεκριμένο περιστατικό, όπως αναφέρουν οι κυπριακές Αρχές. Η δημοσιοποίηση του βίντεο αναμένεται, ωστόσο, να οδηγήσει σε περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

Το RoadReportCY έχει διαβιβάσει στις Αρχές το σύνολο του υλικού που έχει στη διάθεσή του. Σε αυτό περιλαμβάνεται το αρχικό, μη επεξεργασμένο βίντεο, οι πληροφορίες που προέκυψαν από την επικοινωνία με αυτόπτη μάρτυρα, καθώς και στοιχεία που αφορούν το όχημα.

Παράλληλα, μέσω της ανάρτησής του, το μέσο απευθύνει έκκληση στον διανομέα να επικοινωνήσει με την αστυνομία και να υποβάλει καταγγελία, στην περίπτωση που δεν το έχει ήδη πράξει.

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