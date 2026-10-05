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05.10.2026 16:22

Κίνδυνο άμεσης, βίαιης σύγκρουσης με τη Ρωσία «βλέπει» ο αρχηγός των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών – Τι είπε για την πυρηνική απειλή

05.10.2026 16:22
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  • Ο επικεφαλής της γερμανικής υπηρεσίας πληροφοριών Μάρτιν Γιέγκερ προειδοποίησε ότι η Γερμανία ενδέχεται να εμπλακεί σε βίαιη σύγκρουση με τη Ρωσία λόγω της νέας και πιο επικίνδυνης κατάστασης που διαμορφώνεται.
  • Η Μόσχα χαρακτηρίζεται ως η πλέον άμεση και συγκεκριμένη απειλή για τη χώρα, με τις ρωσικές υπηρεσίες να δρουν με υψηλό επαγγελματισμό και σκληρότητα, όπως φάνηκε από την πρόσφατη απόπειρα επίθεσης με drones στη Λειψία.
  • Γιέγκερ έκανε λόγο για έναν ακήρυχτο σκιώδη πόλεμο που διεξάγει η Ρωσία, προειδοποιώντας ότι η Γερμανία πρέπει να προετοιμαστεί για περαιτέρω παρεμβάσεις, εκφοβισμούς και ενδεχόμενες πυρηνικές απειλές.
  • Παρά την κλιμάκωση της έντασης, η γερμανική υπηρεσία πληροφοριών διευκρίνισε ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις για κάποια επικείμενη μεγάλης κλίμακας ρωσική επίθεση σε έδαφος του ΝΑΤΟ.

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Για «νέα, πιο επικίνδυνη ποιότητα» στην αντιπαράθεση με τη Μόσχα έκανε λόγο ο επικεφαλής των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών Μάρτιν Γιέγκερ και προειδοποίησε ότι η Γερμανία θα μπορούσε να εμπλακεί σε μια «άμεση, βίαιη» σύγκρουση με τη Ρωσία. Δεν απέκλεισε επίσης κλιμάκωση και της πυρηνικής απειλής, αν και διευκρίνισε ότι επί του παρόντος δεν υπάρχουν στοιχεία για μεγάλης κλίμακας επίθεση σε έδαφος του ΝΑΤΟ.

«Η τρέχουσα αντιπαράθεση με τη Ρωσία έχει λάβει μια νέα, πιο επικίνδυνη διάσταση: η Γερμανία κινδυνεύει να εμπλακεί σε μια βίαιη σύγκρουση με τη Ρωσία», τόνισε ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών (BND) Μάρτιν Γιέγκερ, μιλώντας πριν από λίγη ώρα στο πλαίσιο της ετήσιας δημόσιας ακρόασης στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικού Ελέγχου στην Bundestag, την κάτω βουλή του γερμανικού κοινοβουλίου, και επισήμανε ότι «καμία άλλη χώρα δεν συνιστά σήμερα τόσο άμεση, ολοκληρωμένη και συγκεκριμένη απειλή για τη Γερμανία».

Αναφερόμενος στην πρόσφατη απόπειρα επίθεσης με drones στο αεροδρόμιο της Λειψίας, ο κ. Γιέγκερ σημείωσε ότι οι ρωσικές υπηρεσίες ενεργούν με «υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και σκληρότητας» και παραδέχθηκε ότι ο κίνδυνος περαιτέρω επιθέσεων στη Γερμανία «δεν έχει σε καμία περίπτωση παρέλθει». Επιπλέον, δήλωσε, η απειλή εκτείνεται πολύ πέρα από τον προγραμματισμό επιθέσεων, καθώς η Ρωσία «θέλει να διασφαλίσει για το μέλλον ότι δεν θα ληφθούν πολιτικές αποφάσεις σε βάρος της Μόσχας – τόσο στο Βερολίνο όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες». Η Γερμανία «έχει καταστεί σημαντικό εμπόδιο στην ηγεμονική προβολή ισχύος της Ρωσίας στην Ευρώπη και κατά συνέπεια στόχος ρωσικών ενεργειών, επειδή αντιτίθεται στον εκφοβισμό των συμμάχων της και δεν αποδέχεται τις αναθεωρητικές – επεκτατικές πολιτικές της Μόσχας και τον πολεμική επέμβαση στην Ουκρανία. Όποιος δεν συμμορφώνεται, γίνεται εχθρός, αυτή είναι η ερμηνεία της Μόσχας», υπογράμμισε ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Γερμανίας.

«Η Ρωσία διεξάγει έναν σκιώδη πόλεμο εναντίον μας. Αυτός ο ακήρυχτος πόλεμος δεν μπορεί να κατανοηθεί χρησιμοποιώντας συμβατικές στρατιωτικές ή νομικές κατηγορίες. Δεν βρισκόμαστε σε κατάσταση άμυνας, όμως δεχόμαστε επίθεση – πρόκειται πράγματι για έναν σκιώδη πόλεμο», συνέχισε ο Μάρτιν Γιέγκερ και τόνισε ότι η Γερμανία και οι Ευρωπαίοι εταίροι της πρέπει να προετοιμαστούν και για περαιτέρω παρεμβάσεις. «Πρέπει να προετοιμαστούμε για απόπειρες εκφοβισμού και άλλες παρεμβάσεις. Πιθανότατα θα υπάρξουν και περαιτέρω πυρηνικές απειλές», είπε χαρακτηριστικά.

Η BND δεν βλέπει πάντως αυτή τη στιγμή κάποια επικείμενη μεγάλη επίθεση. «Δεν υπάρχουν προς το παρόν ενδείξεις για μεγάλης κλίμακας ρωσική επίθεση σε έδαφος του ΝΑΤΟ», διευκρίνισε ο κ. Γιέγκερ, επαναλαμβάνοντας ταυτόχρονα ότι παραμένει ο κίνδυνος για «χαμηλού επιπέδου ρωσικές στρατιωτικές δραστηριότητες», ιδίως στις χώρες της Βαλτικής.

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