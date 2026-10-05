Πέδρο Σάντσεθ: Ο άσος του πολιτικού πόκερ κάνει πάλι παιχνίδι

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Σπεσιαλίστας του πολιτικού πόκερ, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ έχει αποκτήσει μέσα από τις διαδοχικές πολιτικές κρίσεις με τις οποίες βρέθηκε αντιμέτωπος την φήμη του ακλόνητου στον πρωθυπουργικό θώκο. Πρόσφατα, η αντιπαράθεσή του με τον Ντόναλντ Τραμπ ενίσχυσε την εικόνα του στην Ισπανία και την Ευρώπη.

Τα γεγονότα του 2026 συνοψίζουν το σύνολο της πορείας του: πυροτεχνήματα, όπως η προκήρυξη πρόωρων εκλογών εν μέσω στεγαστικής κρίσης και λαϊκής δυσαρέσκειας, εξάσκηση του επικοινωνιακού του χαρίσματος, αλλά και καταιγισμός επικρίσεων και εκκλήσεων για παραίτηση προερχόμενων κυρίως από την ισπανική δεξιά και την άκρα δεξιά.

Το «Όχι στον πόλεμο» στον Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν έκανε αίσθηση στην ισπανική και την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη και παραμένει σταθμός της πρωθυπουργίας του.

Η καταγγελία γενοκτονίας στον πόλεμο του Ισραήλ στην Γάζα και η ανοικτή μεταναστευτική του πολιτική, στον αντίποδα της τάσης που επικρατεί σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, συνέβαλαν στην ανάδειξή του σε προσωπικότητα της ευρωπαϊκής αριστεράς.

Αλλά στο εσωτερικό, οι τελευταίοι μήνες της θητείας του, έφεραν στο φως τις δυσκολίες ενός πρωθυπουργού που δεν διαθέτει κοινοβουλευτική πλειοψηφία, βρίσκεται αντιμέτωπος με σειρά δικαστικών υποθέσεων που αφορούν κυρίως την σύζυγό του ή πολύ στενούς του συνεργάτες στο κυβερνών Σολιαστικό Κόμμα (PSOE) και δοκιμάζεται από την μεταναστευτική κρίση που πυροδότησε η μαζική είσοδος δεκάδων χιλιάδων μεταναστών στη Θέουτα τον Ιούλιο 2026.

«Εχω μάθει να δίνω το μάξιμουμ μέχρι ο διαιτητής να σφυρίξει το τέλος του ματς», λέει ο 54χρονος πρώην μπασκετμπολίστας στην αυτοβιογραφία του που εκδόθηκε το 2019 με τίτλο «Manual de resistencia» (Εγχειρίδιο αντίστασης).

Επιμονή και αντοχή

Γοητευτικό χαμόγελο και φωτογένεια, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας – στην αρχή της καριέρας του κέρδισε το προσωνύμιο «El guapo» (Το ομορφόπαιδο) – είναι συνηθισμένος στις παρτίδες πόκερ που του έχουν επιτρέψει επανειλημμένως να βγει από δύσκολες καταστάσεις.

«Είναι ένας πολύ έξυπνος τύπος, ένας “killer” της πολιτικής, διότι είναι ψυχρός», συνοψίζει ο Πάμπλο Ιγκλέσιας, πρώην ηγέτης του κόμματος Podemos και πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Γεννημένος στις 29 Φεβρουαρίου 1972 στην Μαδρίτη από μητέρα δημόσιο υπάλληλο και πατέρα επιχειρηματία, ο οικονομολόγος – για το διδακτορικό του κατηγορείται για λογοκλοπή, πράγμα που ο ίδιος αρνείται- ανέλαβε τα ηνία του Σοσιαλιστικού Κόμματος το 2014 έπειτα από τις πρώτες εκλογές για την ανάδειξη ηγεσίας.

Σχετικά αρχάριος και άγνωστος, εμφανίζεται ως «ακτιβιστής της βάσης». Αλλά αυτή η πρώτη του εμπειρία καταλήγει σε αποτυχία: το κόμμα του καταγράφει τα χειρότερα εκλογικά ποσοστά στην ιστορία του και τα κομματικά στελέχη τον ωθούν προς την έξοδο.

Αν και πολλοί είναι αυτοί που αναγγέλλουν το τέλος της πολιτικής του καριέρας, ο Πέδρο Σάντσεθ καταφέρνει να αναρριχηθεί και πάλι στην ηγεσία του PSOE έξι μήνες αργότερα, αφού όργωσε την Ισπανία με το Peugeot 407 για να συναντηθεί με μέλη του κόμματος, που καταλήγουν να του δώσουν την υποστήριξή τους.

Εντάσεις και παρτίδες πόκερ

Η επιμονή αυτήν τον φέρνει στην εξουσία τον Ιούνιο 2018 έπειτα από μία ακόμη παρτίδα πόκερ: έχοντας συγκεντρώσει γύρω από την πρόταση μομφής που καταθέτει το σύνολο της ισπανικής αριστεράς μαζί με τα βασκικά και καταλανικά κόμματα, ανατρέπει τον συντηρητικό πρωθυπουργό Μαριάνο Ραχόι, θύμα σκανδάλου διαφθοράς, και αναλαμβάνει την πρωθυπουργία.

Επικεφαλής μίας ασταθούς κυβερνητικής πλειοψηφίας, αναγκάζεται να προκηρύξει εκλογές το 2019, τις οποίες κερδίζει. Στην συνέχεια, στις αρχές του 2020 αποδέχεται γάμο σκοπιμότητας με τους κάποτε εχθρούς του Podemos για να παραμείνει στην εξουσία.

Κυβερνά με κυβέρνηση μειοψηφίας, καταφέρνει σε διάστημα πέντε ετών να αναμορφώσει την αγορά εργασίας και τις συντάξεις, να αυξήσει κατά 50% τον κατώτατο μισθό και να εισαγάγει νόμο για την αποκατάσταση της μνήμης των θυμάτων του Εμφυλίου Πολέμου (1936-1939) και της δικτατορίας του Φράνκο (1939-1975).

Αν και στις δημοσκοπήσεις θεωρήθηκε πολιτικά νεκρός μετά την ήττα της αριστεράς στις τοπικές εκλογές της 28ης Μαΐου 2023, ο 51χρονος Πέδρο Σάντσεθ έβαλε νέο στοίχημα προκηρύσσοντας πρόωρες εκλογές δύο μήνες αργότερα.

Ερχεται δεύτερος, μετά τον πολιτικό του αντίπαλο, τον συντηρητικό Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό, αλλά καταφέρνει να διατηρήσει την πρωθυπουργία λαμβάνοντας ψήφο εμπιστοσύνης αφού εξασφάλισε την υποστήριξη της ριζοσπαστικής αριστεράς, αλλά και των αυτονομιστικών κομμάτων της Ισπανίας, ανάμεσά τους και το κόμμα Junts per Catalunya του Κάρλες Πουτσντεμόν, με τίμημα ακριβές υποχωρήσεις.

Η βασική υποχώρηση: νόμος αμνηστίας για τους αυτονομιστές που ενεπλάκησαν στην απόπειρα απόσχισης της Καταλονίας το 2017, μέτρο στο οποίο είχε αντιταχθεί στο παρελθόν.

Εκτοτε, αποδέκτης του μίσους της ισπανικής δεξιάς και της άκρας δεξιάς, βρέθηκε επίσης αντιμέτωπος με τις διαιρέσεις και εντός του δικού του ετερόκλητου στρατοπέδου.

Σε αδυναμία να επιτύχει την ψήφιση από την ισπανική βουλή των δύο πράξεων νομοθετικού περιεχομένου που θεωρεί τομή στην στεγαστική πολιτική της κυβέρνησής του, αναγκασμένος εδώ και χρόνια να κυβερνά με τον ίδιο προϋπολογισμό ελλείψει κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, επέλεξε για μία ακόμη φορά να κάνει παιγνίδι και να μοιράσει τα φύλλα προκηρύσσοντας πρόωρες εκλογές.

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