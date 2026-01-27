search
27.01.2026 12:27

Η Ισπανία νομιμοποιεί σχεδόν μισό εκατομμύριο μετανάστες

27.01.2026 12:27
pedro_sanchez

Η κυβέρνηση της Ισπανίας πρόκειται να εγκρίνει ένα σχέδιο παροχής νόμιμων εγγράφων σε παράτυπους μετανάστες, από το οποίο θα μπορούσαν να ωφεληθούν 500.000 άνθρωποι, ανακοίνωσε σήμερα η εκπρόσωπος της κυβέρνησης και υπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης και Μετανάστευσης.

Το μέτρο, το οποίο έχει στόχο να δώσει ώθηση στην εθνική οικονομία, θα επιτρέψει σε «περίπου μισό εκατομμύριο ανθρώπους» που βρίσκονται στην Ισπανία εδώ και τουλάχιστον πέντε μήνες και έχουν φτάσει στη χώρα πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2025 να λάβουν νόμιμα έγγραφα και «να εργαστούν σε οποιονδήποτε τομέα, παντού στη χώρα», εξήγησε μιλώντας στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο η υπουργός Έλμα Σάιθ.

«Από τον Απρίλιο θα μπορούν να κατατίθενται τα αιτήματα ως τις 30 Ιουνίου», πρόσθεσε η ίδια.

«Αυτό που κάνουμε είναι ότι αναγνωρίζουμε και προσφέρουμε αξιοπρέπεια και δίνουμε εγγυήσεις, ευκαιρίες και δικαιώματα σε ανθρώπους που βρίσκονται ήδη στη χώρα μας», υπογράμμισε η Σάιθ.

Υπέρμαχος μιας πολιτικής υποδοχής των μεταναστών, κυρίως για οικονομικούς λόγους, η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ διατηρεί διαφορετική στάση στο θέμα της μετανάστευσης από τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ.

Για να διευκολύνει την εφαρμογή του μέτρου η ισπανική κυβέρνηση υιοθέτησε «βασιλικό διάταγμα», μια ρύθμιση που προβλέπεται στο Σύνταγμα της Ισπανίας. Το διάταγμα αυτό δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως χωρίς να απαιτείται η έγκρισή του από το κοινοβούλιο όπου η κυβέρνηση δεν διαθέτει την πλειοψηφία.

Η λαϊκή πρωτοβουλία και οι Podemos

Η ανακοίνωση αυτών των «μαζικών» νομιμοποιήσεων, που αποσκοπούν στην υποστήριξη της ακμάζουσας εθνικής οικονομίας της Ισπανίας, έγινε έπειτα από συνάντηση της κυβέρνησης και του συμμάχου της, του αριστερού κόμματος Podemos, το οποίο χαιρέτισε το μέτρο.

Το μέτρο παρουσιάστηκε έπειτα από λαϊκή πρωτοβουλία, που συγκέντρωσε περισσότερες από 600.000 υπογραφές και έχει την υποστήριξη περίπου 900 ενώσεων, με την οποία ζητούσαν τη νομιμοποίηση όλων των μεταναστών που ζουν στην Ισπανία χωρίς να διαθέτουν νόμιμα έγγραφα.

Σχεδόν 37.000 μετανάστες χωρίς έγγραφα εισήλθαν στην Ισπανία το 2025, μεγάλη μείωση σε σχέση με το 20204, όταν είχαν καταγραφεί 64.000 αφίξεις, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.

Με βάση τα τελευταία στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, περισσότεροι από 7 εκατ. αλλοδαποί ζουν στην Ισπανία.

