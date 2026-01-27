Οι 48 ώρες που έπεισαν τον Τραμπ να αλλάξει πορεία στη Μινεσότα

Σε μια σπάνια και εντυπωσιακή αλλαγή πορείας σε ζήτημα που αποτελεί πυρήνα της πολιτικής του ταυτότητας, ο Ντόναλντ Τραμπ αναδιπλώθηκε στο μεταναστευτικό, μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό του Άλεξ Πρέτι, Αμερικανού πολίτη, από ομοσπονδιακό πράκτορα στη Μινεάπολη.

Όπως αναφέρει η Wall Street Journal, o Τραμπ παρακολουθούσε από το Οβάλ Γραφείο τα βίντεο του περιστατικού να προβάλλονται συνεχώς στα αμερικανικά δίκτυα, καθώς χιονοθύελλα έπληττε την Ουάσινγκτον. Αρχικά, κορυφαία στελέχη της κυβέρνησής του υιοθέτησαν ακραία ρητορική, με την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ να μιλά για «εγχώρια τρομοκρατία» και τον Στίβεν Μίλερ να χαρακτηρίζει τον Πρέτι «επίδοξο δολοφόνο». Ωστόσο, σύμφωνα με κυβερνητικούς αξιωματούχους, ο πρόεδρος άρχισε γρήγορα να δυσανασχετεί καθώς οι ισχυρισμοί αυτοί δεν επιβεβαιώνονταν από το οπτικό υλικό.

Μέσα σε περίπου 48 ώρες, ο Τραμπ αποφάσισε να αλλάξει γραμμή, παίρνοντας αποστάσεις από μία από τις πιο προβεβλημένες και επιθετικές επιχειρήσεις της κυβέρνησής του. Η απόφαση σήμαινε την απομάκρυνση του διοικητή της Συνοριοφυλακής Γκρέγκορι Μποβίνο από τη Μινεάπολη και την ανάθεση του συντονισμού στον Τομ Χόμαν, τον «τσάρο των συνόρων», ο οποίος υποστηρίζει μια πιο στοχευμένη προσέγγιση στις απελάσεις.

Η αναδίπλωση δεν ήταν τυχαία. Ρεπουμπλικανοί βουλευτές και σύμμαχοι του προέδρου προειδοποίησαν ότι οι σκηνές χάους και βίας υπονόμευαν τη δημόσια στήριξη στο μεταναστευτικό, ένα από τα ισχυρότερα πολιτικά του χαρτιά. Ακόμη και οργανώσεις υπέρ της οπλοκατοχής επέκριναν κυβερνητικούς αξιωματούχους για την επίθεση στον Πρέτι, ο οποίος, όπως επιβεβαιώθηκε, είχε νόμιμη άδεια οπλοφορίας.

Καθοριστική θεωρείται η παρέμβαση του γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκρέιαμ, ο οποίος επισήμανε στον Τραμπ ότι οι εικόνες από τη Μινεάπολη επισκίαζαν τις υπόλοιπες επιτυχίες της μεταναστευτικής του ατζέντας. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο πρόεδρος είχε ήδη αρχίσει να συνειδητοποιεί ότι η επιχείρηση έδινε την εικόνα πολιτικής αποδιοργάνωσης και όχι αποφασιστικότητας.

Σε συνέντευξή του, ο Τραμπ απέφυγε να υπερασπιστεί τον πράκτορα που πυροβόλησε τον Πρέτι, δηλώνοντας ότι το περιστατικό εξετάζεται, ενώ για πρώτη φορά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο απόσυρσης ομοσπονδιακών δυνάμεων από τη Μινεσότα. Ακολούθησε δημόσια παρέμβασή του με την οποία ζήτησε συνεργασία από τον κυβερνήτη Τιμ Γουόλζ και τον δήμαρχο της Μινεάπολης, υπονοώντας ότι η μείωση της ομοσπονδιακής παρουσίας θα μπορούσε να αποτελέσει αντάλλαγμα.

Η αποστολή του Χόμαν στη Μινεάπολη παρουσιάστηκε από τον ίδιο τον Τραμπ ως «επανεκκίνηση» της στρατηγικής, με τον Λευκό Οίκο να επιχειρεί ταυτόχρονα να αποστασιοποιηθεί από την υπερβολική ρητορική των προηγούμενων ημερών. Η εκπρόσωπος Τύπου Καρολάιν Λίβιτ δήλωσε ότι ούτε ο πρόεδρος ούτε ο Λευκός Οίκος επιθυμούν να χάνονται ζωές Αμερικανών στους δρόμους.

Η κίνηση αυτή θεωρείται από τους ίδιους τους συνεργάτες του Τραμπ ως εντυπωσιακή αναστροφή για έναν πρόεδρο που συνήθως επιβραβεύει το «διπλασίασμα» της σκληρής γραμμής απέναντι στις αντιδράσεις. Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, ο Τραμπ ανησύχησε ότι η εικόνα της Μινεάπολης εξέπεμπε χάος και πολιτικό κόστος, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία οι δημοσκοπήσεις δείχνουν φθορά στο μεταναστευτικό.

Η αναδίπλωση ανέδειξε και τη σύγκρουση δύο γραμμών στο εσωτερικό της κυβέρνησης: της επιθετικής, με επιχειρήσεις-«σκούπα» σε μεγάλες πόλεις, και της πιο μεθοδικής, που εστιάζει σε στοχευμένες απελάσεις. Το αν η αλλαγή Τραμπ αποτελεί μόνιμη στροφή ή έναν τακτικό ελιγμό υπό πολιτική πίεση, παραμένει ανοιχτό.

Διαβάστε επίσης:

Ο Τραμπ βλέπει πως χάνει το «παιχνίδι» στη Μινεάπολη και οπισθοχωρεί – «Βράζουν» οι ΗΠΑ για τις δύο δολοφονίες

Η Γαλλία «κόβει» τα social media στους κάτω των 15 – Πανηγυρίζει ο Μακρόν, τι ισχύει στον υπόλοιπο κόσμο

Ινδονησία: 23 στρατιωτικοί νεκροί στις κατολισθήσεις στη δυτική Ιάβα