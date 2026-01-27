Ινδονησία: 23 στρατιωτικοί νεκροί στις κατολισθήσεις στη δυτική Ιάβα

Είκοσι τρία μέλη των ενόπλων δυνάμεων που είχαν παγιδευτεί εξαιτίας κατολισθήσεων που έπληξαν το δυτικό τμήμα της Ιάβας στην Ινδονησία επιβεβαιώθηκε πως είναι νεκροί, δήλωσε εκπρόσωπος του πολεμικού ναυτικού σήμερα.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters αναφέρει ότι δεν είναι σαφές αν κάποιοι από αυτούς συμπεριλαμβάνονταν στους 17 νεκρούς ή στους 80 αγνοούμενους, για τους οποίους έκαναν λόγο οι αρχές μέχρι χθες Δευτέρα.

Δεν είχε γίνει ωστόσο καμιά αναφορά σε στρατιωτικούς από τον εκπρόσωπο της εθνικής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών (BNPB) του ασιατικού αρχιπελάγους χθες.

