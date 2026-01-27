search
ΤΡΙΤΗ 27.01.2026
27.01.2026 07:56

Ινδονησία: 23 στρατιωτικοί νεκροί στις κατολισθήσεις στη δυτική Ιάβα

27.01.2026 07:56
indonesia new

Είκοσι τρία μέλη των ενόπλων δυνάμεων που είχαν παγιδευτεί εξαιτίας κατολισθήσεων που έπληξαν το δυτικό τμήμα της Ιάβας στην Ινδονησία επιβεβαιώθηκε πως είναι νεκροί, δήλωσε εκπρόσωπος του πολεμικού ναυτικού σήμερα.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters αναφέρει ότι δεν είναι σαφές αν κάποιοι από αυτούς συμπεριλαμβάνονταν στους 17 νεκρούς ή στους 80 αγνοούμενους, για τους οποίους έκαναν λόγο οι αρχές μέχρι χθες Δευτέρα.

Δεν είχε γίνει ωστόσο καμιά αναφορά σε στρατιωτικούς από τον εκπρόσωπο της εθνικής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών (BNPB) του ασιατικού αρχιπελάγους χθες.

