ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

26.01.2026 22:10

Μισό βήμα πίσω από Τραμπ: Συμφωνεί να «εξετάσει» την απόσυρση ορισμένων πρακτόρων της ICE από τη Μινεσότα

26.01.2026 22:10
carolain_leavitt_new

Ο Ντόναλντ Τραμπ πιστεύει πως ο θάνατος ενός νοσηλευτή από τα πυρά ομοσπονδιακών αστυνομικών στη Μινεάπολη, στις βόρειες Ηνωμένες Πολιτείες, είναι μια «τραγωδία» αλλά είναι το αποτέλεσμα της «σκόπιμης και εχθρικής αντίστασης» των Δημοκρατικών, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος «δεν θέλει να βλέπει ανθρώπους να τραυματίζονται ή να σκοτώνονται στους δρόμους», αλλά απαιτεί «το τέλος της αντίστασης και του χάους» σε σχέση με την πολιτική των απελάσεων μεταναστών, δήλωσε η Κάρολαϊν Λέβιτ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Νωρίτερα σήμερα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είχε μια καλή τηλεφωνική συνομιλία με τον κυβερνήτη της Μινεσότα Τιμ Γουόλτς και ότι οι δύο τους θέλουν να συνεργαστούν για να βελτιώσουν την κατάσταση στη Μινεσότα, όπου πράκτορες της υπηρεσίας μετανάστευσης των ΗΠΑ σκότωσαν δύο Αμερικανούς πολίτες αυτόν τον μήνα.

«Ήταν μια πολύ καλή τηλεφωνική συνομιλία και, στην πραγματικότητα, φαινόταν να είμαστε σε παρόμοιο μήκος κύματος», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του. «Η εγκληματικότητα έχει μειωθεί πολύ, αλλά τόσο ο κυβερνήτης Γουόλτς όσο και εγώ θέλουμε να κάνουμε καλύτερη την κατάσταση!».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του Γουόλτς, οι δυό τους είχαν μια «παραγωγική» τηλεφωνική επικοινωνία όπου ο πρόεδρος «συμφώνησε να εξετάσει τη μείωση του αριθμού των ομοσπονδιακών πρακτόρων στη Μινεσότα και να συνεργαστεί με την πολιτεία με πιο συντονισμένο τρόπο για την επιβολή της νομοθεσίας περί μετανάστευσης όσον αφορά τους βίαιους εγκληματίες».

Ο Τραμπ συμφώνησε επίσης να μιλήσει με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας «για να διασφαλίσει ότι το Γραφείο Ποινικής Σύλληψης της Μινεσότα είναι σε θέση να διεξάγει ανεξάρτητη έρευνα, όπως θα συνέβαινε κανονικά», αναφέρει η δήλωση.

