Ινδία: Εντυπωσιακά βίντεο και εικόνες από την στρατιωτική παρέλαση με… ανθρώπινες πυραμίδες και… ακροβατικά σε δύο ρόδες

Εντυπωσιακά ακροβατικά περιλαμβάνει η στρατιωτική παρέλαση για την Ημέρα της Δημοκρατίας στην Ινδία.





Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι είδαν τη Δευτέρα στο Νέο Δελχί μοτοσικλετιστές να σχηματίζουν πυραμίδες με πέντε και έξι άνδρες πάνω σε ένα δίτροχο, άλλους να πηδούν από τη μία μηχανή στην άλλη και κάποιους όρθιους πάνω στη σέλα χωρίς να αγγίζουν το τιμόνι.

Τιμώμενα πρόσωπα ήταν φέτος η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, με μια μεγάλη εμπορική συμφωνία μεταξύ Ινδίας και ΕΕ να βρίσκεται στα σκαριά.

Ακόμη και ροδοπέταλα ρίχτηκαν από ελικόπτερο στην Καλκούτα χαρίζοντας ένα εντυπωσιακό θέαμα.

