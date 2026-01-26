search
ΔΕΥΤΕΡΑ 26.01.2026 22:51
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.01.2026 21:41

Ινδία: Εντυπωσιακά βίντεο και εικόνες από την στρατιωτική παρέλαση με… ανθρώπινες πυραμίδες και… ακροβατικά σε δύο ρόδες

26.01.2026 21:41
india stratiotiki parelasi 88- new

Εντυπωσιακά ακροβατικά περιλαμβάνει η στρατιωτική παρέλαση για την Ημέρα της Δημοκρατίας στην Ινδία.



Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι είδαν τη Δευτέρα στο Νέο Δελχί μοτοσικλετιστές να σχηματίζουν πυραμίδες με πέντε και έξι άνδρες πάνω σε ένα δίτροχο, άλλους να πηδούν από τη μία μηχανή στην άλλη και κάποιους όρθιους πάνω στη σέλα χωρίς να αγγίζουν το τιμόνι.

Τιμώμενα πρόσωπα ήταν φέτος η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, με μια μεγάλη εμπορική συμφωνία μεταξύ Ινδίας και ΕΕ να βρίσκεται στα σκαριά.

Ακόμη και ροδοπέταλα ρίχτηκαν από ελικόπτερο στην Καλκούτα χαρίζοντας ένα εντυπωσιακό θέαμα.

Διαβάστε επίσης:

ΗΠΑ: «Σαρώνει» η ακραία χιονοκαταιγίδα – Δεκάδες νεκροί από το πολικό ψύχος – Ακυρώσεις πτήσεων, στο σκοτάδι 800.000 νοικοκυριά

Δυτική Όχθη: Ισραηλινός πολίτης απείλησε με όπλο Ιταλούς καραμπινιέρους – Τους ανέκρινε και τους ανάγκασε να γονατίσουν

ΗΠΑ: Επτά νεκροί από συντριβή ιδιωτικού τζετ στο Μέιν εν μέσω της σφοδρής χιονοκαταιγίδας που πλήττει τη χώρα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
presveia-ipa_0612_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συλλυπητήρια για την τραγωδία στη «Βιολάντα» από την αμερικανική πρεσβεία

kairos vroxi 776- new
ΕΛΛΑΔΑ

Σε Red Code η Περιφέρεια Κρήτης λόγω της επιδείνωσης του καιρού

madel
ΚΟΣΜΟΣ

Αποσύρεται ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών στη Μινεσότα: «Δεν μπορώ να στηρίξω τα αντίποινα κατά πολιτών της πολιτείας μας»

carolain_leavitt_new
ΚΟΣΜΟΣ

Μισό βήμα πίσω από Τραμπ: Συμφωνεί να «εξετάσει» την απόσυρση ορισμένων πρακτόρων της ICE από τη Μινεσότα

navagio_metanastes_new
ΚΟΣΜΟΣ

Φόβοι για εκατοντάδες νεκρούς σε ναυάγια σκαφών στη Μεσόγειο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Αναδρομικά: Ποιοι συνταξιούχοι πληρώνονται αυτή την εβδομάδα - Τι πρέπει να κάνουν όσοι μείνουν «εκτός» - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση-«βόμβα»: Καταδίκη του ΕΦΚΑ για λάθος στη σύνταξη – Έκανε λανθασμένη ανακεφαλαίωση ενσήμων

kitsiou
LIFESTYLE

Μαρία Κίτσιου: Το μεγαλύτερο τρολ των «Μελισσών» ήταν ο Λεωνίδας Κακούρης

whiskey
ΚΟΣΜΟΣ

Το καλύτερο σκωτσέζικο ουίσκι στον κόσμο (και δύο ιαπωνικά), σύμφωνα με κορυφαίο ειδικό της Νέας Υόρκης

moumouri
LIFESTYLE

Ευαγγελία Μουμούρη: «Δεν μπορώ να είμαι η μητέρα της κόρης του συντρόφου μου»

augoustos-korto (1)
LIFESTYLE

Αύγουστος Κορτώ για την επέτειο γνωριμίας με τον σύζυγό του: «Σαν σήμερα άρχισε η αληθινή μου ζωή»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 26.01.2026 22:47
presveia-ipa_0612_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συλλυπητήρια για την τραγωδία στη «Βιολάντα» από την αμερικανική πρεσβεία

kairos vroxi 776- new
ΕΛΛΑΔΑ

Σε Red Code η Περιφέρεια Κρήτης λόγω της επιδείνωσης του καιρού

madel
ΚΟΣΜΟΣ

Αποσύρεται ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών στη Μινεσότα: «Δεν μπορώ να στηρίξω τα αντίποινα κατά πολιτών της πολιτείας μας»

1 / 3