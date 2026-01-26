search
ΗΠΑ: «Σαρώνει» η ακραία χιονοκαταιγίδα – Δεκάδες νεκροί από το πολικό ψύχος – Ακυρώσεις πτήσεων, στο σκοτάδι 800.000 νοικοκυριά

Εκατομμύρια Αμερικανοί βρίσκονται αντιμέτωποι με κύμα πολικού ψύχους, που επιδεινώνει τις επιπτώσεις της σφοδρής χιονοκαταιγίδας, η οποία πλήττει πάνω από τις μισές πολιτείες. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 21 ανθρώπων και να έχουν βυθίσει στο σκοτάδι περισσότερα από 800.000 νοικοκυριά.

Στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών, στις βόρειες ΗΠΑ, οι κάτοικοι όταν ξύπνησαν επικρατούσαν ακραίες θερμοκρασίες, χαμηλότερες των -20 βαθμών Κελσίου και έως τους -30 βαθμούς σε περιοχές της Μινεσότας και του Ουισκόνσιν (βόρεια), σύμφωνα με την αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS).

Αυτές οι θερμοκρασίες αναμένεται να καταγράψουν περαιτέρω πτώση τις επόμενες ημέρες εξαιτίας μιας μάζας αρκτικού αέρα, ιδίως στις περιοχές στα κεντρικά της χώρας, όπου η αίσθηση της θερμοκρασίας αναμένεται στους -45 βαθμούς Κελσίου.

Κατά μήκος της χώρας, ισχυρές χιονοπτώσεις, πάνω από 30 εκατοστά σε περίπου 20 πολιτείες, είχαν ως αποτέλεσμα εκτεταμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο PowerOutage.com, περίπου 820.000 καταναλωτές παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα το πρωί της Δευτέρας τοπική ώρα, ιδίως στις νότιες ΗΠΑ, όπου ο παγετός έχει προκαλέσει πτώσεις των γραμμών ηλεκτροδότησης.

Σχεδόν 250.000 άνθρωποι έχουν πληγεί στο Τενεσί και περισσότεροι από 150.000 στο Μισισίπι.

«Οι διακοπές στην ηλεκτροδότηση θα μπορούσαν να διαρκέσουν ακόμα περισσότερες ημέρες, διότι οι αρχές αγωνίζονται να συνέλθουν (από την κακοκαιρία). Οι περισσότερες από αυτές τις περιοχές δεν έχουν ούτε τα μέσα ούτε τους αναγκαίους πόρους να καθαρίσουν έπειτα από τέτοια γεγονότα, διότι δεν είναι συνηθισμένες σε αυτό», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων η μετεωρολόγος Άλισον Σαντορέλι.

Τουλάχιστον 21 νεκροί

Αυτές οι ακραίες συνθήκες είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 21 ανθρώπων, σύμφωνα με έναν απολογισμό βάσει των πληροφοριών που μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ.

Στο Τέξας, οι αρχές επιβεβαίωσαν τρεις θανάτους, μεταξύ αυτών εκείνον μιας 16χρονης που σκοτώθηκε σε ένα δυστύχημα με έλκηθρο. Δύο άνθρωποι πέθαναν από υποθερμία στη Λουϊζιάνα και ένας στην Αϊόβα, σε μια σύγκρουση.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζόραν Μαμντάνι δήλωσε πως πέντε άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί σε εξωτερικούς χώρους κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

«Αν και δεν γνωρίζουμε προς το παρόν τα αίτια των θανάτων τους, τίποτε δεν μπορεί να υπενθυμίσει περισσότερο τον κίνδυνο του ακραίου ψύχους και την ευαλωτότητα πολλών κατοίκων, ιδίως άστεγων Νεοϋορκέζων», είπε χθες.

Τουλάχιστον 20 πολιτείες τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού, όπως και η πρωτεύουσα Ουάσινγκτον και σοβαρά προβλήματα έχουν καταγραφεί στις μεταφορές.

Σε μεγάλα αεροδρόμια, από την Ουάσιγκτον, τη Φιλαδέλφεια έως στη Νέα Υόρκη, τα δρομολόγια σχεδόν ανεστάλησαν, την ώρα που περισσότερες από 19.000 πτήσεις έχουν ακυρωθεί από το Σάββατο και χιλιάδες άλλες έχουν καθυστερήσει, σύμφωνα με τον ιστότοπο FlightAware.

Διαβάστε επίσης:

ΗΠΑ: Επτά νεκροί από συντριβή ιδιωτικού τζετ στο Μέιν εν μέσω της σφοδρής χιονοκαταιγίδας που πλήττει τη χώρα

Ζελένσκι: Την Κυριακή ο επόμενος γύρος διαπραγματεύσεων Ουκρανίας – Ρωσίας 

ΝΥΤ: Η Ευρώπη άλλαξε εξάρτηση – Από το ρωσικό αέριο στο πανάκριβο αμερικανικό LNG και στο «πάνω χέρι» του Τραμπ

