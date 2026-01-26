ΗΠΑ: «Σαρώνει» η ακραία χιονοκαταιγίδα – Δεκάδες νεκροί από το πολικό ψύχος – Ακυρώσεις πτήσεων, στο σκοτάδι 800.000 νοικοκυριά

Εκατομμύρια Αμερικανοί βρίσκονται αντιμέτωποι με κύμα πολικού ψύχους, που επιδεινώνει τις επιπτώσεις της σφοδρής χιονοκαταιγίδας, η οποία πλήττει πάνω από τις μισές πολιτείες. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 21 ανθρώπων και να έχουν βυθίσει στο σκοτάδι περισσότερα από 800.000 νοικοκυριά.

Over 50% of the US is covered in snow and ice. The only state without is Florida. Another storm could be on the way this weekend. @AccuRayno has the details. pic.twitter.com/6xgyRJLOKE January 26, 2026

Στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών, στις βόρειες ΗΠΑ, οι κάτοικοι όταν ξύπνησαν επικρατούσαν ακραίες θερμοκρασίες, χαμηλότερες των -20 βαθμών Κελσίου και έως τους -30 βαθμούς σε περιοχές της Μινεσότας και του Ουισκόνσιν (βόρεια), σύμφωνα με την αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS).

Millions of Americans, digging out after deadly snowstorm, face days of bitter cold https://t.co/7n0Anrpdfr — Giovanni Staunovo🛢 (@staunovo) January 26, 2026

Αυτές οι θερμοκρασίες αναμένεται να καταγράψουν περαιτέρω πτώση τις επόμενες ημέρες εξαιτίας μιας μάζας αρκτικού αέρα, ιδίως στις περιοχές στα κεντρικά της χώρας, όπου η αίσθηση της θερμοκρασίας αναμένεται στους -45 βαθμούς Κελσίου.

Κατά μήκος της χώρας, ισχυρές χιονοπτώσεις, πάνω από 30 εκατοστά σε περίπου 20 πολιτείες, είχαν ως αποτέλεσμα εκτεταμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο PowerOutage.com, περίπου 820.000 καταναλωτές παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα το πρωί της Δευτέρας τοπική ώρα, ιδίως στις νότιες ΗΠΑ, όπου ο παγετός έχει προκαλέσει πτώσεις των γραμμών ηλεκτροδότησης.

A dangerous winter storm has swept across the US, leaving at least seven people dead and more than 800,000 homes without power.



READ MORE HERE: https://t.co/bPn5JNSw23 pic.twitter.com/Upu6Lqrc0O January 26, 2026

Σχεδόν 250.000 άνθρωποι έχουν πληγεί στο Τενεσί και περισσότεροι από 150.000 στο Μισισίπι.

«Οι διακοπές στην ηλεκτροδότηση θα μπορούσαν να διαρκέσουν ακόμα περισσότερες ημέρες, διότι οι αρχές αγωνίζονται να συνέλθουν (από την κακοκαιρία). Οι περισσότερες από αυτές τις περιοχές δεν έχουν ούτε τα μέσα ούτε τους αναγκαίους πόρους να καθαρίσουν έπειτα από τέτοια γεγονότα, διότι δεν είναι συνηθισμένες σε αυτό», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων η μετεωρολόγος Άλισον Σαντορέλι.

Τουλάχιστον 21 νεκροί

Αυτές οι ακραίες συνθήκες είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 21 ανθρώπων, σύμφωνα με έναν απολογισμό βάσει των πληροφοριών που μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ.

A cop witnessed two separate crashes on an interstate within 30 seconds of one another, as Winter Storm Fern continues to grip the US.



The powerful storm has battered much of the country, as snow, sleet and freezing rain have caused travel disruptions, frozen energy supplies and… pic.twitter.com/VoRhhmgRPo January 26, 2026

Στο Τέξας, οι αρχές επιβεβαίωσαν τρεις θανάτους, μεταξύ αυτών εκείνον μιας 16χρονης που σκοτώθηκε σε ένα δυστύχημα με έλκηθρο. Δύο άνθρωποι πέθαναν από υποθερμία στη Λουϊζιάνα και ένας στην Αϊόβα, σε μια σύγκρουση.

At least 12 storm- and cold-related deaths were reported in Massachusetts, Tennessee, Kansas, New York, Texas, Louisiana and Michigan. https://t.co/lOvo6RjQzX — ABC 17 News (@ABC17News) January 26, 2026

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζόραν Μαμντάνι δήλωσε πως πέντε άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί σε εξωτερικούς χώρους κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

«Αν και δεν γνωρίζουμε προς το παρόν τα αίτια των θανάτων τους, τίποτε δεν μπορεί να υπενθυμίσει περισσότερο τον κίνδυνο του ακραίου ψύχους και την ευαλωτότητα πολλών κατοίκων, ιδίως άστεγων Νεοϋορκέζων», είπε χθες.

Winter Snow Storm Mew York USA pic.twitter.com/97jTo9Nhx2 — Huzaifa Shafqat (@HuzaifaJanjua11) January 26, 2026

Τουλάχιστον 20 πολιτείες τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού, όπως και η πρωτεύουσα Ουάσινγκτον και σοβαρά προβλήματα έχουν καταγραφεί στις μεταφορές.

More snow will hit at least 14 states, many of which already saw between 12 and 18 inches of snowfall over the weekend. https://t.co/wvy92jAyNG — Newsweek (@Newsweek) January 26, 2026

Σε μεγάλα αεροδρόμια, από την Ουάσιγκτον, τη Φιλαδέλφεια έως στη Νέα Υόρκη, τα δρομολόγια σχεδόν ανεστάλησαν, την ώρα που περισσότερες από 19.000 πτήσεις έχουν ακυρωθεί από το Σάββατο και χιλιάδες άλλες έχουν καθυστερήσει, σύμφωνα με τον ιστότοπο FlightAware.

Here's a look at reported air temperatures across the continental US this noontime. The weekend's historic winter storm is now shifting away from the East Coast, but heavy snow continues today in the Northeast.https://t.co/5ksxAB7s8v



TT — Weather.us – Weather Forecasts For Professionals (@WeatherdotUS) January 26, 2026

