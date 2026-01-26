ΗΠΑ: Επτά νεκροί από συντριβή ιδιωτικού τζετ στο Μέιν εν μέσω της σφοδρής χιονοκαταιγίδας που πλήττει τη χώρα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Επτά νεκροί και ένας τραυματίας είναι ο τελικός απολογισμός της συντριβής ιδιωτικού αεροσκάφους, την Κυριακή, σε αεροδρόμιο της αμερικανικής πολιτείας Μέιν, όπως μεταδίδει το CNN επικαλούμενο πληροφορίες από την ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) των ΗΠΑ.
Το δικινητήριο Bombardier Challenger 650 συνετρίβη, κατά τη διαδικασία απογείωσης, στο διεθνές αεροδρόμιο του Μπάνγκορ. Ακολούθως το ιδιωτικό τζετ τυλίχθηκε στις φλόγες.
Οι αρχές διενεργούν έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια του αεροπορικού δυστυχήματος, το οποίο σημειώθηκε την ώρα που σφοδρή χιονοκαταιγίδα πλήττει τις βορειοανατολικές αμερικανικές πολιτείες.
Σημειώνεται ότι τουλάχιστον 21 θάνατοι σε διάφορες πολιτείες έχουν συνδεθεί με την χιονοκαταιγίδα, που είναι μία από τις χειρότερες που έχουν πλήξει τις ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια.
