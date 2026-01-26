ΗΠΑ: Επτά νεκροί από συντριβή ιδιωτικού τζετ στο Μέιν εν μέσω της σφοδρής χιονοκαταιγίδας που πλήττει τη χώρα

Επτά νεκροί και ένας τραυματίας είναι ο τελικός απολογισμός της συντριβής ιδιωτικού αεροσκάφους, την Κυριακή, σε αεροδρόμιο της αμερικανικής πολιτείας Μέιν, όπως μεταδίδει το CNN επικαλούμενο πληροφορίες από την ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) των ΗΠΑ.

Το δικινητήριο Bombardier Challenger 650 συνετρίβη, κατά τη διαδικασία απογείωσης, στο διεθνές αεροδρόμιο του Μπάνγκορ. Ακολούθως το ιδιωτικό τζετ τυλίχθηκε στις φλόγες.

LISTEN: 911 dispatch call of private plane crash at Bangor international airport in Maine.



Audio: uscrimeradar pic.twitter.com/3ysEend8Ot — kayvan sabouri (@KayvanSabouri) January 26, 2026

Οι αρχές διενεργούν έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια του αεροπορικού δυστυχήματος, το οποίο σημειώθηκε την ώρα που σφοδρή χιονοκαταιγίδα πλήττει τις βορειοανατολικές αμερικανικές πολιτείες.

🚨Breaking! Aircraft in Penobscot Maine crashed at the Bangor International AirPort.



Per reports there were 8 people on board. The aircraft is owned by a TX Lawfirm.



🔗 https://t.co/OFmUDXFHMi



A NEST camera owned by Hannah Haona on FB reported they recorded the loud boom.… pic.twitter.com/S9sQ55GxJQ — BiancaSpeaks🫢 M.S.C.S (@alignedai) January 26, 2026

Σημειώνεται ότι τουλάχιστον 21 θάνατοι σε διάφορες πολιτείες έχουν συνδεθεί με την χιονοκαταιγίδα, που είναι μία από τις χειρότερες που έχουν πλήξει τις ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια.

