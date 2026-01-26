Ζελένσκι: Την Κυριακή ο επόμενος γύρος διαπραγματεύσεων Ουκρανίας – Ρωσίας 

Οι συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, αναμένεται να συνεχιστούν την Κυριακή, δήλωσε σήμερα, Δευτέρα 26/1, ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υπογραμμίζοντας πως θα ήταν καλό εάν θα μπορούσαν να διεξαχθούν νωρίτερα.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι κατά τον προηγούμενο γύρο συνομιλιών, την Παρασκευή και το Σάββατο στο Αμπού Ντάμπι, οι δύο πλευρές συζήτησαν σχετικά με τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθηθούν για τον τερματισμό του πολέμου και το πώς θα πρέπει να εποπτευθεί μια ειρηνευτική συμφωνία.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας κάλεσε, επίσης, τους συμμάχους να μη χαλαρώσουν την πίεσή τους προς τη Μόσχα.

