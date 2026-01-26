Πέθανε από γρίπη Α τετράχρονο παιδάκι στην Κύπρο

Τραγική κατάληξη είχε η νοσηλεία τετράχρονου παιδιού στην Κύπρο, το οποίο κατέληξε τη Δευτέρα (26/01) το μεσημέρι, στο Μακάρειο Νοσοκομείο, με τον θάνατό του να αποδίδεται στη Γρίπη Α.

Σύμφωνα με το ErtNews, το παιδί είχε αρχικά εισαχθεί για νοσηλεία στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. Ωστόσο, λόγω της ραγδαίας επιδείνωσης της κατάστασης της υγείας του και της σοβαρότητας των συμπτωμάτων, κρίθηκε αναγκαία η άμεση μεταφορά του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Μακάρειου Νοσοκομείου.

Σύμφωνα με το επίσημο ανακοινωθέν «κοριτσάκι ηλικίας 4 ετών, το οποίο μεταφέρθηκε διασωληνωμένο και σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ Παίδων του Μακάρειου Νοσοκομείου, κατέληξε».

Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, η αιτία θανάτου ήταν πολυοργανική ανεπάρκεια ως συνέπεια της γρίπης Α.

