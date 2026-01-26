search
ΚΟΣΜΟΣ

26.01.2026 20:01

Πέθανε από γρίπη Α τετράχρονο παιδάκι στην Κύπρο

26.01.2026 20:01
Τραγική κατάληξη είχε η νοσηλεία τετράχρονου παιδιού στην Κύπρο, το οποίο κατέληξε τη Δευτέρα (26/01) το μεσημέρι, στο Μακάρειο Νοσοκομείο, με τον θάνατό του να αποδίδεται στη Γρίπη Α.

Σύμφωνα με το ErtNews, το παιδί είχε αρχικά εισαχθεί για νοσηλεία στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. Ωστόσο, λόγω της ραγδαίας επιδείνωσης της κατάστασης της υγείας του και της σοβαρότητας των συμπτωμάτων, κρίθηκε αναγκαία η άμεση μεταφορά του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Μακάρειου Νοσοκομείου.

Σύμφωνα με το επίσημο ανακοινωθέν «κοριτσάκι ηλικίας 4 ετών, το οποίο μεταφέρθηκε διασωληνωμένο και σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ Παίδων του Μακάρειου Νοσοκομείου, κατέληξε».

Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, η αιτία θανάτου ήταν πολυοργανική ανεπάρκεια ως συνέπεια της γρίπης Α.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κορασίδης στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Εγκληματική οργάνωση μόνο με υπαλλήλους δε γίνεται, χτυπά την πόρτα πολιτικών προσώπων

ΕΛΛΑΔΑ

Καθίζηση οδοστρώματος στα Μελίσσια μετά από βλάβη σε αγωγό της ΕΥΔΑΠ – Κλειστή η λεωφόρος Δημοκρατίας

ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Επτά νεκροί από συντριβή ιδιωτικού τζετ στο Μέιν εν μέσω της σφοδρής χιονοκαταιγίδας που πλήττει τη χώρα

ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Την Κυριακή ο επόμενος γύρος διαπραγματεύσεων Ουκρανίας – Ρωσίας 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: Θέλουμε ενίσχυση της συμμετοχής και της εκπροσώπησης των αποδήμων

ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση-«βόμβα»: Καταδίκη του ΕΦΚΑ για λάθος στη σύνταξη – Έκανε λανθασμένη ανακεφαλαίωση ενσήμων

LIFESTYLE

Μαρία Κίτσιου: Το μεγαλύτερο τρολ των «Μελισσών» ήταν ο Λεωνίδας Κακούρης

ΚΟΣΜΟΣ

Το καλύτερο σκωτσέζικο ουίσκι στον κόσμο (και δύο ιαπωνικά), σύμφωνα με κορυφαίο ειδικό της Νέας Υόρκης

LIFESTYLE

Ευαγγελία Μουμούρη: «Δεν μπορώ να είμαι η μητέρα της κόρης του συντρόφου μου»

ΕΛΛΑΔΑ

Tραγωδία στα Τρίκαλα: Νεκρές τέσσερις εργαζόμενες από τη φωτιά στη Βιολάντα, αγωνία για μία αγνοούμενη - Έξι στο νοσοκομείο (video/photos)

