Ξεθωριάζει ο «ιλουστρασιόν» Φειδίας Παναγιώτου: Έρευνα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για τη βίλα στη Λεμεσό, σάλος στην Κύπρο

Στο επίκεντρο πολιτικής και θεσμικής θύελλας βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες ο Κύπριος ευρωβουλευτής και influencer Φειδίας Παναγιώτου, μετά τις αποκαλύψεις ότι φέρεται να ελέγχεται από την European Public Prosecutor’s Office (EPPO) για πιθανή κακοδιαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Η υπόθεση, που αφορά τη μίσθωση πολυτελούς ακινήτου στη Λεμεσό, έχει προκαλέσει έντονο δημόσιο διάλογο στην Κύπρο και όχι μόνο, καθώς αγγίζει ζητήματα διαφάνειας, πολιτικής ηθικής αλλά και το όριο ανάμεσα στη θεσμική ιδιότητα και την προσωπική προβολή.

Η καταγγελία και το επίμαχο ακίνητο

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του κυπριακού Τύπου και πληροφορίες που επικαλείται το Politico, η κυπριακή Αρχή Κατά της Διαφθοράς φέρεται να έχει διαβιβάσει καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σύμφωνα με την οποία ο Φειδίας Παναγιώτου χρησιμοποίησε κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ενοικιάσει πολυτελές ακίνητο στη Λεμεσό, δηλώνοντάς το ως πολιτικό γραφείο. Το ενοίκιο του ακινήτου, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, φέρεται να κυμαίνεται μεταξύ 5.000 και 6.000 ευρώ μηνιαίως — ποσό που, για πολλούς, εγείρει ερωτήματα ως προς την αναγκαιότητα και την αναλογικότητα της δαπάνης.

Η EPPO, πιστή στη θεσμική της γραμμή, αποφεύγει να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει την ύπαρξη έρευνας. Όπως δήλωσε εκπρόσωπός της, «δεν σχολιάζουμε εν εξελίξει υποθέσεις, προκειμένου να μη διακυβευθούν πιθανές διαδικασίες». Ωστόσο, και μόνο η εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αρκεί για να πυροδοτήσει πολιτικές αντιδράσεις, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για έναν ευρωβουλευτή που έχει χτίσει το προφίλ του πάνω στην αντισυστημική ρητορική.

Η απάντηση Παναγιώτου: «Όλα έγιναν νόμιμα»

Από την πλευρά του, το γραφείο του Φειδία Παναγιώτου διαβεβαιώνει ότι «καθ’ όλη τη διαδικασία σύστασης του κοινοβουλευτικού γραφείου στην Κύπρο τηρήθηκαν πλήρως όλοι οι προβλεπόμενοι κανόνες» και ότι η εγκαθίδρυσή του εγκρίθηκε κανονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας των ευρωβουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο ίδιος ο ευρωβουλευτής δηλώνει πως δεν έχει λάβει επίσημη ενημέρωση για έρευνα εις βάρος του και, σε γνώριμο ύφος, προαναγγέλλει ότι θα απαντήσει δημόσια: «Φυσικά θα δημοσιεύσω ένα βίντεο στο οποίο θα απαντώ λεπτομερώς σε κάθε κατηγορία». Η επιλογή αυτή δεν αιφνιδιάζει όσους παρακολουθούν τη διαδρομή του: ο Παναγιώτου έχει μετατρέψει τα social media στο βασικό του πολιτικό όχημα, συχνά παρακάμπτοντας τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης.

Από YouTuber σε ευρωβουλευτή

Η εκλογή του Φειδία Παναγιώτου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2024 αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες πολιτικές εκπλήξεις στην Κύπρο. Χωρίς κομματικό μηχανισμό, ως ανεξάρτητος υποψήφιος, αξιοποίησε τη μεγάλη του απήχηση στα κοινωνικά δίκτυα για να προσελκύσει κυρίως νεότερους ψηφοφόρους, εμφανιζόμενος ως «αντισυστημική» φωνή απέναντι στο πολιτικό κατεστημένο.

Πριν την είσοδό του στην πολιτική, είχε ήδη γίνει γνωστός ως influencer και YouTuber, με βίντεο κοινωνικών πειραμάτων, προκλήσεων και παρεμβάσεων στον δημόσιο χώρο. Στην ευρωβουλή, συνέχισε στο ίδιο μοτίβο: καταγράφει τη δράση του, εξηγεί –όπως λέει– «εκ των έσω» τη λειτουργία των ευρωπαϊκών θεσμών και απευθύνεται απευθείας στο κοινό του. Η προσέγγιση αυτή του χάρισε διεθνή προβολή, ακόμη και δημόσιο έπαινο από τον Ίλον Μασκ, ιδιοκτήτη της πλατφόρμας X, ο οποίος έχει επανειλημμένα στηρίξει πρόσωπα που προβάλλουν αντισυστημικό λόγο.

Πολιτικές φιλοδοξίες και κόμμα στον ορίζοντα

Ταυτόχρονα, ο Παναγιώτου δεν κρύβει ότι βλέπει την ευρωβουλευτική του θητεία ως κάτι παραπάνω από έναν θεσμικό ρόλο. Έχει μιλήσει ανοιχτά για την ανάγκη «νέας πολιτικής έκφρασης» στην Κύπρο και έχει αφήσει να εννοηθεί ότι εργάζεται προς τη δημιουργία πολιτικού σχηματισμού, με επίκεντρο τη διαφάνεια, την άμεση δημοκρατία και την αποδόμηση –όπως λέει– των παραδοσιακών κομμάτων.

Ακριβώς γι’ αυτό, η υπόθεση με το ακίνητο στη Λεμεσό αποκτά βαρύ πολιτικό φορτίο. Για τους επικριτές του, πρόκειται για μια κραυγαλέα αντίφαση: ένας πολιτικός που καταγγέλλει το «σύστημα» φέρεται να αξιοποιεί στο έπακρο τα προνόμια του. Για τους υποστηρικτές του, αντιθέτως, η έρευνα παρουσιάζεται ως στοχευμένη επίθεση εναντίον ενός προσώπου που «ενοχλεί».

Το διακύβευμα

Πέρα από την προσωπική πορεία του Φειδία Παναγιώτου, η υπόθεση αγγίζει τον πυρήνα της ευρωπαϊκής θεσμικής αξιοπιστίας. Η EPPO, με έδρα το Λουξεμβούργο, έχει ως αποστολή την καταπολέμηση της απάτης και της εγκληματικής κατάχρησης των κονδυλίων της ΕΕ. Κάθε υπόνοια κακοδιαχείρισης από εκλεγμένο ευρωβουλευτή πλήττει όχι μόνο τον ίδιο, αλλά και την εικόνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το ερώτημα, πλέον, δεν είναι μόνο αν υπήρξε ή όχι παραβίαση των κανόνων, αλλά και πώς ένας πολιτικός που οικοδόμησε την καριέρα του πάνω στη διαφάνεια θα διαχειριστεί μια τόσο σοβαρή σκιά. Η συνέχεια —θεσμική και επικοινωνιακή— αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, σε μια υπόθεση που ήδη έχει μετατραπεί σε πολιτικό τεστ αντοχής για τον πιο «ψηφιακό» ευρωβουλευτή της Κύπρου.

