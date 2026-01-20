Φειδίας Παναγιώτου: Έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την OLAF μετά από καταγγελίες για κατάχρηση κονδυλίων

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της OLAF (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης) για τον Κύπριο ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου, μετά από καταγγελίες περί κατάχρησης ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Όπως αναφέρει η κυπριακή ιστοσελίδα Politis, η υπόθεση ξεκίνησε πριν από περίπου δύο μήνες, όταν η Κυπριακή Αρχή Κατά της Διαφθοράς έλαβε σειρά καταγγελιών εναντίον του ευρωβουλευτή, οι οποίες στη συνέχεια διαβιβάστηκαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Οι καταγγελίες αφορούν στη χρήση χρημάτων που προορίζονται για ενοικίαση πολιτικού γραφείου, για την κάλυψη ενοικίου μεζονέτας στη Λεμεσό. Συγκεκριμένα, κεντρικό στοιχείο της έρευνας είναι η μίσθωση βίλας στη Λεμεσό, την οποία, όπως καταγγέλλεται, ο Φειδίας Παναγιώτου είχε δηλώσει ως «γραφείο» του, αλλά στην πράξη χρησιμοποιείται ως εξοχική κατοικία και χώρος κοινωνικών συγκεντρώσεων. Η μηνιαία δαπάνη για το ακίνητο φέρεται να φτάνει 5.000 έως 6.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι, επειδή οι καταγγελίες αφορούν σε ευρωβουλευτή που καλύπτεται από ασυλία και σχετίζονται με ευρωπαϊκά κονδύλια, η υπόθεση διαβιβάστηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία θα αποφασίσει για ενδεχόμενες κατηγορίες ή ποινικές διώξεις.

Φειδίας Παναγιώτου: «Δεν έχω επίσημη ενημέρωση για καταγγελία εναντίον μου»

Σε μια πρώτη αντίδραση, σε δηλώσεις του στο philenews.com, ο Φειδίας Παναγιώτου σημείωσε πως δεν έχει επίσημη ενημέρωση ότι εξετάζεται καταγγελία εναντίον του.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι εντός των επόμενων ημερών θα δώσει απαντήσεις μέσω βίντεο που θα αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πληροφορίες, ωστόσο, αναφέρουν πως αποδίδει τις καταγγελίες σε σκοπιμότητα λόγω των βουλευτικών εκλογών του ερχόμενου Μαΐου.

