search
ΤΡΙΤΗ 20.01.2026 23:19
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.01.2026 21:52

Φειδίας Παναγιώτου: Έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την OLAF μετά από καταγγελίες για κατάχρηση κονδυλίων

20.01.2026 21:52
feidias-1112

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της OLAF (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης) για τον Κύπριο ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου, μετά από καταγγελίες περί κατάχρησης ευρωπαϊκών κονδυλίων. 

Όπως αναφέρει η κυπριακή ιστοσελίδα Politis, η υπόθεση ξεκίνησε πριν από περίπου δύο μήνες, όταν η Κυπριακή Αρχή Κατά της Διαφθοράς έλαβε σειρά καταγγελιών εναντίον του ευρωβουλευτή, οι οποίες στη συνέχεια διαβιβάστηκαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. 

Οι καταγγελίες αφορούν στη χρήση χρημάτων που προορίζονται για ενοικίαση πολιτικού γραφείου, για την κάλυψη ενοικίου μεζονέτας στη Λεμεσό. Συγκεκριμένα, κεντρικό στοιχείο της έρευνας είναι η μίσθωση βίλας στη Λεμεσό, την οποία, όπως καταγγέλλεται, ο Φειδίας Παναγιώτου είχε δηλώσει ως «γραφείο» του, αλλά στην πράξη χρησιμοποιείται ως εξοχική κατοικία και χώρος κοινωνικών συγκεντρώσεων. Η μηνιαία δαπάνη για το ακίνητο φέρεται να φτάνει 5.000 έως 6.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι, επειδή οι καταγγελίες αφορούν σε ευρωβουλευτή που καλύπτεται από ασυλία και σχετίζονται με ευρωπαϊκά κονδύλια, η υπόθεση διαβιβάστηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία θα αποφασίσει για ενδεχόμενες κατηγορίες ή ποινικές διώξεις

Φειδίας Παναγιώτου: «Δεν έχω επίσημη ενημέρωση για καταγγελία εναντίον μου»

Σε μια πρώτη αντίδραση, σε δηλώσεις του στο philenews.com, ο Φειδίας Παναγιώτου σημείωσε πως δεν έχει επίσημη ενημέρωση ότι εξετάζεται καταγγελία εναντίον του.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι εντός των επόμενων ημερών θα δώσει απαντήσεις μέσω βίντεο που θα αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Πληροφορίες, ωστόσο, αναφέρουν πως αποδίδει τις καταγγελίες σε σκοπιμότητα λόγω των βουλευτικών εκλογών του ερχόμενου Μαΐου.

Διαβάστε επίσης:

Live η συνέντευξη Τύπου Τραμπ στον Λευκό Οίκο: «Δεν νομίζω να αντισταθούν πολύ – Πρέπει να αποκτήσουμε τη Γροιλανδία»

Στους 42 οι νεκροί από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας καλεί τους παγκόσμιους ηγέτες να αντισταθούν στον Τραμπ: «Είναι απλώς αξιολύπητοι» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
toliopoulos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: Επιστροφή στις νίκες για τον Παναθηναϊκό με… οδηγό τον Τολιόπουλο, 93-74 τη Μπασκόνια στο ΟΑΚΑ

danos eurovoyleutis 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Δανός ευρωβουλευτής τα «χώνει» στον Τραμπ: «Άντε γ… κύριε πρόεδρε» (Video)

kakokairia
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Ισχυρή σύσταση για τηλεργασία σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα – Υποχρεωτική παύση εργασιών σε υπαίθριες δραστηριότητες

geroulanos 776- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γερουλάνος: «Καμία συνεργασία με τη συντήρηση, είναι καταστροφή για το ΠΑΣΟΚ – Προσυνεδριακό διάλογο που θα ακουστεί στην κοινωνία»

kakokairia aeraw 44- new
ΕΛΛΑΔΑ

«Κόκκινος» συναγερμός για την κακοκαιρία: Μπαράζ 112 στην Πελοπόννησο – Πού και πότε θα πέσουν μεγάλες ποσότητες νερού – Κλειστά σχολεία, προβλήματα στα λιμάνια

Δείτε όλες τις ειδήσεις
skorda–new
LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά: «20 χρόνια δουλεύω στην τηλεόραση, δεν αξίζω τίποτα - Αυτό κατάλαβα το Σαββατοκύριακο» (Video)

Katsoulis
LIFESTYLE

Κρατερός Κατσούλης για Μουτσινά: «Υπήρχε μπουρδολογία και στη δική του εκπομπή;»

panos-kammenos
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Πάνος Καμμένος και ο σκύλος του «πετάχτηκαν» μέχρι τη Γροιλανδία

govgr-wallet_2912_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Σημαντική αλλαγή στο Gov.gr Wallet – Τι ισχύει πλέον αν σου πάρουν το δίπλωμα;

plakias deliborias
ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση Πλακιά - Δεληβοριά για την Καρυστιανού με φόντο τις δηλώσεις περί αμβλώσεων: «Η ζημιά είναι ανυπολόγιστη»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 20.01.2026 23:18
toliopoulos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: Επιστροφή στις νίκες για τον Παναθηναϊκό με… οδηγό τον Τολιόπουλο, 93-74 τη Μπασκόνια στο ΟΑΚΑ

danos eurovoyleutis 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Δανός ευρωβουλευτής τα «χώνει» στον Τραμπ: «Άντε γ… κύριε πρόεδρε» (Video)

kakokairia
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Ισχυρή σύσταση για τηλεργασία σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα – Υποχρεωτική παύση εργασιών σε υπαίθριες δραστηριότητες

1 / 3