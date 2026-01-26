Ο Μίκαελ Σουμάχερ «δεν είναι πλέον κατάκοιτος» – Τα νεότερα για την υγεία του θρύλου της F1, 12 χρόνια μετά το τραγικό ατύχημά του

Ο θρύλος της Formula 1, Μίκαελ Σουμάχερ, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά πριν από 12 χρόνια κάνοντας σκι στις γαλλικές Άλπεις, δεν είναι πλέον κατάκοιτος, όπως αποκαλύπτει η Daily Mail.

Όλα αυτά τα χρόνια, η αργή ανάρρωση του 57χρονου Γερμανού πρωταθλητή της F1 έχει παραμείνει ένα αυστηρά φυλασσόμενο μυστικό, γνωστό μόνο στην άμεση οικογένειά του και σε μερικούς έμπιστους φίλους.

Ωστόσο, πηγές κοντά στην οικογένεια, αναφέρουν τώρα ότι ο Σουμάχερ πλέον μπορεί να κάθεται σε αναπηρικό αμαξίδιο και να μετακινείται στους χώρους της έπαυλής του στη Μαγιόρκα, καθώς και στην κατοικία του στο Γκλαντ, στις όχθες της λίμνης της Γενεύης.

«Η αίσθηση είναι ότι αντιλαμβάνεται ορισμένα από όσα συμβαίνουν γύρω του»

Τη φροντίδα του έχουν αναλάβει η σύζυγός του εδώ και 30 χρόνια, Κορίνα, μαζί με μια ομάδα νοσηλευτών και θεραπευτών που τον παρακολουθούν σε 24ωρη βάση, με κόστος δεκάδες χιλιάδες λίρες την εβδομάδα.

Η προστασία της ιδιωτικότητας του Σουμάχερ θεωρείται ύψιστης σημασίας για το περιβάλλον του. Από τη στιγμή που υπέστη εγκεφαλική βλάβη όταν προσέκρουσε σε βράχια κοντά στο χιονοδρομικό κέντρο του Μεριμπέλ, παραμένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Μάλιστα, πρώην μέλη του προσωπικού που επιχείρησαν να πουλήσουν φωτογραφίες του σε ευάλωτη κατάσταση, καταδικάστηκαν πέρυσι.

Μία φήμη ήθελε τον Σουμάχερ να πάσχει από ψευδοκώμα ή από το λεγόμενο «σύνδρομο εγκλεισμού» – κατάσταση κατά την οποία οι ασθενείς έχουν συνείδηση και πλήρη αντίληψη, αλλά δεν μπορούν να ανταποκριθούν παρά μόνο με το ανοιγοκλείσιμο των ματιών. Ωστόσο, πηγές της οικογένειας τονίζουν ότι αυτή η εκδοχή δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

«Η αίσθηση είναι ότι αντιλαμβάνεται ορισμένα από όσα συμβαίνουν γύρω του, αλλά πιθανότατα όχι όλα», δήλωσε μία από τις πηγές στην Daily Mail.

Διαβάστε επίσης:

Η πιο σκοτεινή και επικίνδυνη εκδοχή του τραμπισμού έχει πρόσωπο: Ποιος είναι ο διοικητής του ICE Greg Bovino

Ναρκο-υποβρύχιο με ποσότητα ρεκόρ κοκαΐνης κατασχέθηκε στην Πορτογαλία

Στιγμές τρόμου για τουρίστες στη Σρι Λάνκα – Ελέφαντας επιτέθηκε σε όχημα που τους μετέφερε (Video)