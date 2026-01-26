search
ΚΟΣΜΟΣ

26.01.2026 18:52

Στιγμές τρόμου για τουρίστες στη Σρι Λάνκα – Ελέφαντας επιτέθηκε σε όχημα που τους μετέφερε (Video)

26.01.2026 18:52
elefantas-sri-lanka

Στιγμές τρόμου έζησαν Ρώσοι τουρίστες που επισκέφθηκαν τη Σρι Λάνκα, όταν ένας ελέφαντας επιτέθηκε σε minibus που τους μετέφερε, ψάχνοντας για τροφή. 

Σύμφωνα με το ρωσικό δίκτυο SHOT, στο όχημα επέβαινε μία οικογένεια με ένα παιδί και τους φίλους τους, οι οποίοι επισκέπτονταν ένα εθνικό πάρκο. 

Ωστόσο, στη διάρκεια της διαδρομής τους, κάποια στιγμή προσέγγισε το όχημα ένας ελέφαντας τριών τόνων, ο οποίος ξερίζωσε την πόρτα του οχήματος και το ταρακουνούσε, σε αναζήτηση τροφής

Έψαχνε για τροφή

Στο σχετικό clip που ήρθε στη δημοσιότητα, καταγράφονται οι έντρομοι τουρίστες να εγκαταλείπουν το όχημα που δέχεται την επίθεση του ελέφαντα. 

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τους ντόπιους, οι ελέφαντες πλησιάζουν συχνά τους τουρίστες στον δρόμο για να πάρουν διάφορες λιχουδιές και, μετά από «δωροδοκία», αφήνουν το όχημα να περάσει

Ωστόσο, όπως έγινε γνωστό, ένας από τους επιβαίνοντες στο όχημα φέρεται να έδωσε στον ελέφαντα ένα φρούτο, γεγονός που φαίνεται πως τον εξόργισε, καθώς είτε η λιχουδιά δεν ήταν νόστιμη, είτε η μερίδα ήταν πολύ μικρή. 

Το τρομακτικό περιστατικό έληξε χωρίς να υπάρξουν τραυματίες, αφού, μετά από λίγα λεπτά, ο ελέφαντας ηρέμησε και οι τουρίστες επιβιβάστηκαν εκ νέου στο minibus και συνέχισαν τη διαδρομή τους. 

