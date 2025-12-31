Μικάελ Σουμάχερ: To συγκινητικό μήνυμα της συζύγου του, 12 χρόνια μετά το σοβαρό ατύχημα

Δώδεκα χρόνια συμπληρώνονται από την τελευταία δημόσια εμφάνιση του Μίκαελ Σουμάχερ, με την οικογένειά του να κρατά εφτασφράγιστο μυστικό την πραγματική κατάσταση της υγείας του.

Η σύζυγός του, Κορίνα Σουμάχερ, μετά από πολυετή σιωπή, φέρεται να έκανε μια εξαίρεση, μέσα από μήνυμα που αναδημοσιεύτηκε από λογαριασμό θαυμαστών του Μίκαελ Σουμάχερ στο X, γνωστού ως «Κόκκινος Βαρώνος».

«Μου λείπει ο Μίκαελ κάθε μέρα», φέρεται να δήλωσε. «Αλλά δεν είμαι η μόνη που τον νοσταλγεί. Τα παιδιά του, η οικογένειά του, ο πατέρας του, όλοι όσοι τον περιβάλλουν», πρόσθεσε.

«Ο Μίκαελ λείπει σε όλους, αλλά είναι εδώ. Διαφορετικός, βέβαια, αλλά είναι εδώ. Μου δείχνει κάθε μέρα τη δύναμή του», ανέφερε ακόμη.

Ωστόσο, δεν έχει διευκρινιστεί αν το μήνυμα είναι πρόσφατο ή παλαιότερο.

Στις 29 Δεκεμβρίου 2013, η ζωή του επτά φορές παγκόσμιου πρωταθλητή της Formula 1 άλλαξε δραματικά, μετά το σοβαρό ατύχημα στο σκι, στο Meribel της Σαβοΐας, κατά τη διάρκεια οικογενειακών διακοπών.

Ο Σουμάχερ χτύπησε το κεφάλι του σε βράχο και, παρότι αρχικά είχε τις αισθήσεις του, στη συνέχεια έπεσε σε κώμα για έξι μήνες.

